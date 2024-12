Soutenir la croissance des PME du Québec - Plus de 5,5 M$ à JL Leclerc pour augmenter sa productivité

SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et Investissement Québec annoncent un investissement de 5 533 000 $ à JL Leclerc, une PME de Chaudière-Appalaches, pour agrandir et moderniser ses installations.

De gauche à droite : Sarah Audet (Investissement Québec), Jérôme Leclerc (président-directeur général, JL Leclerc), Isabelle Lecours (députée de Lotbinière-Frontenac) et Gabriel Caouette (directeur financier, JL Leclerc). Ils sont devant une machine acquise grâce à l’investissement du gouvernement du Québec. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional)

Créée en 1988, l'entreprise JL Leclerc se spécialise dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces et de produits mécanosoudés, principalement pour les industries de l'énergie et du transport. Elle réalise des projets sur mesure ou de série. Le soutien du gouvernement du Québec lui permettra d'acquérir un nouveau bâtiment et des équipements en vue d'améliorer sa productivité et d'atteindre ses objectifs de croissance.

Les investissements consentis à JL Leclerc s'inscrivent dans le rôle du gouvernement du Québec, qui vise entre autres à favoriser la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services destinés à la population, notamment en santé et en éducation.

Citations

« En soutenant JL Leclerc, on aide non seulement une PME manufacturière à demeurer compétitive et performante, mais on contribue aussi au dynamisme et à la vitalité de la MRC de Lotbinière. Je suis heureuse de constater que cette entreprise locale, qui rayonne hors Québec dans plusieurs secteurs clés, pourra réaliser ses projets d'avenir. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Cet investissement de plus de 5,5 millions permettra à JL Leclerc d'acquérir l'équipement moderne nécessaire pour poursuivre sa croissance en Amérique du Nord. Avec ses produits durables et de qualité, cette PME familiale est un partenaire de choix pour les entreprises dans les industries de l'énergie et du transport. Je félicite ses gestionnaires pour leur vision inspirante! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« En soutenant ce projet d'agrandissement, Investissement Québec contribue à consolider la position de JL Leclerc en tant que fournisseur de premier plan en mesure de répondre aux exigences croissantes des grandes entreprises manufacturières. Engagée à accroître sa productivité et à investir en innovation, JL Leclerc accélère sa progression et renforce sa présence dans des secteurs d'avenir essentiels comme l'énergie et le transport. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Les appuis du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et d'Investissement Québec permettent la mise en place de notre plan de transformation stratégique avec l'acquisition d'équipements de fabrication métallique automatisés et de la nouvelle usine, ce qui va favoriser notre développement futur. »

Jérôme Leclerc, président-directeur général, JL Leclerc

Faits saillants :

L'entreprise a été créée en 1988 par les frères Gilles, Jean et Michel Leclerc ainsi qu'un associé. En 2008, Julie et Jérôme Leclerc deviennent actionnaires et diversifient l'offre du Groupe Leclerc. Ils ajoutent également Desjardins à l'actionnariat en 2020. Aujourd'hui, leur stratégie de croissance vise à conserver leur position, tout en faisant l'acquisition de nouvelles parts de marché en Amérique du Nord.

ainsi qu'un associé. En 2008, Julie et Jérôme Leclerc deviennent actionnaires et diversifient l'offre du Groupe Leclerc. Ils ajoutent également Desjardins à l'actionnariat en 2020. Aujourd'hui, leur stratégie de croissance vise à conserver leur position, tout en faisant l'acquisition de nouvelles parts de marché en Amérique du Nord. L'appui financier comprend un prêt de 2 728 000 $, accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec, et un prêt de 2 805 000 $ provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité des entreprises d'ici et à accélérer leur croissance par la productivité et l'innovation sous toutes ses formes. Elle mise notamment sur l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Camille Jean, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de circonscription de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles), Tél. : 819 238-8830; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359