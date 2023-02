TORONTO, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Il y a un an aujourd'hui, le président Poutine a lancé une invasion brutale et à grande échelle contre l'Ukraine. Face à d'immenses souffrances humaines, à d'effroyables violations des droits de la personne et à la cruauté infligée au peuple d'une nation indépendante et souveraine, l'Ukraine reste forte. Le peuple ukrainien a courageusement tenu tête au régime russe pour défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance - ainsi que nos valeurs communes de démocratie et de liberté. Le gouvernement du Canada restera solidaire du peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra.

Aujourd'hui, le premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour continuer de soutenir le peuple ukrainien, notamment en lui fournissant de nouveaux équipements militaires et en imposant des sanctions supplémentaires.

Le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada fournira quatre chars de combat principaux Leopard 2 supplémentaires pour aider les forces armées ukrainiennes à défendre leur pays, ce qui porte à huit chars notre contribution totale. Le Canada fournira également un véhicule blindé de dépannage et plus de 5 000 cartouches de munitions de 155 mm. Les quatre chars de combat principaux Leopard 2 qui avaient été annoncés précédemment ont été livrés à la Pologne, et une équipe de formateurs des Forces armées canadiennes forme actuellement les équipages des chars ukrainiens.

Pour accroître la pression exercée sur le régime de Poutine, le premier ministre a annoncé que le Canada impose de nouvelles sanctions contre des personnes et des entités complices de la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine. Ces nouvelles mesures, qui s'ajoutent aux sanctions que nous avons déjà prises au cours de la dernière année, comprennent :

Des sanctions contre 122 personnes et 13 entités, y compris des membres de la chambre basse du Parlement russe qui ont voté en faveur de mesures législatives liées à l'invasion et à la tentative d'annexion de quatre régions de l' Ukraine . Parmi les autres personnes sanctionnées figurent des vice-premiers ministres, des ministres et d'autres membres du cabinet du président de la Russie et de l'armée russe, ainsi que des membres de la famille de personnes ayant déjà fait l'objet de sanctions;

. Parmi les autres personnes sanctionnées figurent des vice-premiers ministres, des ministres et d'autres membres du cabinet du président de la Russie et de l'armée russe, ainsi que des membres de la famille de personnes ayant déjà fait l'objet de sanctions; Des sanctions contre sept personnes et 50 entités russes actives dans le secteur de la défense du pays, notamment dans la production des chars, des missiles et des systèmes d'armes que la Russie utilise en Ukraine ;

; Une interdiction d'exporter vers la Russie certains éléments chimiques utilisés dans les produits électroniques, et une interdiction d'importer, d'acheter ou d'acquérir des armes et des munitions russes, où qu'elles soient situées ou traitées, en provenance de la Russie ou de toute personne se trouvant en Russie.

De plus, le Canada poursuit sa lutte contre les stratagèmes de la Russie et du Bélarus en s'attaquant à leurs pratiques commerciales déloyales. Nous dénonçons les interventions menées par ces pays pour faire baisser artificiellement le prix de leurs marchandises. Cette mesure permet à l'Agence des services frontaliers du Canada de disposer des outils dont elle a besoin pour protéger les producteurs canadiens contre la concurrence déloyale des gouvernements étrangers qui faussent les prix sur les importations, une pratique devenue de plus en plus évidente depuis l'invasion de l'Ukraine.

Aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé un soutien de plus de 32 millions de dollars visant à favoriser la sécurité et la stabilisation du pays. Cette somme comprend des contributions aux efforts de déminage et de reddition de comptes ainsi qu'à la lutte contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires qui compromettent la sécurité de toute la région.

Alors que nous soulignons qu'un an s'est écoulé depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, nous rendons hommage aux personnes qui ont tragiquement perdu la vie à cause de la guerre brutale et insensée menée par la Russie, et nous honorons les Ukrainiens qui continuent de se battre. Nous resterons toujours unis et inébranlables dans notre solidarité avec l'Ukraine et dans la lutte pour protéger leur pays ainsi que la liberté et la démocratie partout dans le monde.

Citations

« Le président Poutine pensait que son invasion se solderait par une victoire rapide, mais il s'est trompé. Les Ukrainiens ont tenu bon au cours des 365 derniers jours, et alors que la Russie poursuit sa guerre brutale contre l'Ukraine, le Canada et les Canadiens seront aux côtés du peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En cherchant à enrayer l'Ukraine de la carte et à effacer son histoire, le président Poutine essaie de montrer que la tyrannie peut vaincre la démocratie. Toutefois, grâce aux courageux Ukrainiens, et à leur résistance héroïque, l'Ukraine survivra et la démocratie l'emportera. Le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, et nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le président Poutine et son régime soient tenus responsables de leur guerre illégale et barbare. »

-- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Depuis un an, le président Poutine et sa machine de guerre tentent d'écraser la détermination des Ukrainiens au moyen d'attaques incessantes contre leur patrie. Mais les Ukrainiens continuent de s'opposer à la tyrannie et de se battre pour ce qui leur revient de droit. Leur esprit est inébranlable, et notre soutien à leur égard l'est tout autant. Le Canada est solidaire de l'Ukraine, et nous continuerons de l'être aussi longtemps qu'il le faudra. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Le Canada continue de fournir à l'Ukraine le soutien militaire complet dont elle a besoin pour défendre son territoire et sa population contre l'agression russe qui se poursuit. Le Canada a formé 35 000 Ukrainiens dans le cadre de l'opération UNIFIER. Nous avons fourni plus de 1 milliard de dollars en aide militaire, et les Forces armées canadiennes ont transporté plus de sept millions de livres de dons destinés à l'Ukraine. L'Ukraine triomphera et le Canada sera à ses côtés jusqu'à la fin. »

-- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 2 400 personnes et entités. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada.

En 2022, le Canada a versé plus de 5 milliards de dollars pour soutenir directement l' Ukraine , notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière d'immigration. Cela comprend un soutien économique direct de 2,5 milliards de dollars, qui a déjà été entièrement déboursé et qui se répartit comme suit :

, notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière d'immigration. Cela comprend un soutien économique direct de 2,5 milliards de dollars, qui a déjà été entièrement déboursé et qui se répartit comme suit : 320 millions de dollars en aide humanitaire pour la fourniture de services de santé d'urgence, de services de protection, d'un soutien aux populations déplacées et de services essentiels tels que des abris, de l'eau, des installations sanitaires et de la nourriture;



1,95 milliard de dollars en ressources de prêts par l'intermédiaire du compte administré par le Fonds monétaire international pour l' Ukraine , dont le Canada s'est fait le champion (de cette somme, 500 millions de dollars proviennent de l'obligation de souveraineté de l' Ukraine );

, dont le Canada s'est fait le champion (de cette somme, 500 millions de dollars proviennent de l'obligation de souveraineté de l' );

500 millions de dollars en prêts bilatéraux directs;



Une garantie de prêt de 36,5 millions d'euros (environ 50 millions de dollars) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour faciliter l'apport d'un soutien à l'entreprise ukrainienne Naftogaz.

Dans le cadre de sa contribution globale, le Canada s'est également engagé à verser 115 millions de dollars au Fonds d'affectation spéciale pour l'aide, le redressement, la reconstruction et la réforme de l' Ukraine (URTF) du Groupe de la Banque mondiale afin d'aider l' Ukraine à réparer son infrastructure énergétique. Le Canada a également éliminé temporairement les droits de douane sur les importations ukrainiennes.

(URTF) du Groupe de la Banque mondiale afin d'aider l' à réparer son infrastructure énergétique. a également éliminé temporairement les droits de douane sur les importations ukrainiennes. Les Forces armées canadiennes soutiennent les forces armées ukrainiennes au Royaume-Uni et en Pologne dans le cadre de l'opération UNIFIER, offrant à ces dernières une formation leur permettant d'acquérir diverses compétences militaires. De 2015 à 2023, le Canada a formé plus de 35 000 membres des forces de sécurité de l' Ukraine dans le cadre de l'opération UNIFIER.

dans le cadre de l'opération UNIFIER. Les Forces armées canadiennes contribuent à l'acheminement de l'aide militaire destinée à l' Ukraine depuis le Canada et au nom de nos alliés et partenaires. Elles ont notamment transporté plus de sept millions de livres de dons militaires depuis mars 2022.

depuis le Canada et au nom de nos alliés et partenaires. Elles ont notamment transporté plus de sept millions de livres de dons militaires depuis mars 2022. Depuis février 2022, le Canada a fourni une aide militaire de plus d'un milliard de dollars à l' Ukraine . Cette aide comprend notamment quatre chars de combat principaux Leopard 2, plus de 200 transports de troupes blindés, un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver, entre autres.

. Cette aide comprend notamment quatre chars de combat principaux Leopard 2, plus de 200 transports de troupes blindés, un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver, entre autres. Le Canada aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada, et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi.

aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada, et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Le programme Autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine , qui simplifie les exigences actuelles en matière de visa et de voyage, est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus efficace pour les Ukrainiens et les membres de leur famille de venir au Canada. En date du 16 février 2023, près de 560 000 demandes ont été approuvées.

, qui simplifie les exigences actuelles en matière de visa et de voyage, est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus efficace pour les Ukrainiens et les membres de leur famille de venir au Canada. En date du 16 février 2023, près de 560 000 demandes ont été approuvées. Le gouvernement du Canada a apporté des modifications législatives à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin que les ressortissants étrangers faisant l'objet de sanctions en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales soient interdits de territoire au Canada, empêchant ainsi les Russes visés par des sanctions d'entrer au pays. Ces modifications permettront à l'Agence des services frontaliers du Canada de refuser l'entrée aux personnes soumises à des sanctions et de les renvoyer. Elles permettront également aux fonctionnaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de refuser des demandes de visa.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]