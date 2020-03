Soutenir le transport écologique au Québec et au Canada

SAINT-JÉRÔME, QC, le 4 mars 2020 /CNW/ - Le secteur des transports est la deuxième source en importance d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. Pour bâtir un avenir meilleur, nous devons rendre le transport écologique plus abordable pour tous les Québécois et les Canadiens.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Saint-Jérôme pour rencontrer des employés de La Compagnie Électrique Lion, un manufacturier d'autobus et de camions urbains zéro émission. Il a profité de sa visite pour souligner le travail du gouvernement du Canada envers la promotion du transport écologique et la lutte contre les changements climatiques.

Le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre sa cible de zéro émission nette d'ici 2050. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures qui rendent les véhicules zéro émission plus abordables. Dans le cadre du programme fédéral d'incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission, 53 % des demandes acceptées provenaient du Québec en date du 31 janvier 2020. Ce chiffre démontre que la combinaison de tous les incitatifs des divers ordres de gouvernement relativement aux véhicules zéro émission a un impact significatif au Québec.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre a aussi annoncé que le gouvernement du Canada avait l'intention d'étendre la mesure incitative annoncée dans le budget de 2019 visant les véhicules routiers zéro émission. Cette mesure, qui permet aux entreprises de réclamer 100 % du coût d'achat des véhicules routiers à passagers, serait élargie pour inclure les véhicules hors route et le matériel automobile connexe.

De plus, le gouvernement du Canada travaille avec tous ses partenaires, y compris les divers ordres de gouvernement, les entreprises et tous les Canadiens, pour diminuer les émissions et favoriser le transport collectif. Nous avons notamment investi dans des projets de mobilité durable avec le gouvernement du Québec pour prolonger la ligne bleue du métro de Montréal et pour que le réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec devienne une réalité. Le gouvernement du Canada est également en train de regarder pour travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour augmenter le nombre d'autobus zéro émission.

Tous ces investissements nous aideront à protéger l'environnement d'une manière qui favorise l'innovation, fait croître l'économie et crée de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Citation

« Les Canadiens savent que la croissance économique et la protection de l'environnement vont main dans la main. C'est pourquoi nous prenons des mesures solides pour atteindre des objectifs ambitieux qui permettent de réduire nos émissions, créer de bons emplois et avancer plus rapidement vers un avenir plus propre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2018, le gouvernement du Canada a investi 50 000 $ dans La Compagnie Électrique Lion pour appuyer la recherche, le développement, l'adaptation et l'adoption de produits, de services ou de processus novateurs ou axés sur des technologies nouvelles.

a investi 50 000 $ dans La Compagnie Électrique Lion pour appuyer la recherche, le développement, l'adaptation et l'adoption de produits, de services ou de processus novateurs ou axés sur des technologies nouvelles. Le budget de 2019 a annoncé un investissement de 300 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour mettre en place un nouveau programme d'incitatifs pour encourager plus de Canadiens à acheter des véhicules zéro émission.

En date du 31 janvier 2020, plus de 36 000 Canadiens et entreprises canadiennes ont profité de ce programme d'incitatifs au point de vente.

Pour soutenir la transition vers un système de transport à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada a fixé les objectifs de vente suivants pour les véhicules zéro émission au Canada : 10 % des nouveaux véhicules légers vendus doivent être des véhicules zéro émission d'ici 2025, 30 % devront l'être en 2030 et 100 % en 2040.

a fixé les objectifs de vente suivants pour les véhicules zéro émission au Canada : 10 % des nouveaux véhicules légers vendus doivent être des véhicules zéro émission d'ici 2025, 30 % devront l'être en 100 % en 2040. Les véhicules zéro émission représentaient 3 % de l'ensemble des ventes de véhicules légers neufs au pays en 2019, soit une augmentation importante par rapport aux 2 % de 2018.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/