L'étude de Robert Half révèle les incitatifs de recherche d'emploi et les irritants courants

Pleins feux sur les impressions des professionnels actuellement sans emploi sur la recherche d'emploi

TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par Robert Half, cabinet spécialisé dans les solutions de gestion des talents et les services-conseils d'affaires, l'optimisme en matière d'emploi commence à montrer des signes de reprise en 2026, avec un nombre croissant de professionnels recherchant activement un changement de carrière. Le sondage a révélé que 33 % des professionnels canadiens ayant un emploi prévoient de chercher un nouvel emploi au cours du premier semestre de l'année, comparativement à 26 % en juillet 2025.

Les incitatifs de recherche d'emploi

Pour la deuxième fois depuis que Robert Half suit les impressions des travailleurs, l'étude montre que de meilleurs privilèges et avantages sociaux sont au premier rang des facteurs qui poussent les travailleurs à explorer de nouvelles perspectives d'emploi. Les principaux incitatifs mentionnés sont :

Meilleurs privilèges et avantages sociaux (33 %)

Rémunération concurrentielle (31 %)

Possibilités d'avancement professionnel limitées dans le poste actuel (23 %)

« De nombreux professionnels ont renoncé à changer d'emploi en 2025 en raison de l'incertitude économique et globale, mais des signes d'une plus grande mobilité apparaissent à l'aube de 2026. Les travailleurs soulignent une fois de plus l'importance qu'ils accordent aux avantages sociaux tels que la flexibilité, les salaires concurrentiels et le développement professionnel : ils se sentent moins enclins que l'année dernière à rester dans des entreprises qui ne leur offrent pas ces éléments essentiels. », déclare Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half, Canada.

Qui cherche à s'en aller?

Selon l'étude, les travailleurs les plus susceptibles de se mettre à la recherche d'un emploi au début de 2026 sont les professionnels de la technologie (43 %), les travailleurs de la génération Z (41 %) et les parents qui travaillent (39 %).

Défis en matière de recherche d'emploi

Malgré leur désir de décrocher un nouveau poste, les demandeurs d'emploi continuent de faire face à des défis. Dans un autre sondage, Robert Half a interrogé 350 demandeurs d'emploi actuellement entre deux emplois sur les principaux défis auxquels ils sont confrontés dans leur recherche professionnelle. Plus de six personnes sur dix (31 %) s'attendent à ce que leur recherche courante prenne plus de temps que leur précédente, et les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées sont les suivants :

Trop de candidats et de concurrence pour les postes offerts (62 %) Difficulté à trouver un milieu de travail qui convienne (41 %) Difficulté à démontrer ses compétences (32 %) Processus d'embauche ardus (31 %) Ne possèdent pas les compétences exigées pour le poste (30 %)

« Les chercheurs d'emploi font face à de nouveaux défis dans le paysage actuel et il peut sembler plus difficile que jamais de se démarquer dans un marché saturé, ajoute Mme Vasilopoulos. Voilà pourquoi tenir ses compétences à jour et bien les faire valoir dans sa demande d'emploi, réseauter efficacement et viser les secteurs en forte demande afin de cibler sa recherche peut contribuer à décrocher le poste idéal. »

À propos de l'étude

Les données de l'étude sont tirées de sondages en ligne développés par Robert Half et menés partout au Canada par une firme de recherche indépendante en novembre et décembre 2025. Les réponses recueillies proviennent de plus de 1 480 professionnels et de 350 personnes sans emploi, mais à la recherche d'un emploi, tous âgés de 18 ans et plus.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus ancienne entreprise de solutions spécialisées de gestion des talents. Elle met les entreprises de renom en relation avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du juridique et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, se trouve au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez toute l'étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

