Le gouvernement du Canada invite la population canadienne à participer à la 15e Semaine éducation médias d'HabiloMédias

OTTAWA, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Une citoyenneté numérique forte repose sur des sources d'information diverses et fiables. Pour lutter contre l'augmentation de la désinformation en ligne, nous devons soutenir les organismes indépendants qui s'efforcent d'enseigner aux citoyens et citoyennes à faire preuve d'esprit critique à l'égard de l'information en ligne.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, invitent les Canadiens et les Canadiennes à participer à la Semaine éducation médias de 2020.

Le ministre Guilbeault a annoncé que le Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien octroie un financement de 225 000 dollars sur 3 ans en appui à la Semaine éducation médias de 2020, 2021 et 2022. Mis sur pied par HabiloMédias, le rendez-vous de longue date vise à sensibiliser les Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays à l'éducation médiatique et numérique. Le Programme finance des activités axées sur la recherche et les citoyens en appui à la démocratie et à la cohésion sociale dans le monde numérique, et aux efforts visant à contrer la désinformation en ligne.

HabiloMédias profite de la Semaine éducation médias pour encourager la population canadienne à faire preuve de jugement. Organisé en collaboration avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, le rendez-vous comprendra des activités pour les écoles, les bibliothèques, les associations éducatives et les organismes communautaires. Ces ressources mettront l'accent sur l'importance de l'éducation numérique et médiatique pour apprendre aux jeunes à faire preuve d'esprit critique.

Citations

« J'invite les Canadiens et Canadiennes à participer aux activités offertes cette semaine par HabiloMédias pour mettre en évidence l'importance de l'éducation médiatique. Nous sommes à l'ère où nous devons prendre le temps de réfléchir à l'information diffusée en ligne. Ensemble, nous pouvons acquérir les compétences nécessaires pour parcourir le Web de manière sûre et judicieuse, et réduire les répercussions de la désinformation en ligne sur notre société. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente Semaine éducation médias. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'éducation aux médias encourage les gens à mettre en question, à évaluer, à comprendre et à apprécier leur culture multimédia. En ce 15e anniversaire de la Semaine éducation médias, les efforts continus que déploie HabiloMédias pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes et lutter contre la mésinformation et la désinformation en ligne m'inspirent. En participant au rendez-vous et en faisant la promotion de la littératie numérique en ligne, nous pouvons contribuer à préserver nos institutions démocratiques et à faire en sorte que le Canada demeure fort et libre. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Le soutien de Patrimoine canadien à la Semaine éducation médias, un événement national annuel d'HabiloMédias, permet aux citoyens canadiens de tous âges qui fréquentent l'école, les bibliothèques, les musées et les centres communautaires de tout le pays de renforcer leur résilience numérique. Grâce au soutien de Patrimoine canadien, HabiloMédias a pu améliorer la Semaine éducation médias et poursuivre ses efforts en vue de s'assurer que tous les Canadiens sont capables de la pensée critique dont nous avons tous besoin lorsque nous accédons à l'information véhiculée par les médias en tant que citoyens numériques actifs, éclairés et résilients. »

- Kathryn Hill, directrice générale, HabiloMédias

Les faits en bref

Le projet Pensée critique à l'ère du numérique : contrer la mésinformation sur le coronavirus d'HabiloMédias a reçu 654 134 dollars dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique. Le projet a été réalisé au printemps et il a été financé par le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport de Patrimoine canadien. On a octroyé du financement d'urgence d'une valeur totale de 4,5 millions de dollars à 34 projets dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique en appui à la lutte contre l'information fausse et trompeuse sur la COVID-19 ainsi que sur la discrimination qui y est liée.

L'Initiative de citoyenneté numérique soutient la démocratie et la cohésion sociale au Canada en renforçant la résilience des citoyens face à la désinformation en ligne et en établissant des partenariats pour un écosystème d'information sain. Depuis 2019, on a octroyé 17 millions de dollars de financement à 100 projets partout au Canada.

Liens connexes

