Soutenir l'égalité des genres dans le sport

Le gouvernement du Canada investit près de 200 000 dollars dans Guelph Soccer

GUELPH, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre l'équité des genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. Tous les Canadiens et les Canadiennes devraient avoir la possibilité de participer à des activités sportives et d'y exceller, peu importe leur âge, leur sexe, leur ethnicité et leurs aptitudes. En collaboration avec les communautés, nous pouvons faire en sorte que davantage de femmes et de filles, en particulier, puissent profiter des bienfaits du sport.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport), a annoncé un appui de 196 270 dollars du gouvernement du Canada pour aider Guelph Soccer à promouvoir l'égalité des genres dans le soccer. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Accordée dans le cadre de l'Initiative d'innovation de Sport Canada, cette aide appuiera le projet « She's Got Game - She Can Coach » de Guelph Soccer. Elle sera consacrée à la programmation, au fonctionnement et à la recherche, y compris la certification des entraîneurs, à la location d'installations, à l'équipement et aux consultations.

Grâce à ce nouveau projet, Guelph Soccer s'emploiera à réduire l'écart de participation entre les genres au soccer en offrant des services et des activités qui aideront à réduire les obstacles auxquels se heurtent les femmes pour devenir entraîneuses. Les filles et les femmes âgées de 16 à 40 ans seront encouragées à participer au programme.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir et à maintenir un système sportif canadien inclusif et à offrir des possibilités aux femmes et aux filles dans tous les aspects du sport, y compris l'entraînement. Nous sommes fiers d'appuyer « She's Got Game - She Can Coach », le nouveau projet de Guelph Soccer, qui aidera à placer plus de femmes et de filles dans des rôles de responsabilité dans le domaine du soccer. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Pour bon nombre de jeunes athlètes, un bon entraineur peut faire toute la différence du monde. Alors je suis fier de notre association avec Guelph Soccer pour faire tomber les barrières et faciliter la participation des femmes à titre d'entraineuses de soccer. Notre gouvernement comprend la nécessité d'assurer le développement et l'engagement des femmes et des filles dans le sport à tous les niveaux, car nous savons que favoriser l'égalité des genres dans le sport profite à tout le monde. »

‒ Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Je suis fier que cette institution importante de la région bénéficie de l'engagement du gouvernement à investir dans un système sportif plus équitable. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à Guelph Soccer de continuer à offrir aux femmes et aux filles des occasions de faire du sport et d'être des chefs de file dans le domaine, ainsi que de renforcer la communauté sportive de Guelph. »

‒ Lloyd Longfield, député de Guelph

« À Guelph Soccer, nous offrons à nos membres des programmes sportifs de qualité qui sont amusants, inclusifs et accessibles. Notre projet « She's Got Game - She Can Coach » sera axé sur l'augmentation du nombre de femmes dans des rôles d'entraînement et de leadership, qui seront des modèles positifs pour tous nos joueurs, garçons et filles. Nous sommes convaincus que ce projet permettra à un plus grand nombre de filles de jouer au soccer dans notre ville et nous nous efforçons de créer un modèle durable et transférable que nous pourrons faire connaître aux organismes sportifs des quatre coins du pays. Nous tenons à remercier Patrimoine canadien de reconnaître l'importance de l'équité entre les genres dans le sport en finançant des moyens novateurs de faire participer davantage de femmes et de filles à des activités sportives. »

- Sara Orrell, directrice générale, Guelph Soccer

Les faits en bref

En février 2019, Sport Canada a lancé l'Initiative d'innovation. Cette initiative permet de verser des fonds aux organismes admissibles pour qu'ils mettent à l'essai des approches novatrices et examinent des moyens innovants de relever les défis de la participation et du maintien des filles et des femmes dans le sport et d'autres populations prioritaires.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au Canada, finançant des initiatives qui soutiennent les athlètes de haut niveau et encouragent la participation sportive chez tous les Canadiens, depuis le terrain de jeux jusqu'au podium.

Créé dans les années 1960, Guelph Soccer est un club de soccer sans but lucratif de Guelph. Avec 3 500 membres actuels, dont la plupart sont des jeunes, Guelph Soccer est le plus grand club sportif de la ville. Sa mission est d'inciter la communauté à atteindre son plein potentiel en s'engageant dans le soccer tout au long de sa vie.

