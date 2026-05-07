La planification de la nouvelle école va de l'avant

TUMBLER RIDGE, BC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique appuient Tumbler Ridge et allouent un financement à son projet de construction d'une nouvelle école secondaire, à un nouvel emplacement, à la suite d'une décision du district scolaire basée sur des consultations menées auprès des familles des victimes, des élèves, des enseignants, des experts et des membres de la communauté.

Après avoir mené des consultations auprès des familles des victimes, des élèves, des enseignants, des experts et des membres de la communauté, le district scolaire de Peace River South a demandé l'aide de la province pour construire une nouvelle école secondaire, à un nouvel emplacement à Tumbler Ridge, et pour démolir l'école actuelle rapidement et dans le respect des principes de prise en compte des traumatismes. La province et le gouvernement du Canada soutiendront à la fois la démolition de l'école actuelle, ainsi que la conception et la construction de la nouvelle école.

Le choix de l'emplacement et la conception de la nouvelle école secondaire s'appuieront sur des consultations communautaires tenant compte des traumatismes subis, ainsi que sur l'avis d'experts. Ces rétroactions serviront à élaborer un plan qui sera présenté de nouveau à la communauté, plus tard cette année, aux fins de consultation sur la conception.

Les travaux de construction débuteront dès cet été, en commençant par la démolition de l'école actuelle. La province collaborera avec le district scolaire pour accélérer la construction de la nouvelle école.

Campus modulaire :

Entre-temps, les dernières finitions sont apportées aux grandes salles de classe modulaires fournies par la province. Les élèves s'y installeront plus tard ce mois-ci. Ces nouvelles salles de classe offriront aux élèves et au personnel un environnement d'apprentissage plus confortable d'ici à ce que la nouvelle école secondaire soit construite.

Le campus modulaire pour les élèves du secondaire comprend :

huit installations modulaires spacieuses, deux fois plus grandes que les roulottes temporaires qui servent actuellement de salles de classe chacune de ces nouvelles salles de classe peut accueillir de 25 à 30 élèves et est comparable en taille et en confort à une salle de classe standard

cinq unités modulaires supplémentaires qui seront installées d'ici l'automne 2026 et serviront d'espaces administratifs et d'aires communes

Alors que la communauté continue de traverser cette période difficile, nous continuerons d'appuyer Tumbler Ridge et soutiendrons la population aussi longtemps que nécessaire.

Citations

« Au lendemain d'une tragédie indescriptible, la communauté de Tumbler Ridge a fait preuve d'une grande résilience et d'une force extraordinaire. Notre priorité est d'apporter aux élèves le soutien dont ils ont besoin, et la construction de la nouvelle école nous aidera à y parvenir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les résidents de Tumbler Ridge ont traversé un traumatisme et un deuil inimaginables. Nous continuerons d'être présents pour veiller à ce qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. La construction d'une nouvelle école est une étape importante pour offrir aux élèves et au personnel un lieu d'apprentissage et de travail propice à la guérison et au bien-être, et elle est le fruit de la mobilisation conjointe des familles de Tumbler Ridge, de la C.-B. et du Canada, qui se sont unis pour l'avenir de cette communauté essentielle. »

L'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Les élèves de Tumbler Ridge ont vécu une tragédie inimaginable, qui continuera à marquer la communauté pendant de nombreuses années. Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées pour apporter rapidement leur soutien à la communauté scolaire en mettant à disposition des locaux temporaires. Nous franchissons maintenant les prochaines étapes afin de construire une nouvelle école permanente le plus rapidement possible. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de l'Infrastructure

« Alors que la communauté continue de traverser et de surmonter ce tragique événement, l'engagement en faveur d'une nouvelle école marque le début d'un chemin vers un avenir plus prometteur pour Tumbler Ridge. En tant que province, nous continuerons de soutenir la communauté et de veiller à ce que les élèves, le personnel et les familles aient accès à ce dont ils ont besoin dans leur processus de résilience et de rétablissement. »

L'honorable Lisa Beare, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance

« Nos élèves et notre personnel ont traversé une période extrêmement difficile, et leur bien-être demeure notre priorité absolue. Cette nouvelle école offrira aux élèves un environnement sécuritaire et bienveillant où ils pourront se concentrer sur leurs études et se sentir soutenus dans la poursuite de leur parcours. »

Chad Anderson, président du district scolaire de Peace River South

« La tragédie qui a frappé Tumbler Ridge est une épreuve qu'aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre. Tandis que les détails concernant l'avenir de l'école se précisent, notre priorité demeure de soutenir les élèves, les familles, le personnel et l'ensemble de la communauté tout au long de ce processus, et de veiller au maintien d'un environnement d'apprentissage sûr et bienveillant pour les enfants de la région. »

Darryl Krakowka, maire de Tumbler Ridge

Faits en bref

À la suite de consultations menées auprès des élèves, des experts et des membres de la communauté, le district scolaire de Peace River South va de l'avant avec son projet de construction d'une nouvelle école secondaire à un nouvel emplacement, avec le soutien de la province et du gouvernement fédéral.

Les options concernant l'emplacement et la conception seront fondées sur les consultations menées auprès de la population et l'avis d'experts. Les commentaires recueillis serviront à élaborer un plan qui sera présenté de nouveau à la communauté, plus tard cette année, aux fins de consultation sur la conception.

Entre-temps, les élèves s'installeront dans des salles de classe modulaires plus grandes d'ici la fin du mois.

Liens connexes

Pour voir des photos et des vidéos du campus modulaire : https://spaces.hightail.com/receive/jhJ3ZX0Q44

Services d'aide en santé mentale : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/youth-and-family-services/tumbler-ridge (en anglais seulement)

Annonce précédente sur l'aménagement de salles de classe temporaires à Tumbler Ridge https://news.gov.bc.ca/releases/2026ECC0012-000156 (en anglais seulement)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour communiquer avec la province de la C.-B. : https://news.gov.bc.ca/connect

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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