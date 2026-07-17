Renforcer notre autonomie alimentaire - Québec poursuit ses investissements en transformation alimentaire

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec se réjouit de voir que les efforts investis pour rendre le secteur de la transformation alimentaire plus productif et compétitif portent fruit. Il annonce ainsi la relance du Programme transformation alimentaire (PTA), doté d'une enveloppe de 80 millions de dollars sur deux ans. Cet investissement permettra aux entreprises du secteur de moderniser leurs installations, d'accroître leur productivité et d'augmenter la valeur créée à partir des produits agricoles québécois.

L'industrie de la transformation alimentaire est un important moteur économique pour le Québec. Le gouvernement entend donc poursuivre ses efforts pour soutenir la croissance et la compétitivité de ce secteur porteur.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, saisissent l'occasion pour présenter un bilan positif des initiatives gouvernementales mises en place au cours des dernières années.

Un soutien à toute la chaîne

Les projets soutenus par le PTA concernent notamment l'automatisation et la robotisation des procédés, le développement de marchés et l'implantation de solutions environnementales. Ils contribuent à renforcer la capacité de production des entreprises, à consolider les chaînes d'approvisionnement québécoises et à augmenter le nombre de produits d'ici transformés au Québec.

À compter du 20 juillet, les entreprises pourront déposer une demande d'aide financière dans le cadre du PTA pour l'année 2026-2027. Les projets seront reçus en continu, jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles.

L'aide financière maximale accordée à un même demandeur pourra atteindre 525 000 $ pour toute la durée du programme, qui prendra fin le 31 mars 2028.

Des leviers complémentaires pour les projets d'envergure

Parallèlement au PTA, le gouvernement du Québec déploie d'autres leviers financiers pour soutenir des projets majeurs de transformation alimentaire. Plusieurs initiatives ont ainsi été appuyées conjointement par le MAPAQ, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Investissement Québec et d'autres partenaires gouvernementaux.

En 2025-2026, plusieurs projets d'envergure en transformation alimentaire ont bénéficié d'un soutien gouvernemental totalisant 155,8 millions de dollars. Ces investissements permettent notamment d'accroître la capacité de production, de moderniser les installations et de développer des produits à plus forte valeur ajoutée.

Ces projets contribuent tous à accroître l'autonomie alimentaire du Québec par la valorisation locale de produits agricoles québécois, réduisant d'autant la dépendance aux importations pour consolider les chaînes d'approvisionnement et générer des retombées économiques dans les régions.

Citations

« Je suis fier des résultats concrets que nous voyons sur le terrain. Partout au Québec, nos entreprises en transformation alimentaire investissent, innovent et produisent davantage ici. En soutenant leurs projets, on renforce notre autonomie alimentaire et on crée de la richesse dans toutes les régions. J'invite les entrepreneurs à poursuivre sur cette lancée et à profiter du Programme transformation alimentaire pour réaliser leurs projets. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Derrière chaque projet, il y a des entrepreneurs qui choisissent d'innover, de moderniser leurs installations et de faire grandir leur entreprise. Notre rôle, c'est de leur donner les moyens d'aller plus loin. En soutenant leurs investissements, on augmente la productivité de nos entreprises, on crée davantage de valeur à partir des produits d'ici et on renforce un secteur stratégique pour l'économie du Québec, avec des retombées concrètes dans toutes les régions. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) salue la relance du Programme Transformation alimentaire, une mesure attendue par notre industrie qui répond directement aux besoins des entreprises. Cet investissement permettra d'accélérer les projets de modernisation, d'automatisation et d'innovation, tout en transformant davantage de produits agricoles québécois ici même, au bénéfice de notre autonomie alimentaire, de la compétitivité de nos entreprises et de la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Nous remercions le gouvernement d'avoir entendu les préoccupations du secteur et d'investir dans un levier essentiel à la croissance de notre industrie. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

Faits saillants

En 2025-2026, 306 projets ont bénéficié d'aides financières issues du PTA totalisant 37,4 millions de dollars. Ces résultats démontrent que le PTA répond concrètement aux besoins des entreprises de transformation alimentaire d'ici.

Voici six des projets majeurs de transformation alimentaire soutenus par le MAPAQ, Investissement Québec - le bras financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie - et d'autres partenaires gouvernementaux : La modernisation de l'Abattoir de Luceville, en vue de renforcer la capacité d'abattage et de transformation dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. L'agrandissement et la modernisation de l'usine de Terrebonne d'Alimentation Dynamic. L'entreprise pourra augmenter sa production de 20 % et percer un nouveau marché aligné sur les tendances actuelles de consommation. Alimentation Dynamic a également reçu une aide financière du PTA. La modernisation de l'usine de Montpak International, qui produit les viandes de la marque Famille Fontaine, à Laval. Cette initiative accroît la transformation locale des viandes issues des fermes québécoises et renforce concrètement l'autonomie alimentaire. L'agrandissement et la modernisation de l'usine trifluvienne La Fernandière, propriété d'Olymel. L'entreprise pourra transformer sur place des produits auparavant envoyés à l'étranger et peu valorisés. Elle offre des aliments à plus forte valeur ajoutée pour les marchés québécois et canadien, tout en générant des retombées économiques ici. La construction d'une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de produits dérivés de l'érable permettra à l'entreprise Les Produits d'érable Bromont de confectionner des produits à valeur ajoutée destinés aux marchés québécois et d'exportation. Pour l'année 2026-2027, Québec a accordé un soutien financier à la coopérative Agropur pour la modernisation de ses installations de Beauceville et l'acquisition d'équipements qui lui permettront de développer des procédés innovants.

Par ailleurs, le MEIE et Investissement Québec ont soutenu l'entreprise Jefo pour l'ajout de nouvelles chaînes de production, la création d'un centre de recherche sur la volaille et la construction d'une usine qui multipliera de plus de cinq fois la production d'additifs pour animaux de ferme.

L'industrie de la transformation alimentaire est un important moteur économique pour le Québec. Avec ses livraisons manufacturières évaluées à près de 40 milliards de dollars et plus de 75 000 emplois dans quelque 3 200 établissements répartis sur le territoire, elle représente 18 % de la valeur des livraisons et 17 % des emplois de toutes les activités manufacturières du Québec.

Elle est également l'un des premiers employeurs manufacturiers dans les régions du Québec.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]