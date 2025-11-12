- Le sextuple médaillé paralympique Mac Marcoux est le capitaine honoraire

- Cinq athlètes ont été nommés co-capitaines de l'Équipe paralympique canadienne : Ina Forrest, Alexis Guimond, Brittany Hudak, Tyler McGregor et Tyler Turner

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Six paralympiens et paralympiennes formeront l'équipe de leadership des athlètes du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, a annoncé aujourd'hui le Comité paralympique canadien. Le paralympien retraité Mac Marcoux (Sault Ste. Marie, Ontario / ski para-alpin) sera le capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne, et cinq athlètes concurrents ont été nommés co-capitaines de l'équipe : Ina Forrest (Spallumcheen, Colombie-Britannique / curling en fauteuil roulant), Alexis Guimond (Gatineau, Québec / ski para-alpin), Brittany Hudak (Prince Albert, Saskatchewan / ski paranordique), Tyler McGregor (Forest, Ontario / parahockey sur glace), ainsi que Tyler Turner (Campbell River, Colombie-Britannique / parasnowboard).

G à D : Ina Forrest, Alexis Guimond, Tyler McGregor, Mac Marcoux, Brittany Hudak, Tyler Turner (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Nouvelle initiative pour Milan Cortina 2026, le programme du capitaine honoraire et des co-capitaines reconnaît le caractère essentiel du leadership des athlètes aux Jeux et crée pour eux des rôles bien définis dans le cadre desquels ils agiront en qualité de leaders et seront les visages publics de l'Équipe paralympique canadienne. Ce faisant, ils partageront l'histoire de leurs coéquipiers et interagiront avec les partisans et les supporteurs de l'équipe.

« Nous sommes ravis de vous présenter Mac et les cinq co-capitaines -- Ina, Alexis, Brittany, Tyler et Tyler -- dans ces nouveaux rôles pour les Jeux de Milan Cortina », a déclaré Catherine Gosselin-Després, chef du sport du Comité paralympique canadien. « C'est un groupe de paralympiens expérimentés et d'ambassadeurs dévoués du parasport qui apportent un précieux leadership à l'Équipe paralympique canadienne. Tout au long de sa brillante carrière sur les pentes, Mac a été un leader très apprécié et, aujourd'hui encore, il continue d'être un leader dans le parasport. Sa vaste expérience, sa connaissance des athlètes et son inlassable passion pour les Jeux paralympiques font de lui le choix idéal pour le rôle de capitaine honoraire. »

« C'est aussi un groupe distingué de co-capitaines, et nous savons que chacun et chacune représentera l'Équipe paralympique canadienne avec fierté et aidera à mettre en valeur son sport, les Jeux paralympiques et l'impact du parasport. Nous nous réjouissons déjà à l'idée de travailler avec tout le groupe pour les Jeux de Milan Cortina 2026. »

MAC MARCOUX -- CAPITAINE HONORAIRE

Triple paralympien (2014, 2018, 2022) et sextuple médaillé paralympique (deux médailles d'or, une d'argent et trois de bronze), Marcoux a pris sa retraite après les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 et, depuis février 2024, il travaille à plein temps avec le CPC en qualité de coordonnateur, Engament des athlètes.

En tant que capitaine honoraire, Marcoux, qui jouit d'un grand respect parmi ses coéquipiers et collègues, attirera les projecteurs sur les athlètes, en partageant l'histoire de l'Équipe paralympique canadienne avec le grand public et en aidant à susciter l'intérêt des auditoires pour les Jeux. Il travaillera également avec les co-capitaines afin de renforcer l'unité de l'équipe aux Jeux.

« Je suis très heureux d'être le capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milan Cortina 2026 », a affirmé Marcoux. « Les moments les plus marquants de ma carrière d'athlète ont été les compétitions auxquelles j'ai participé aux côtés de mes coéquipiers, et je suis ravi de l'occasion qui m'est offerte de continuer à jouer un rôle auprès de l'équipe et de faire connaître l'histoire des athlètes à un plus grand nombre de personnes d'un bout à l'autre du pays. Nous avons tellement d'athlètes exceptionnels qui se préparent pour concourir aux Jeux et je suis impatient de les encourager en Italie. »

Cinq co-capitaines, tous des leaders dans leur sport respectif, se joindront à Marcoux.

INA FORREST

Une des athlètes les plus décorées du Canada en curling en fauteuil roulant, Forrest sera probablement l'une des membres les plus expérimentées de l'Équipe paralympique canadienne à Milan Cortina 2026. Elle a fait partie du Conseil des athlètes paralympiques canadiens de 2020 à 2024 et elle a concouru à quatre éditions des Jeux paralympiques d'hiver (Vancouver 2010, Sotchi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022) et récolté deux médailles d'or et deux de bronze.

« Pour moi, la particularité des Jeux paralympiques, ce sont tous les sports d'hiver et tous les athlètes qui s'unissent pour former une seule Équipe Canada. C'est une dynamique énergisante ! », a commenté Forrest. « L'initiative des co-capitaines reflète parfaitement cela. En tant que co-capitaine représentant le curling en fauteuil roulant, j'espère mettre en lumière notre équipe et notre parcours et, avec les autres co-capitaines, favoriser l'unité de l'équipe et les liens entre nos sports. Ensemble, nous pouvons promouvoir la passion qui alimente le parasport. »

ALEXIS GUIMOND

Guimond se prépare pour ses troisièmes Jeux paralympiques d'hiver. Tout au long de sa carrière, il a été l'un des membres les plus constants de l'équipe canadienne de ski para-alpin. Il a à son actif plusieurs podiums de la Coupe du monde et des Championnats du monde. De plus, il a obtenu une médaille de bronze à chacune de ses deux participations aux Jeux paralympiques, soit une au super-G en 2022 et une autre en slalom géant en 2018.

« Être co-capitaine et représenter mon équipe et le Canada à ces Paralympiques signifie porter les rêves d'une nation sur mes épaules, tout en étant animé d'une passion qui change chaque obstacle en possibilité », a affirmé Guimond. « C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, d'innombrables heures d'entraînement, de sacrifices et de triomphes face à l'adversité. Je suis immensément fier de cette équipe incroyable, dont le dévouement et l'esprit symbolisent le véritable cœur du Canada et qui nous inspire tous à dépasser nos limites et à briller sur la scène internationale. »

BRITTANY HUDAK

Hudak est membre de l'équipe canadienne de ski paranordique depuis plus d'une décennie, consolidant continuellement son statut parmi les meilleures au monde. Elle a fait ses débuts paralympiques à Sotchi 2014 et en trois participations aux Jeux paralympiques, elle a récolté trois médailles de bronze (une en 2018 et deux en 2022).

« Être nommée co-capitaine et représenter le Canada, c'est un honneur immense et une grande responsabilité », a indiqué Hudak. « Pour moi, cela veut dire de mener par l'exemple, de soutenir mes coéquipiers et de porter bien haut les valeurs qui définissent notre équipe, soit la résilience, le respect et l'unité. Je suis heureuse à l'idée de concourir sur la scène internationale et de partager cette expérience avec un merveilleux groupe d'athlètes qui m'inspirent chaque jour. »

TYLER MCGREGOR

Capitaine de l'équipe canadienne de parahockey sur glace, McGregor est un triple paralympien qui a remporté une médaille à chacune de ses participations aux Jeux paralympiques d'hiver. Son palmarès des Jeux paralympiques comprend deux médailles d'argent (2022, 2018) et une de bronze (2014). Il siège actuellement au Conseil des athlètes paralympiques canadiens ainsi qu'au Comité des athlètes des équipes nationales de Hockey Canada.

« C'est un véritable honneur d'avoir été nommé co-capitaine d'Équipe Canada », a indiqué McGregor. « L'Équipe paralympique canadienne représente tout ce que j'aime dans le sport : l'excellence, la résilience, la fierté et l'unité. Je suis reconnaissant de faire partie de ce groupe de leaders incroyables, et aussi très enthousiaste à l'idée de représenter le Canada et de donner le meilleur de nous-mêmes sur la scène mondiale. »

TYLER TURNER

Turner a écrit une page d'histoire à ses débuts sur la scène paralympique en remportant la première médaille d'or du pays dans le sport du parasnowboard aux Jeux de Beijing 2022, où il a également décroché une médaille de bronze. Depuis lors, il est un leader dans l'équipe canadienne de parasnowboard, et il est le champion du monde en titre de snowboard cross dans sa catégorie.

« C'est un véritable honneur d'avoir été nommé co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne pour les Jeux de Milan Cortina 2026 aux côtés d'athlètes si accomplis », affirme Turner. « Ce n'est pas un rôle que je prends à la légère, car je représenterai fièrement l'équipe et je ferai en sorte d'être le meilleur ambassadeur possible du parasport. Allez, Canada ! »

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars 2026, et les athlètes concourront dans six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant.

Les athlètes qui défendront les couleurs du Canada aux Jeux seront dévoilés entre les mois de novembre 2025 et de février 2026.

