TORONTO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Robert Half, agence internationale de services-conseils en affaires et de solutions de gestion des talents, a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises mondiales pour les femmes en 2025 par Forbes. Cet honneur témoigne de l'engagement continu de Robert Half à favoriser un milieu de travail où les femmes peuvent poursuivre des carrières gratifiantes et fructueuses.

Le classement des meilleures entreprises mondiales pour les femmes de Forbes s'appuie sur des renseignements recueillis auprès de plus de 120 000 femmes dans 36 pays, évaluant les perceptions des femmes à l'égard de leur employeur, de l'égalité des genres et de la représentation des femmes au sein des postes de direction.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus pour avoir créé un milieu de travail où les femmes peuvent s'épanouir », a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. « Cette reconnaissance souligne notre engagement à créer un milieu de travail qui offre des possibilités de croissance, de leadership et de réussite à chaque étape d'une carrière. »

Robert Half est déterminée à assurer le bien-être de ses employés et sollicite régulièrement des commentaires afin d'améliorer les programmes, les ressources et les systèmes de soutien pour tous les membres de l'équipe. L'entreprise offre une vaste gamme d'avantages sociaux axés sur la famille, du traitement de l'infertilité au soutien pour les soins aux enfants et aux aînés. De plus, son Réseau d'employées mondial (Global Women's Employee Network, GWEN) favorise la croissance, l'autonomisation et l'apprentissage des femmes et de leurs alliés dans l'ensemble de l'organisation.

« Chez Robert Half, nous sommes déterminés à renforcer l'autonomie des femmes dans l'ensemble de notre main-d'œuvre mondiale en leur offrant les ressources, la souplesse et les possibilités de perfectionnement professionnel dont elles ont besoin pour s'épanouir », a déclaré JoLynn Conway-James, première directrice générale et directrice de l'administration de Robert Half. « Nous sommes fiers de favoriser un milieu de travail où tout le monde se sent appuyé et valorisé. »

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

