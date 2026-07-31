Mise en garde à la population - Présence non déclarée de soya et de sulfites dans divers produits préparés et vendus par l'entreprise Les marchés d'aliments naturels Tau inc.

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Tourtiere de ville » Soya

Sulfites Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pâte au poulet cuisine Tau » Soya

Sulfites Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « tarte aux pommes » Soya

Sulfites Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pâtes au saumon » Soya Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans des boîtes blanches en carton avec une fenêtre en plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au soya ou aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1 Numéro de référence : 5749



Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation