BURNABY, BC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons présenté notre plan pour bâtir un Canada fort.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 est la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle présente un portrait clair de la vigueur de l'économie canadienne, ce qui renforce la confiance des Canadiens envers notre plan. Elle prévoit des mesures d'allègement ciblées pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle renforce également la compétitivité et la croissance économique du Canada, tout en permettant d'investir dans des collectivités fortes et sûres partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, était à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique pour présenter les mesures en matière de logement prévues dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 qui contribueront à bâtir davantage de logements en Colombie-Britannique -- en permettant d'accroître la main‑d'œuvre qualifiée, d'accélérer la construction et de soutenir des méthodes de construction modernes.

La Mise à jour économique du printemps adopte une approche pratique et coordonnée en matière de logement, en combinant des investissements dans la main-d'œuvre et des mesures ciblées pour aider les projets à passer plus rapidement de la planification à la construction.

L'un des piliers de cette approche consiste à consacrer 6 milliards de dollars au recrutement, à la formation et à l'embauche de travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés partout au Canada. Ces investissements permettront aux collectivités de disposer des électriciens, des charpentiers, des soudeurs et des ouvriers du bâtiment dont elles ont besoin pour construire des logements pour les Canadiens, tout en créant des emplois bien rémunérés et des carrières dans les métiers spécialisés. Cela est particulièrement important alors que nous redoublons d'efforts pour recourir davantage à la main-d'œuvre et aux matériaux canadiens dans le secteur de la construction.

En Colombie-Britannique, où la demande en logements demeure élevée, les investissements dans la main-d'œuvre s'accompagnent de mesures ciblées pour aider les projets à passer plus rapidement du financement à la construction. La Mise à jour économique du printemps accélère le déploiement de plus de 7 milliards de dollars en prêts à faible coût dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Cela permettra de soutenir la construction d'au plus 16 500 nouveaux logements locatifs et aidera à mettre plus rapidement sur le marché l'offre de logements dont on a grand besoin.

Ces efforts sont soutenus par un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, pour moderniser et faire évoluer le système de construction résidentielle au Canada. Ce financement permettra de simplifier la réglementation et de mettre à jour les codes modèles nationaux en collaboration avec les provinces et les territoires, ce qui réduira les formalités administratives, éliminera les inspections en double et facilitera la construction de logements modulaires et préfabriqués. Ces mesures, en Colombie-Britannique et partout au Canada, offrent également la possibilité de construire avec des matériaux qui contribuent à la croissance de notre économie et soutiennent les emplois locaux, comme l'utilisation accrue du bois massif. Cela permettra de construire plus rapidement et de manière plus durable, en plus de soutenir les méthodes de construction modernes.

Notre nouveau gouvernement bâtit un Canada qui n'est pas seulement fort, mais juste; pas seulement prospère, mais équitable. C'est un Canada pour tous, sans distinction, un Canada toujours présent. Nous bâtissons un Canada fort, pour tous.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps marque une avancée majeure qui permettra de bâtir davantage de logements et de renforcer les collectivités en Colombie-Britannique et au Canada. En soutenant une main-d'œuvre qualifiée, en réduisant les délais et en accélérant l'adoption de méthodes de construction modernes, nous livrons des logements à une vitesse et à une échelle jamais vues depuis des générations, ce qui aidera à créer des collectivités plus fortes et mieux reliées. Ici, en Colombie-Britannique, cela signifie également construire avec des matériaux qui soutiennent la croissance de notre économie régionale et appuient notre main-d'œuvre. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

La Mise à jour économique du printemps de 2026 s'appuie sur les mesures récentes -- notamment les 1,7 milliard de dollars prévus dans le cadre de la Loi pour améliorer l'offre de logements -- pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements.

-- pour réduire les formalités administratives, diminuer les coûts et accélérer la construction de logements. Un investissement de 41,9 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2026-2027) permettra de moderniser la construction résidentielle en simplifiant la réglementation et les codes modèles nationaux, en facilitant l'approbation plus rapide des logements modulaires et préfabriqués, en accélérant l'adoption de méthodes de construction novatrices et en améliorant les données sur le logement afin de soutenir une livraison plus rapide.

Le gouvernement entend débloquer du financement pour des logements « de type intermédiaire » en élargissant l'assurance hypothécaire aux immeubles résidentiels de trois à huit logements, et tiendra ensuite une période de consultation de 30 jours.

Une Équipe Canada forte investira jusqu'à 6 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître la main-d'œuvre dans les métiers spécialisés -- en soutenant les apprentis de bout en bout et en réduisant jusqu'à 50 % le temps nécessaire pour obtenir la certification Sceau rouge.

En complément d'un ensemble complet de mesures fédérales en matière de logement, Maisons Canada fournit un soutien ciblé pour répondre rapidement aux besoins variés en logement à l'échelle du pays.

Liens connexes

Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]