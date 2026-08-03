Mise en garde à la population - Présence possible de Staphylococcus aureus dans le fromage Grondines vendu par l'entreprise La trappe à fromage de l'Outaouais

Québec, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise La trappe à fromage de l'Outaouais, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie Staphylococcus aureus.

Dénomination du produit Format Lot visé « GRONDINES » POIDS VARIABLE Unités vendues du 9 au 16 juillet 2026

Rappel

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans ces deux établissements :

La trappe à fromage de l'Outaouais du 114, boulevard Saint-Raymond, à Gatineau (secteur Hull);

La trappe à fromage de l'Outaouais du 193, chemin d'Old Chelsea, local 105, à Chelsea.

Le produit était emballé dans une pellicule en plastique. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

L'intoxication alimentaire par les staphylocoques se caractérise par une apparition brutale de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes et de diarrhée. Habituellement, les symptômes apparaissent de 30 minutes à 8 heures après la consommation de l'aliment contaminé et disparaissent après 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5750

Source :

Relations médias

Direction des communications

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et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation