SASKATOON, SK, le 6 mai 2026 /CNW/ - Les jeunes en situation d'itinérance auront bientôt accès à des lits d'urgence et à des services grâce à un investissement fédéral de 438 537 $.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a souligné l'inauguration officielle de Mahihkan Waskahikan, un nouveau foyer qui sera un lieu de sécurité et d'espoir pour les jeunes les plus vulnérables de Saskatoon.

Mahihkan Waskahikan est une résidence de 10 lits qui offrira d'importants services de soutien aux jeunes confrontés à l'itinérance, à des problèmes de santé mentale et à la dépendance. Également connue sous le nom de Wolf Homes, elle proposera des services d'hébergement d'urgence et des logements avec services de soutien. Ce financement fédéral est administré par le Saskatoon Housing Initiatives Partnership.

Les défis liés au logement et à l'itinérance au Canada nécessitent une approche collaborative et multidimensionnelle. Par l'entremise de Maisons Canada, le gouvernement fédéral s'efforce d'augmenter l'offre de logements, d'améliorer l'accès au marché et de réduire les coûts. Dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement fédéral s'est engagé à prévenir et à réduire l'itinérance partout au pays dans les collectivités urbaines, autochtones, rurales et éloignées.

La lutte contre l'itinérance est une responsabilité partagée : tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et le secteur privé doivent collaborer pour que chacun ait accès à un logement sûr, stable et abordable.

Citations

« Au Canada, beaucoup trop de personnes vivent sans disposer d'un logement sûr et stable où se sentir chez elles. C'est pourquoi, dans le cadre de l'initiative Vers un chez‑soi, nous effectuons des investissements pour prévenir et réduire l'itinérance dans notre province et partout au pays. Grâce à ce financement, nous contribuerons à faire en sorte que les jeunes de la région de Saskatoon obtiennent le soutien dont ils ont besoin, tandis que nous travaillons à l'élaboration de solutions de logement durables pour ceux qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« SHIP est l'entité communautaire chargée, à Saskatoon, du programme Vers un chez-soi, dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Nous avons eu le privilège de collaborer avec EGADZ dans le cadre de plusieurs initiatives et sommes fiers de soutenir le projet Mahihkan Waskahikan. Cet important travail permet d'offrir aux jeunes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir un accès à un logement stable, à l'éducation, au développement de compétences de vie et à des possibilités d'emploi. Nous tenons également à souligner l'approche d'EGADZ en matière de logement et de services de soutien, qui est fortement axée sur les jeunes et ancrée dans la communauté. »

Robert Lafontaine - Saskatoon Initiative Partnerships Inc. - Directeur général

« Le partenariat que nous formons avec le gouvernement du Canada par l'entremise de Saskatoon Housing Initiative Partnership nous a permis de créer 10 places d'hébergement pour de jeunes adolescents qui, sans ces deux foyers, risqueraient de se retrouver en situation d'itinérance. Les jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale se heurtent souvent à des obstacles qui les mènent à l'itinérance. »

Don Meikle - Directeur général d'EGADZ - Saskatoon

Faits en bref

L'initiative Vers un chez-soi a été lancée en avril 2019 et soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, ainsi que Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada, améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique.

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada. Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir des approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance, ainsi que des fonds pour élaborer des approches novatrices.

Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans, soit de 2019-2020 à 2027‑2028, pour lutter contre l'itinérance dans le cadre de Vers un chez-soi .

Dans le cadre du budget de 2024, 50 millions de dollars sont investis pour réduire plus rapidement l'itinérance au niveau communautaire grâce au Fonds d'innovation pour réduire l'itinérance. Ce financement aidera les collectivités à adopter de meilleures pratiques et les enseignements tirés par d'autres administrations afin de réduire le temps nécessaire pour permettre aux personnes et aux familles d'avoir accès à un logement plus stable.

Par l'entremise de Maisons Canada, le gouvernement fédéral investit 1 milliard de dollars dans la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Liens connexes

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Financement accordé en vertu du Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Robert Lafontaine, Directeur général, Saskatoon Housing Initiative Partnerships Inc., [email protected], 306-527-2832