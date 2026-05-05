BURNABY, BC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de Wade Chang, député de Burnaby Central, et de Dr Jeff Zabudsky, président de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Il y aura une visite pour les médias avant l'annonce.

Date : Le mardi 5 mai 2026



Heure : 10 h 30 [HP]

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]