Robert Half remporte deux prix du Choix des lecteurs 2025 décernés par Canadian Lawyer

TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services aux entreprises, a le plaisir d'avoir reçu des prix du Choix des lecteurs en 2025, pour la onzième année consécutive, dans deux catégories : externalisation des processus juridiques et examen des documents gérés et recrutement de personnel de soutien juridique.

Chaque année, Canadian Lawyer récompense des produits et des services exceptionnels touchant le secteur juridique. Le sondage de cette année s'est déroulé du 30 juin au 25 juillet 2025. Au cours de cette période, Canadian Lawyer a demandé la soumission de candidatures pour dresser une liste complète des principaux fournisseurs de services au service de la communauté juridique partout au Canada, en s'appuyant sur l'expertise éditoriale et des recherches supplémentaires de l'industrie pour assurer une large représentation dans chaque catégorie.

« Nous sommes honorés de recevoir la reconnaissance des lecteurs de Canadian Lawyer pour notre contribution au secteur de l'embauche juridique, grâce à notre expertise de l'industrie et à notre leadership en matière de solutions de talents », a déclaré David King, directeur général principal chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Chaque année, nous continuons de renforcer notre engagement à servir nos clients et nos candidats, et nous sommes très fiers de recevoir ces prix depuis plus d'une décennie. »

Robert Half fournit aux cabinets d'avocats et aux services juridiques d'entreprise des professionnels contractuels et professionnels permanents dans les marchés de la région du Grand Toronto et de Vancouver. Nous fournissons notamment des avocats, des administrateurs de contrats, des conseillers juridiques à l'interne, des techniciens juridiques, des secrétaires juridiques et des parajuristes. Robert Half n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Les avocats de projet de Robert Half ne constituent pas un cabinet d'avocats.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 1 647 288-4887, [email protected]