- Le Comité paralympique canadien relance son Temple de la renommée afin de célébrer la riche histoire paralympique du Canada



- Trois athlètes paralympiques accomplis et un entraîneur de basketball en fauteuil roulant décoré reçoivent cet hommage

OTTAWA, ON, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Trois athlètes paralympiques accomplis et distingués -- Sonja Gaudet (curling en fauteuil roulant), Benoit Huot (paranatation) et Todd Nicholson (parahockey sur glace) -- ont été intronisés au Temple de la renommée paralympique canadien aux côtés de l'entraîneur de calibre mondial Paul Bowes (basketball en fauteuil roulant), a annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien (CPC).

Trois athlètes paralympiques accomplis et distingués — Sonja Gaudet (curling en fauteuil roulant), Benoit Huot (paranatation) et Todd Nicholson (parahockey sur glace) — ont été intronisés au Temple de la renommée paralympique canadien aux côtés de l’entraîneur de calibre mondial Paul Bowes (basketball en fauteuil roulant). PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Il s'agit de la première intronisation au Temple de la renommée paralympique canadien depuis 2019, le CPC ayant rétabli cette importante célébration visant à rendre hommage aux personnes qui ont eu un impact considérable sur le Mouvement paralympique au Canada. Le CPC dévoilera, tous les deux ans, les nouveaux membres du Temple de la renommée.

« Félicitations à Sonja, Benoit, Todd et Paul, nos quatre nouveaux membres du Temple de la renommée, qui méritent amplement cette distinction et qui représentent des décennies d'accomplissements sportifs et de contributions inestimables au sport paralympique au pays », déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Leurs réalisations sur la scène internationale sont incontestables, mais leur mérite va bien au-delà des victoires. Ils sont tous d'incroyables champions de l'avancement et de la croissance du sport paralympique, qui aident à façonner un avenir beaucoup plus radieux en misant sur l'accès, le soutien et la reconnaissance. »

« Sonja, Benoit, Todd et Paul, merci. Vous avez tous été des acteurs de changement et vous tenez un rôle important dans l'histoire et les succès du Canada dans le sport paralympique. C'est avec une immense fierté que nous rendons hommage à chacun de vous. »

Sonja Gaudet, athlète

Avec trois médailles d'or paralympiques remportées en autant de participations aux Jeux, Gaudet fait partie des athlètes de curling en fauteuil roulant les plus décorés du Canada. Elle a été membre des quatuors canadiens champions des Jeux paralympiques d'hiver de 2006, de 2010 et de 2014. À la cérémonie d'ouverture de ces derniers Jeux, elle a rempli les fonctions de porte-drapeau du Canada. Elle est également triple championne du monde, ayant remporté l'or avec l'équipe canadienne en 2009, 2011 et 2013.

Elle est la première athlète de curling en fauteuil roulant à avoir été intronisée au Temple de la renommée de Curling Canada (2013), au Panthéon des sports canadiens (2020) et au BC Sports Hall of Fame (2020). L'année dernière, elle a également été intronisée au Temple de la renommée de World Curling. Fait à souligner, elle a figuré sur un timbre postal officiel dans le cadre de la série de timbres commémoratifs Championnes canadiennes des sports d'hiver de Postes Canada, en 2018.

« Cette intronisation est un honneur incroyable, qui me va droit au cœur et pour lequel j'éprouve un grand respect », commente Gaudet. « Au cours de ma carrière de para-athlète, j'ai concouru aux côtés de mes coéquipiers aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde, et j'ai eu la chance de vivre certaines des expériences les plus marquantes, les plus mémorables et les plus significatives de ma vie. J'ai toujours considéré le sport comme un outil puissant, un outil qui m'a aidée à passer à travers les moments difficiles de la vie. Je suis sincèrement reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont appuyée tout au long de mon parcours paralympique. »

« Ce fut un honneur et un privilège de représenter le Canada et le sport du curling en fauteuil roulant et de faire partie d'un mouvement qui a le pouvoir de créer des changements et de faire une différence significative à long terme. Je continuerai de promouvoir le parasport et le Mouvement paralympique en tant que puissants vecteurs de transformation des vies, de changement des perceptions et de progrès de l'inclusion et de l'accessibilité dans toutes les communautés au Canada et dans le monde entier. »

Benoit Huot, athlète

Avec 20 médailles paralympiques, plus de 30 podiums en championnats du monde et d'innombrables records du monde, Huot est l'un des paralympiens canadiens les plus titrés de l'histoire. Le paranageur a récolté neuf médailles d'or, cinq d'argent et six de bronze en cinq participations aux Jeux paralympiques (2000, 2004, 2008, 2012 et 2016). Il a également été le porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux de Londres 2012.

Hors de la piscine, Huot s'est fait le champion et le promoteur du sport paralympique de différentes manières, notamment en tant que commentateur pour CBC/Radio-Canada, conférencier et porte-parole, ainsi que dans des rôles de leadership comme celui de chef de mission adjoint des Jeux du Commonwealth 2018 ou de président de Parasports Québec.

« C'est un véritable honneur d'être intronisé au Temple de la renommée paralympique canadien », déclare Huot. « Cette reconnaissance ne concerne pas uniquement mon parcours dans la piscine, mais elle englobe aussi les incroyables amis, entraîneurs et supporteurs qui en ont fait partie. Le sport m'a tant donné et j'en garde des souvenirs impérissables. Je suis profondément reconnaissant de faire partie de la famille paralympique. »

Todd Nicholson, athlète

Nicholson, qui a été un pionnier dans le sport du parahockey sur glace, a concouru pour le Canada aux cinq éditions des Jeux paralympiques d'hiver qui se sont déroulées de 1994 à 2010. Il possède trois médailles paralympiques, soit l'or (2006), l'argent (1998) et le bronze (1994). C'est un leader très respecté sur la glace et à l'extérieur. Il a notamment été capitaine de l'équipe nationale pendant 15 ans et a été nommé dans l'équipe d'étoiles paralympiques en 1998 et en 2002.

Champion de longue date de l'accessibilité, de l'inclusion, du soutien des athlètes paralympiques et de l'impact du parasport, Nicholson est demeuré un leader influent même s'il a pris sa retraite de la compétition. Entre autres rôles, il a été président du Conseil des athlètes du Comité international paralympique de 2013 à 2017 et chef de mission du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018.

« C'est un immense honneur d'être reçu au Temple de la renommée paralympique canadien aux côtés des personnes remarquables intronisées cette année, ainsi que des athlètes, bâtisseurs et entraîneurs exceptionnels qui nous ont précédés », indique Nicholson. « Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Hockey Canada pour cette nomination et pour son soutien incommensurable au cours des années. »

« Le sport paralympique a fait beaucoup de chemin depuis mes débuts. Nos athlètes sont plus forts que jamais, les médias sociaux mettent en lumière leur histoire, nos organismes nationaux de sport sont beaucoup plus engagés et les Canadiennes et Canadiens ont appris à connaître nos athlètes paralympiques et les encouragent comme jamais auparavant. À tous ceux qui ont un rêve, ne lâchez pas, car on ne sait jamais jusqu'où cela peut vous mener. »

Paul Bowes, entraîneur

Entraîneur, mentor et pionnier dans la communauté du basketball en fauteuil roulant pendant près de quatre décennies, Bowes a œuvré à pratiquement tous les niveaux du système de haute performance du Canada. Il s'est joint à l'équipe nationale masculine senior en 1993 en qualité d'entraîneur et était au bord du terrain lorsque le Canada a remporté deux médailles d'or d'affilée aux Jeux paralympiques de Sydney 2000 et d'Athènes 2004, ainsi que lors de la victoire de l'équipe aux Jeux de Londres 2012 et de sa médaille d'argent en 2008. En 2006, il était l'entraîneur-chef de l'équipe masculine canadienne lorsqu'elle a décroché son tout premier titre aux championnats du monde.

Il est revenu sur la scène internationale en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe canadienne féminine senior à l'occasion des Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 où il a guidé l'équipe vers une médaille d'argent. Il a également fait partie du personnel d'entraînement de l'équipe canadienne aux Jeux Invictus, de 2017 à 2025.

« Je suis ému et honoré de faire mon entrée au Temple de la renommée paralympique canadien », déclare Bowes. « En tant qu'entraîneur, on n'aspire pas à devenir membre d'un Temple de la renommée ; on aspire plutôt à inspirer les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'ils puissent, un jour, être admis au Temple de la renommée. »

« Mon amour du jeu m'a mené vers un sport qui m'a permis de voyager dans le monde entier et de voir de merveilleux athlètes en action à partir du meilleur siège qui soit. Je remercie Basketball en fauteuil roulant Canada, mon épouse Laurie, ainsi que tous les athlètes, entraîneurs, administrateurs, bénévoles, officiels, classificateurs et arbitres que j'ai rencontrés et avec qui j'ai eu le privilège de travailler au cours de mes 38 années de carrière. Ce fut un grand honneur de représenter le Canada et l'unifolié. Encore une fois, je vous dis merci, du fond de mon cœur rouge et blanc en forme de feuille d'érable. »

Le Temple de la renommée paralympique canadien rend hommage aux personnes qui ont apporté une contribution significative à la croissance et au développement du Mouvement paralympique au Canada. Pour plus d'information sur chacune des personnes intronisées en 2025 et la liste de tous les membres du Temple de la renommée paralympique canadien, visitez Paralympique.ca/athlètes/temple-de-la-renommée.

