TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Robert Half, cabinet international en solutions de gestion des talents et en services-conseils aux entreprises, a été reconnu par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au monde en 2025. Cette prestigieuse distinction rend hommage aux entreprises qui offrent un environnement de travail exceptionnel et des possibilités extraordinaires aux employés du monde entier.

Le classement des meilleurs employeurs au monde de Forbes est fondé sur un sondage indépendant mené auprès de plus de 300 000 employés dans 50 pays. Les participants ont évalué leurs entreprises sur le plan de la satisfaction, de la culture et de la réputation, en accordant une attention particulière au bien-être, à l'inclusion, à l'avancement professionnel et à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, ce qui met en lumière les éléments nécessaires pour être un employeur de premier plan à l'échelle mondiale.

« Le fait d'avoir été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs au monde témoigne du dévouement et de la collaboration de nos équipes partout dans le monde », a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. « Nous sommes déterminés à créer un environnement où chaque employé peut s'épanouir, tant sur le plan professionnel que personnel, grâce à un travail intéressant, à des possibilités d'avancement professionnel et à un milieu de travail fondé sur l'intégrité. »

Robert Half offre une expérience employé de calibre mondial en investissant dans des programmes et des initiatives qui favorisent la création de liens, le perfectionnement professionnel et le bien-être. Fortune a également reconnu Robert Half comme l'une des entreprises les plus admirées au monde.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

