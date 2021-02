Le gouvernement du Canada soutient les arts en investissant dans les technologies numériques de la Compagnie d'opéra canadienne et du Ballet national du Canada

TORONTO, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Les artistes de la scène et les diffuseurs d'art jouent un rôle essentiel dans nos communautés et notre économie et ils ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile qu'engendre la pandémie et pendant laquelle ils ne peuvent se produire devant un public en salle.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, en compagnie de Marci Ien, députée de Toronto-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 644 372 dollars au projet d'amélioration de l'infrastructure numérique de la Compagnie d'opéra canadienne. Alloué par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, l'argent sera utilisé pour installer de nouvelles technologies numériques au Centre des arts de la scène Four Seasons de Toronto.

Le Centre des arts de la scène Four Seasons abrite la Compagnie d'opéra canadienne et c'est l'endroit où sont mis en scène les spectacles du Ballet national du Canada. Les fonds profiteront aux deux organismes en leur donnant accès à des technologies numériques qui rendront possible l'enregistrement et la diffusion des répétitions et des spectacles.

Cet appui financier servira aussi à équiper les salles de spectacle satellites de la Compagnie d'opéra canadienne et du Ballet national du Canada, le Joey and Toby Tanenbaum Opera Centre et le Walter Carsen Centre du Ballet national du Canada. Les nouvelles technologies permettront par ailleurs de répondre aux besoins d'autres intervenants du milieu des arts et de la culture qui utilisent ces installations.

« Nous sommes conscients que les artistes de la scène et les diffuseurs ont été particulièrement touchés par la pandémie. Ils ont dû trouver de nouvelles façons créatives de fonctionner et de se rapprocher du public pour que les arts et la culture continuent de s'épanouir dans les communautés. Notre gouvernement les félicite et il est fier d'investir dans une infrastructure numérique qui offre la chance aux artistes de continuer à se produire, tout en facilitant l'accès d'un nombre accru de Canadiens et Canadiennes aux arts et à la culture. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement sait que les artistes et les diffuseurs jouent un rôle clé dans le dynamisme et la culture de notre pays. Ce financement garantit que des infrastructures numériques modernes contribueront à les soutenir encore plus et à jeter les bases de leurs futurs succès. »

- Marci Ien, députée de Toronto-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui met en lumière l'importance d'investir dans l'avenir culturel commun du Canada. Le Centre des arts de la scène Four Seasons, qui abrite la Compagnie d'opéra canadienne, est à la fois un carrefour communautaire et une scène nationale. L'actualisation des technologies numériques dans cet espace facilitera plus que jamais l'accès à l'opéra canadien, à ses créateurs et au réseau croissant de collaborateurs artistiques de la Compagnie d'opéra canadienne. Patrimoine canadien a été une réelle bouée de sauvetage pour les arts, et nous sommes reconnaissants de l'aide sans précédent offerte par le gouvernement. »

− Alexander Neef, directeur général, Compagnie d'opéra canadienne

« Cet investissement prospectif de Patrimoine canadien rend possible l'enregistrement numérique de haute qualité de nos spectacles, ce qui donne aux Canadiens et Canadiennes un accès élargi à notre forme d'art et nous offre la chance de présenter nos projets au monde entier. Le Ballet national du Canada est très heureux de participer à cette initiative opportune et remercie le gouvernement du Canada pour son investissement dans notre avenir. »

− Barry Hughson, directeur général, Ballet national du Canada

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative, y compris les pôles de création. Le Fonds soutient les projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que les études de faisabilité pour les espaces culturels. Depuis sa création en 2001, plus de 1 000 projets ont été financés, notamment la construction et la rénovation d'installations pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

La Compagnie d'opéra canadienne est le plus grand producteur d'opéra du Canada et c'est l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'organisme collabore avec des artistes professionnels du monde entier et il met en scène six productions complètes par année dans sa salle de spectacle, le Centre des arts de la scène Four Seasons.

Fondé en 1951, le Ballet national du Canada est une compagnie de danse renommée qui fait des tournées partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il est reconnu pour son répertoire varié.

