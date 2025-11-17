- L'équipe expérimentée se compose notamment d'athlètes qui ont déjà remporté des médailles paralympiques : Ina Forrest et Mark Ideson (plus d'une) et Collinda Joseph et Jon Thurston (bronze)

- Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars 2026, en Italie

TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien et Curling Canada ont annoncé lundi la sélection de cinq athlètes de curling en fauteuil roulant pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Il s'agit de la première sélection d'athlètes au sein de l'Équipe paralympique canadienne qui participera aux Jeux de Milano Cortina 2026.

La sélection de cinq athlètes de curling en fauteuil roulant pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 : Gilbert Dash, Collinda Joseph, Ina Forrest, Mark Ideson et Jon Thurston. PHOTO: Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Le Canada participera au tournoi par équipe mixte et vise un sixième podium consécutif (après avoir déjà remporté trois médailles d'or et deux de bronze). Le Canada est le seul pays à avoir remporté une médaille à chacune des compétitions de curling en fauteuil roulant depuis que ce sport a fait ses débuts aux Jeux paralympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026 - CURLING EN FAUTEUIL ROULANT

Quatre membres - Forrest, Ideson, Joseph et Thurston - faisaient également partie de l'équipe canadienne médaillée de bronze aux Jeux de Beijing 2022.

Ideson, qui participe à sa quatrième édition des Jeux paralympiques, sera le capitaine de l'équipe pour la troisième fois consécutive. Il a déjà remporté trois médailles : une d'or et deux de bronze.

« Représenter le Canada à mes quatrièmes Jeux paralympiques représente une occasion incroyable », déclare Ideson. « J'ai la chance de faire partie d'un extraordinaire groupe composé d'athlètes et de membres du personnel qui est prêt à faire face aux meilleures équipes du monde. Concourir à cet endroit historique sera une expérience unique et savoir que nos proches, notre famille et notre public seront dans les gradins rendra ce moment encore plus spécial. »

Forrest, co-capitaine de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026, participera pour la cinquième fois aux Jeux paralympiques d'hiver et compte deux médailles d'or et deux de bronze à son palmarès.

« Chaque athlète rêve de représenter le Canada aux Jeux paralympiques », affirme Forrest. « Il n'y a jamais de garantie que ce rêve se réalisera de nouveau et par conséquent, je chéris chacune de mes expériences aux Jeux paralympiques. Celle-ci me tient particulièrement à cœur : j'ai manqué la qualification pour l'équipe des Jeux de 2006 à Turin, ce qui m'a énormément déçue à l'époque. Participer 20 ans plus tard aux Jeux de Milano Cortina 2026 me donne l'impression de pouvoir boucler la boucle. »

Joseph et Thurston, qui ont fait leurs débuts aux Jeux de Beijing 2022, participeront à leur deuxième édition des Jeux, tandis que Dash fera ses débuts paralympiques en Italie.

« Représenter le Canada et porter la feuille d'érable aux Jeux paralympiques, c'est vraiment la réalisation d'un rêve », admet Dash. « Ce privilège est le fruit de nombreuses années de travail acharné et de dévouement, de ma part et de l'équipe d'entraînement. Ce fut un long périple pour en arriver ici. Le Canada compte tellement d'athlètes de talent en curling que je suis extrêmement fier d'avoir obtenu une place au sein de cette équipe. J'ai hâte de vivre pleinement l'expérience paralympique et de donner tout ce que j'ai pour aider notre équipe à réussir. »

Le Canada a remporté une médaille de bronze à l'issue des deux derniers Jeux paralympiques d'hiver (2018 et 2022). Aux trois derniers Championnats du monde, l'équipe nationale a gagné deux médailles d'argent (en 2023 et 2024) et une de bronze (2025).

Les athlètes bénéficieront en Italie des services d'une équipe de soutien dirigée par l'entraîneur-chef Mick Lizmore, qui participe à sa deuxième édition des Jeux paralympiques d'hiver.

Entraîneur-chef : Mick Lizmore, London (Ontario)

Responsable d'équipe : Kyle Paquette, Espanola (Ontario)

Entraîneuse adjointe : Dana Ferguson, Stony Plain (Alberta)

Physiothérapeute d'équipe : Sari Shatil, London (Ontario)

Médecin d'équipe : Dr Steven Macaluso, London (Ontario)

Responsable des sciences de la performance : Kyle Turcotte, Lorette (Manitoba)

Coordonnatrice des services à la famille et aux amis : Wendy Morgan, Burlington (Ontario)

Le tournoi de curling en fauteuil roulant par équipes mixtes se déroulera du 7 au 14 mars au stade olympique de curling, situé à Cortina d'Ampezzo. Les rondes préliminaires auront lieu du 7 au 12 mars. Voici l'horaire des matchs du Canada (toutes les heures indiquées correspondent à l'heure locale en Italie) :

7 mars : Canada c. Italie 18 h 35

8 mars : Canada c. Grande-Bretagne 9 h 35 / Canada c. Norvège 18 h 35

9 mars : Canada c. Lettonie 9 h 35

10 mars : Canada c. Chine 9 h 35 / Canada c. Suède 18 h 35

11 mars : Canada c. Slovaquie 20 h 5

12 mars : Canada c. Corée du Sud 13 h 35 / Canada c. États-Unis 18 h 35

« Quelle équipe incroyable d'athlètes de curling en fauteuil roulant », souligne Mac Marcoux, capitaine honoraire, Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026. « Félicitations à Ina, Mark, Collinda, Jon et Gilbert pour leur sélection au sein de l'Équipe paralympique canadienne. Nous avons une longue histoire en ce qui concerne le curling en fauteuil roulant et ce groupe d'athlètes très équilibré est prêt à perpétuer cette tradition. Ce sera un honneur de les regarder et de les encourager pendant les Jeux. »

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes qui concourront dans six sports : curling en fauteuil roulant, parahockey sur glace, parasnowboard, ski para-alpin, ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond). Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 50 athlètes.

Avant de faire officiellement partie de l'équipe canadienne qui se rendra aux Jeux paralympiques, toutes et tous les athlètes nommés doivent être approuvés par le Comité paralympique canadien. La liste finale approuvée sera annoncée à l'approche du début des Jeux.

