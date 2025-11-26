La campagne Où tout commence s'appuie sur le succès sans précédent de Paris 2024 et célèbre le parcours des athlètes, de leur ville d'origine à la scène internationale

Tout le monde au Canada est invité à encourager l'Équipe paralympique canadienne et à soutenir la prochaine génération de para-athlètes dans le cadre de l'initiative #PleinsGradins

Le compte à rebours des 100 jours avant les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 commence ; les Jeux seront présentés du 6 au 15 mars 2026 sur CBC/Radio-Canada, le réseau paralympique du Canada

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - À 100 jours des Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC/Radio-Canada ont lancé aujourd'hui leur campagne conjointe : « Où tout commence ».

La campagne célèbre une vérité fondamentale : la grandeur ne commence pas sous les feux des projecteurs. « Où tout commence » rend hommage au parcours, ainsi qu'aux communautés locales, entraîneurs, coéquipiers, amis et proches qui constituent le système de soutien essentiel qui permet aux athlètes d'atteindre la scène mondiale.

La campagne « Où tout commence » présente un groupe exceptionnel d’athlètes y compris (G à D) : Brittany Hudak, Dominic Cozzolino, Tyler Turner, Ina Forrest, Kalle Eriksson and Sierra Smith. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Élaborée dans le cadre d'un processus de cocréation axé sur l'athlète, « Où tout commence » montre qui sont vraiment les para-athlètes sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci.

Lancement de #PleinsGradins : Les Canadiens invités à soutenir la prochaine génération

Parallèlement au lancement de la campagne d'aujourd'hui, la Fondation paralympique canadienne (FPC) -- partenaire philanthropique du CPC -- présente #PleinsGradins, une initiative nationale de collecte de fonds qui invite tout le monde, d'un bout à l'autre du Canada, à faire partie du système de soutien essentiel de la prochaine génération de para-athlètes. Si la campagne « Où tout commence » souligne ceux et celles qui ont soutenu les athlètes dans leur cheminement vers les Jeux paralympiques, l'initiative #PleinsGradins offre à tout le pays la possibilité de contribuer à ce cheminement.

Un don à #PleinsGradins procure aux fans un siège virtuel et leur permet de démontrer leur soutien envers les athlètes paralympiques canadiens qui représenteront fièrement leurs pays aux Jeux de Milan Cortina 2026. Chaque contribution aidera également à offrir à un plus grand nombre d'athlètes la possibilité d'avoir leur moment « où tout commence » et à une autre communauté de se mobiliser derrière le rêve paralympique de son champion local ou sa championne locale.

Ensemble, nous pouvons aider à établir les fondements du prochain chapitre de l'excellence paralympique canadienne. Pour montrer votre soutien envers nos athlètes paralympiques d'aujourd'hui et de demain, visitez Paralympique.ca/PleinsGradins.

Un groupe exceptionnel d'athlètes et sa communauté

La campagne « Où tout commence » présente un groupe exceptionnel d'athlètes en ski para-alpin, en parasnowboard, en parahockey sur glace, en ski paranordique et en curling en fauteuil roulant, ainsi que les personnes qui ont joué un rôle de premier plan dans leur parcours :

Tyler Turner, parasnowboard (Campbell River, C.-B.)

Mollie Jepsen, ski para-alpin (West Vancouver, C.-B.)

Alexis Guimond, ski para-alpin (Gatineau, QC)

Kalle Eriksson, ski para-alpin (Kimberley, C.-B.) et sa guide Sierra Smith (Ottawa, Ont.)

Brittany Hudak, ski paranordique (Prince Albert, Sask.)

Dominic Cozzolino, parahockey sur glace (Mississauga, Ont.)

Brian Rowland, ski para-alpin (Merrickville, Ont.)

Ina Forrest, curling en fauteuil roulant (Spalumcheen, C.-B.)

La campagne met également en vedette la légende paralympique Brian McKeever (aujourd'hui entraîneur-chef de l'équipe canadienne de ski paranordique), neuf membres de l'équipe canadienne de parahockey sur glace, soit Tyler McGregor, James Dunn, Zach Lavin, Corbin Watson, Adam Dixon, Rob Armstrong, Greg Westlake, Tyrone Henry et Anton Jacobs-Webb, ainsi que les amis et les proches qui ont fait partie intégrante du parcours de chaque athlète.

Une narration de style documentaire avec les athlètes au centre

Contrairement à la production traditionnelle de campagnes, « Où tout commence » a été créée avec les para-athlètes et non à propos d'eux. Notre partenaire de création et de production Dot Dot Dash a suivi les athlètes dans leur monde afin de capter des moments authentiques qui les montrent sous leur vrai jour et non en tant qu'instrument de narration, un engagement qui se situe au cœur de l'approche du CPC en matière de communication.

La campagne allie une sensibilité documentaire à des récits profondément humains sous la direction créative de Jason van Bruggen et de Blaine Pearson. Le film a été réalisé par van Bruggen et le montage a été effectué par Steve Puhach. Van Bruggen a déjà mené de vastes campagnes mettant en vedette des athlètes de haut niveau canadiens et a été nommé parmi les 10 meilleurs réalisateurs commerciaux au monde par le Talent Report du Festival de Cannes en 2023.

La narration est présentée en français par l'honorable Chantal Petitclerc, une des athlètes paralympiques les plus décorés et reconnus du Canada, et en anglais par Tyler McGregor, triple paralympien et capitaine de l'équipe canadienne de parahockey sur glace. La sénatrice Petitclerc et McGregor insufflent tous les deux à la campagne leur passion pour le parasport et la promotion du sport pour les personnes ayant un handicap.

Le moment « où tout commence » est différent pour chaque personne, et plus particulièrement pour les para-athlètes, qui peuvent en vivre plusieurs au cours de leur cheminement, de leur ville d'origine à la scène mondiale. À travers cette campagne, le CPC invite les fans, d'un bout à l'autre du pays, à en apprendre davantage sur les athlètes de l'Équipe paralympique canadienne et à explorer leur histoire tout en saisissant cette occasion pour partager la leur.

Un élan sans précédent suscité par Paris 2024

La campagne « Où tout commence » mise sur le succès sans précédent des Jeux paralympiques de Paris 2024, durant lesquels plus de 11 millions de Canadiens et Canadiennes ont suivi les Jeux présentés sur CBC/Radio-Canada. Les Canadiens et Canadiennes ont passé en moyenne 1,2 million d'heures chaque jour à regarder le contenu diffusé -- soit une augmentation de 119 pour cent par rapport à Tokyo 2020 -- et ont consommé un nombre record de 614 000 heures de contenu numérique, une augmentation de 153 pour cent.

À titre de diffuseur officiel des Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026, CBC/Radio-Canada offrira une couverture exhaustive de l'événement au moyen de diverses plateformes, du 6 au 15 mars 2026.

La campagne « Où tout commence » sera diffusée en français et en anglais sur les plateformes de CBC/Radio-Canada et du CPC à partir d'aujourd'hui et pendant toute la durée des Jeux. Pour en apprendre davantage et pour visualiser les vidéos et les éléments créatifs de la campagne, rendez-vous sur Paralympique.ca/OùToutCommence.

CITATIONS :

« La campagne "Où tout commence" capte l'essence même de ce qui fait la force du Mouvement paralympique : les communautés, le dévouement et les parcours authentiques qu'empruntent nos athlètes pour se rendre jusqu'à la scène mondiale. Pour poursuivre sur l'incroyable élan suscité par les Jeux de Paris 2024, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à jouer un rôle dans l'histoire de nos athlètes en soutenant la prochaine génération de para-athlètes par l'entremise de notre initiative #PleinsGradins. »

- Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien

« Je suis tellement fière de l'équipe que nous avons pour Milan Cortina et je me sens très privilégiée de remplir ce rôle de co-capitaine. Le fait d'être une des athlètes en vedette dans la campagne "Où tout commence" m'a donné l'occasion de revenir sur mon parcours, de penser aux gens qui m'ont soutenue et de réfléchir sur les nombreuses voies qui façonnent l'histoire d'un athlète. À 100 jours des Jeux, et je suis très heureuse de célébrer et d'honorer chacun de nos parcours uniques dans le parasport et de canaliser cette énergie vers la compétition pour le Canada sur la scène mondiale. »

- Brittany Hudak, triple paralympienne en ski paranordique et co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne de Milan Cortina 2026

« C'est un véritable honneur de participer à cette campagne et de représenter mon équipe. Cette équipe, c'est ma vie et ma passion, et cette campagne nous offre une excellente occasion de présenter l'histoire de tant d'athlètes ainsi que tout le travail que nous accomplissons afin de pouvoir concourir sur la scène internationale. Chaque athlète a un parcours qui lui est propre et chaque athlète a dû surmonter des obstacles pour arriver aux Jeux paralympiques. C'est vraiment formidable qu'il ne reste que 100 jours avant les Jeux ; j'ai un fort sentiment d'anticipation. Je suis impatient de concourir à Cortina entouré de ma famille et de mes amis, et appuyés par tellement de gens, d'un bout à l'autre du pays. »

- Alexis Guimond, double paralympien en ski para-alpin et co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne de Milan Cortina 2026

« C'est tellement excitant d'être à 100 jours des Jeux. Il s'agit d'une étape importante pour les athlètes qui finalisent leur préparation pour la plus grande scène du sport paralympique. Le lancement aujourd'hui de la campagne "Où tout commence" ne fait qu'accroître l'enthousiasme. Il y a au Canada de nombreux athlètes paralympiques incroyables et leur histoire touchera tout le monde. J'ai hâte de la partager au cours des 100 prochains jours, avant les Jeux. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à appuyer ces athlètes, à encourager l'Équipe paralympique canadienne en Italie et à soutenir la prochaine génération de para-athlètes par le biais de l'initiative de collecte de fonds #PleinsGradins. »

- Mac Marcoux, capitaine honoraire, Équipe paralympique canadienne de Milan Cortina 2026

« À tout juste 100 jours du début des Jeux paralympiques, l'achat de sièges dans le cadre de l'initiative #PleinsGradins est un moyen pour les Canadiens et Canadiennes de manifester leur soutien de façon significative. Un siège acheté représente bien plus qu'un simple symbole, c'est un investissement dans le système sportif paralympique, qui permet de s'assurer que les athlètes ont tout ce dont ils ont besoin pour se préparer, concourir et représenter fièrement le Canada sur la scène internationale. »

- Scott Sandison, directeur exécutif, Fondation paralympique canadienne

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé, sans but lucratif, voué au pouvoir et à l'impact du parasport et qui œuvre en partenariat avec 28 organismes de sport membres. Sa vision est celle d'un sport paralympique comme tremplin vers un monde inclusif et sa mission est de présenter les équipes les mieux préparées pour atteindre l'excellence aux Jeux tout en faisant la promotion et en donnant l'exemple de l'inclusion et de l'accessibilité. En célébrant l'histoire et les succès des athlètes de haut niveau ayant un handicap, le Comité paralympique canadien veut inciter les Canadiens et Canadiennes à faire place à l'inclusion et à s'adonner au sport. Pour plus d'information, consultez le site Paralympique.ca.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones : dëne sųłıné, dene kǝdǝ́, dene zhatıé, cri de l'Est, dinjii zhuʼ ginjik, inuktitut, inuvialuktun et tłı̨chǫ. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes à l'ère numérique.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

PERSONNES-RESSOURCES: Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700; Joanna Landsberg, Relations publiques, CBC, [email protected], 647-628-4788; Marie Tetreault, Radio-Canada PR, [email protected], 514-949-9629