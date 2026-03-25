Sous-financement et violence en éducation - La FEESP-CSN dénonce une situation intenable dans nos écoles

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - À peine une semaine après le dévoilement du budget de la CAQ, prévoyant moins de 1% d'investissement en éducation primaire et secondaire publique, la Santé publique de Montréal dévoile une hausse inquiétante de la violence envers les filles dans nos écoles. Des chiffres troublants dans le contexte où le personnel de soutien dévoilait, il y a quelques mois, des chiffres similaires concernant la violence subie par le personnel. Manque de ressources ; budget insuffisant ; personnel à bout de souffle et élèves victimes de violence : notre système d'éducation est une poudrière et la CAQ joue avec des allumettes.

« Notre réseau public manque déjà de ressources, dénonce Annie Charland, présidente du Secteur soutien scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). On se remet à peine des allers et retours d'un demi-milliard de l'été dernier. Notre personnel est de plus en plus victime de violence, sous toutes ses formes, et on apprend, sans grande surprise, que la violence envers les filles augmente dans nos écoles. Et la réponse de la CAQ : donner des miettes au réseau! »

« On l'a dit ; les profs l'ont dit ; les professionnel-les l'ont dit ; les directions le disent, mêmes les élèves le disent : le réseau de l'éducation n'a plus aucun moyen, il n'y a nulle part où couper. Comment voulez-vous qu'on aide les élèves victimes de violence si on n'a pas le personnel suffisant pour même assurer le service de base », poursuit Annie Charland.

La semaine dernière, le gouvernement du Québec se targuait d'octroyer un financement à hauteur de 2,4 % pour l'éducation. Or, en regardant plus attentivement le budget, on constate que seul 0,9 % d'augmentation est prévu pour les centres de services et les commissions scolaires. La balance de l'enveloppe globale de l'éducation est affectée à d'autres programmes ou projets.

« Au-delà du débat de chiffres, on n'a toujours pas les sommes suffisantes pour remplir adéquatement la mission du réseau et aider nos jeunes. Il faut comprendre que, depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, le réseau de l'éducation est mis à mal. La CAQ le démonte tranquillement, à coups de gel d'embauche, de sous-financement chronique, de laisser-aller de nos établissements et d'improvisation. Il est grand temps que nous passions à autre chose et que les Québécoises et les Québécois aient un gouvernement qui pense à l'avenir et qui investit massivement en éducation. Il en va de la santé et de la sécurité de nos enfants », conclut Annie Charland.

La Fédération des employées et employés de services publics représente environ 69 000 membres dans près de 425 syndicats, dont 36 000 travailleuses et travailleurs de soutien dans le réseau scolaire dans 37 syndicats regroupés au sein de notre Secteur soutien scolaire, ce qui fait de la FEESP-CSN l'organisation représentant la vaste majorité du personnel de soutien au Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Pour informations et demandes d'entrevue : Jean Grégoire, Personne conseillère en communication, Fédération des employées et employés de soutien (FEESP-CSN), [email protected], 514 601-8584