Soutenir le secteur de l'édition du livre au Québec

Le gouvernement du Canada annonce un appui financier à un éditeur de livres de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Les organismes artistiques et patrimoniaux contribuent à la vitalité culturelle et économique des régions. C'est pourquoi notre gouvernement tient à ce que les lecteurs de partout au pays aient accès à un large éventail de livres d'auteurs canadiens.

Aujourd'hui, Mme Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, a annoncé l'octroi de 50 000 dollars sur 2 ans au Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec (CEMEQ) au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Cette aide contribuera à soutenir les activités d'édition du Centre dans le cadre d'une nouvelle initiative qui appuie la production et la distribution de livres numériques accessibles.

L'appui offert aidera la maison d'édition à développer un plan d'affaires dans le but de convertir des guides d'apprentissage à des fins d'accessibilité et de développer une nouvelle version de la Médiathèque pour diffuser les versions numériques accessibles des guides.

Le gouvernement du Canada accorde ces fonds dans le cadre du volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada. Ce volet appuie la production et la commercialisation de livres d'auteurs canadiens et renforce la capacité et la compétitivité du secteur.

En outre, l'aide est offerte dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle initiative pour aider l'industrie canadienne du livre à intégrer des fonctions d'accessibilité à la production et à la distribution de livres numériques (y compris les livres audio) afin que les personnes ayant des déficiences de lecture des imprimés puissent en faire usage.

Citations

« Le livre est un outil de développement et de rayonnement culturel formidable. En plus de nous faire grandir, les livres nous permettent de nous définir collectivement et de nous présenter au monde entier. Notre gouvernement est fier de soutenir les éditeurs du pays. Nous tenons à ce qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès à un large éventail de livres d'ici, notamment au moyen de livres numériques accessibles. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à cet appui, cette entreprise d'ici pourra continuer à produire des guides et du matériel qui favorisent la transmission du savoir. Notre gouvernement est très heureux de soutenir des éditeurs comme celui-ci, qui produisent d'excellents ouvrages de tous les genres. »

− Mme Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Le CEMEQ est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir des outils pédagogiques de qualité en formation professionnelle. La contribution financière du Fonds du livre du Canada s'avère pour le CEMEQ une occasion de s'engager avec des consultants-experts et d'exploiter des technologies novatrices qui lui permettent de diffuser ses contenus numériques sur la base d'un modèle ouvert en facilitant l'accessibilité aux personnes présentant des déficits perceptuels. Le CEMEQ remercie le Fonds du livre du Canada de son soutien dans le cadre d'un projet d'une telle envergure. »

− M. Alain Sirois, directeur général, Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec

Les faits en bref

Doté d'un budget de 39,1 millions de dollars, le Fonds du livre du Canada permet à Patrimoine canadien de soutenir chaque année quelque 300 éditeurs et organismes canadiens de l'industrie du livre.

Le volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada offre une aide annuelle de 30,7 millions de dollars à environ 250 éditeurs de propriété canadienne.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé un investissement de 22,8 millions de dollars sur 5 ans pour l'élaborer une initiative visant à assurer la pérennité de la production et de la distribution de livres accessibles par des maisons d'édition indépendantes canadiennes, avec le soutien du Fonds du livre du Canada.

Fondé en 1992, le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement se trouve à Sherbrooke, au Québec. Il édite des livres scolaires et se spécialise dans la publication de manuels techniques à l'intention des élèves inscrits en formation professionnelle, en collaboration avec les commissions scolaires du Québec. En 2019‑2020, l'éditeur a aussi reçu un appui totalisant 274 450 dollars par l'entremise du volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada. L'organisme reçoit de l'aide financière du Fonds du livre du Canada depuis 2013-2014.

Chaque année, les éditeurs qui reçoivent des sommes du Fonds du livre du Canada publient environ 6 500 nouveaux livres d'auteurs canadiens. Ils emploient approximativement 2 500 Canadiens, et leur chiffre d'affaires collectif pour la vente de livres d'auteurs canadiens s'élève à près de 390 millions de dollars, dont 120 millions de dollars sont tirés de l'exportation vers quelque 100 marchés différents.

