L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, s'associe à des intervenants de l'industrie pour soutenir la transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement

GATINEAU, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la création de deux comités consultatifs ministériels pour soutenir la transition verte dans les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Un des comités se consacrera au secteur des arts, de la culture et du patrimoine, et l'autre, au secteur du sport.

Patrimoine canadien reconnaît que l'écologisation de ces secteurs peut agir comme vecteur de changement pour mobiliser la société et la faire participer aux efforts de lutte contre les changements climatiques.

Ces comités guideront Patrimoine canadien dans le soutien qu'il apportera aux secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport dans l'élaboration, l'adoption ou l'amélioration de leurs pratiques axées sur l'environnement, ainsi que dans la poursuite de leur important travail en tant que chefs de file de la transition écologique dans notre société.

Avec l'aide des intervenants clés, Patrimoine canadien vise à renforcer son rôle de chef de file et à contribuer à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Les membres des deux comités ont été sélectionnés par le ministre pour représenter réellement chaque secteur, ainsi que la diversité du Canada.

Les membres du comité du secteur des arts, de la culture et du patrimoine sont les suivants :

Valerie Creighton , présidente et chef de la direction du Fonds des médias du Canada ;

, présidente et chef de la direction du Fonds des médias du ; Marcia Douglas , directrice principale, Affaires commerciales, de la Canadian Media Producers Association;

, directrice principale, Affaires commerciales, de la Canadian Media Producers Association; Jérôme Dupras, professeur en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique à l'Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT);

en économie écologique à l'Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT); Ian Garrett , professeur agrégé de conception écologique pour la performance à l'Université York à Toronto , cofondateur et directeur du Centre for Sustainable Practice in the Arts (CSPA) et producteur au ToasterLab;

, professeur agrégé de conception écologique pour la performance à l'Université à , cofondateur et directeur du Centre for Sustainable Practice in the Arts (CSPA) et producteur au ToasterLab; Clara George , présidente du comité vert de la Guilde canadienne des réalisateurs;

, présidente du comité vert de la Guilde canadienne des réalisateurs; David Hardy , président et fondateur du Green Spark Group et vice-président, Durabilité et Affaires avec les intervenants, chez William F. White International;

, président et fondateur du Green Spark Group et vice-président, Durabilité et Affaires avec les intervenants, chez William F. White International; Zena Harris , présidente et fondatrice du Green Spark Group;

, présidente et fondatrice du Green Spark Group; David Maggs , directeur artistique du Gros Morne Summer Music, expert en durabilité, auteur, boursier de recherche en innovation de la Metcalfe Foundation et agrégé supérieur de l'Institute for Advanced Studies in Sustainability;

, directeur artistique du Gros Morne Summer Music, expert en durabilité, auteur, boursier de recherche en innovation de la Metcalfe Foundation et agrégé supérieur de l'Institute for Advanced Studies in Sustainability; Benoit Mathieu , conseiller, Stratégie et Économie circulaire, chez Écoscéno;

, conseiller, Stratégie et Économie circulaire, chez Écoscéno; Caroline Voyer , directrice du Conseil québécois des événements écoresponsables;

, directrice du Conseil québécois des événements écoresponsables; Keith Woods , président désigné de l'International Alliance of Theatrical Stages Employees (IATSE) et président du comité vert national de l'Alliance.

Les membres du comité du secteur du sport sont les suivants :

James Lavallée, athlète de canoë et de kayak, plusieurs fois médaillé et membre de l'équipe nationale de kayak junior du Canada ;

; Geneviève Marchand , gestionnaire des opérations de Tennis Canada;

, gestionnaire des opérations de Tennis Canada; Rob Millington , professeur adjoint en kinésiologie à l'Université Brock;

, professeur adjoint en kinésiologie à l'Université Brock; Michele O'Keefe , présidente-directrice générale de Canada Basketball;

, présidente-directrice générale de Canada Basketball; Madeleine Orr , professeure adjointe de gestion du sport à SUNY Cortland , chercheuse à l'Université de la Colombie-Britannique, campus Okanagan, fondatrice et codirectrice du Sport Ecology Group et conférencière et défenseure de l'action climatique;

, professeure adjointe de gestion du sport à , chercheuse à l'Université de la Colombie-Britannique, campus Okanagan, fondatrice et codirectrice du Sport Ecology Group et conférencière et défenseure de l'action climatique; Sarah-Ève Pelletier, directrice, Affaires sportives et Développement durable, au Comité olympique canadien;

Crystal Rabley , présidente du Comité de la durabilité des Jeux d'été du Canada 2022 de Niagara et analyste de la performance d'entreprise, Division de l'environnement, chez Walker Industries;

, présidente du Comité de la durabilité des Jeux d'été du 2022 de Niagara et analyste de la performance d'entreprise, Division de l'environnement, chez Walker Industries; Oluseyi (Seyi) Smith , membre du groupe de défense des écoathlètes et de la Commission de la durabilité et de l'héritage du Comité international olympique;

, membre du groupe de défense des écoathlètes et de la Commission de la durabilité et de l'héritage du Comité international olympique; Dan Wilcock , président-directeur général du Conseil des Jeux du Canada ;

, président-directeur général du Conseil des Jeux du ; Brian Wilson , professeur et directeur du Centre for Sport and Sustainability (CSS) de l'Université de la Colombie-Britannique.

La création de ces comités est une mesure supplémentaire qu'a prise Patrimoine canadien pour passer au vert et freiner les changements climatiques. Il s'agit par exemple de collaborer avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones et tous les intervenants pour intégrer la transition verte aux politiques et aux programmes. Patrimoine canadien soutient également les objectifs de la Stratégie pour un gouvernement vert. Il collabore avec les musées nationaux pour sensibiliser la population aux changements climatiques et travaille avec Environnement et Changement climatique Canada pour donner des directives claires sur la sélection et la préservation des sites du patrimoine national. Le Ministère investit également dans des infrastructures durables, comme le nouveau bâtiment partagé de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada. Il compense les émissions de gaz à effet de serre du Ministère par des investissements annuels dans le Fonds pour un gouvernement vert.

Citations

« Les secteurs du sport et de la culture ont montré leur volonté de lutter contre les changements climatiques et ils se trouvent dans une situation unique pour changer les choses. Non seulement peuvent-ils réduire l'empreinte environnementale de leurs activités, mais ils sont aussi en mesure de transformer la société, car leurs histoires et leurs activités nous inspirent. J'ai hâte de commencer à travailler avec les membres des nouveaux comités consultatifs et de voir comment notre gouvernement peut contribuer à leurs efforts. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2020, Patrimoine canadien a tenu un certain nombre de tables rondes sur l'environnement avec les intervenants des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport afin d'évaluer la situation actuelle et de planifier avec eux les prochaines étapes de leur transition écologique.

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, récemment présentée au Parlement, est un élément important du travail du Canada pour lutter contre les changements climatiques et regrouper les innovations du secteur financier, des entreprises, des communautés et des Canadiens. Cette loi obligera légalement le gouvernement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et elle imposera l'élaboration de rapports annuels sur les mesures clés que le gouvernement fédéral, y compris les sociétés d'État, a prises en vue de gérer ses risques et occasions d'ordre financier liés aux changements climatiques.

Tout en tenant compte des commentaires des intervenants lors des tables rondes ministérielles de 2020 et des priorités plus générales du gouvernement, Patrimoine canadien ajoutera des mesures environnementales dans les fonds de rétablissement et de réouverture. Ces fonds s'ajouteront également aux capacités des organismes et contribueront à leur viabilité. Ils pourront ensuite orienter leurs efforts vers l'environnement.

Dans le budget de 2021, on propose un financement de 5 milliards de dollars sur 7 ans en faveur de l'accélérateur net zéro. Ce financement, qui s'appuie sur le soutien à l'accélérateur net zéro annoncé dans le plan climatique renforcé, permettra au gouvernement de fournir jusqu'à 8 milliards de dollars de soutien à des projets qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'économie canadienne.

Produits connexes

Document d'information

MANDAT

Les comités ont pour but de guider l'élaboration de politiques au sein du ministère du Patrimoine canadien afin d'aider les deux secteurs à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, à les intégrer à leurs activités ou à améliorer celles qu'elles possèdent déjà. Patrimoine canadien reconnaît le rôle important que jouent les secteurs des arts et du sport dans la communication des enjeux touchant l'environnement et les changements climatiques. Le Ministère reconnaît aussi que l'écologisation de ces secteurs peut agir comme vecteur de changement pour mobiliser l'ensemble de la société et la faire participer aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Ce processus requiert des efforts soutenus de la part de tous les intervenants clés. De multiples initiatives ont déjà été adoptées. Le Ministère souhaite maintenant se donner les moyens d'agir le plus efficacement possible dans ce cadre.

COMPOSITION

Chaque comité est composé d'environ 12 membres sélectionnés par le ministre.

La composition générale de chaque comité reflète les principaux sous-secteurs de chaque secteur ainsi que la diversité de la population canadienne dans son ensemble .

Le mandat de chaque membre de comité est d'un an et est renouvelable à la discrétion du ministre.

Toutes les délibérations, tous les travaux et tous les documents associés aux travaux des comités sont considérés comme confidentiels.

Toutes les demandes de renseignements des médias doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien.

ATTENTES

Les activités attendues de chaque comité sont les suivantes :

Fournir des renseignements sur les initiatives en cours visant à réduire l'empreinte environnementale des activités du secteur tout en tenant compte des sous-groupes concernés au sein du secteur.

Aider à relever les défis ou à surmonter les obstacles les plus importants auxquels le secteur est confronté dans l'adoption de pratiques axées sur l'environnement.

Cerner les actions pouvant soutenir le travail en cours afin de sensibiliser le public et de le renseigner sur les enjeux touchant l'environnement et les changements climatiques.

Fournir des observations sur le rôle le plus approprié que pourrait exercer le ministère du Patrimoine canadien afin de soutenir les efforts du secteur dans l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement.





RENCONTRES

Les deux comités se sont réunis pour la première fois en août 2021.

Compte tenu des restrictions dues à la COVID-19 et des directives actuelles, les réunions se tiendront virtuellement jusqu'à nouvel ordre.

Chaque réunion durera environ deux heures.

Les réunions se dérouleront dans les deux langues officielles.

Tous les renseignements à l'appui seront fournis aux membres dans les deux langues officielles.

