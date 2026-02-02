Une nouvelle étude de Robert Half montre que l'embauche axée sur les compétences augmente à mesure que les lacunes deviennent plus évidentes

TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par le cabinet-conseil en affaires et en solutions de gestion des talents Robert Half, les entreprises amorcent 2026 en faisant face à des lacunes de plus en plus importantes en matière de compétences et à une complexité croissante de l'embauche. Sur les 1 500 recruteurs interrogés, près de six sur dix (57 %) déclarent être confrontés à des lacunes en matière de compétences au sein de leur service et 58 % affirment que l'écart est plus marqué qu'il ne l'était il y a un an. De plus, seulement 5 % affirment avoir les compétences et les effectifs nécessaires pour mener à bien les projets hautement prioritaires.

Stratégies d'embauche selon la taille de l'entreprise (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Les lacunes en matière de compétences sont généralisées

Seul un petit pourcentage de gestionnaires de plusieurs domaines professionnels déclarent avoir tous les talents dont ils ont besoin pour réaliser des projets prioritaires :

Juridique -- <1 %

Marketing et création -- 2 %

Technologie -- 5 %

Ressources humaines -- 5 %

Soutien administratif et à la clientèle -- 8 %

Finances et comptabilité -- 9 %

Principaux domaines faisant face à des lacunes en matière de compétences

Finances et comptabilité Technologie Marketing et création Juridique Soutien administratif et à la clientèle RH Planification et analyse financières IA et apprentissage automatique Référencement naturel et référencement payant Technologie juridique (outils d'IA) Résolution de problèmes et pensée critique Maîtrise de l'IA Technologie et automatisation Gouvernance et conformité des TI Applications d'IA et d'apprentissage automatique Opérations et flux de travail juridiques Assurance qualité Compétences générales et leadership Analyse des données Opérations des TI et soutien à l'infrastructure Automatisation du marketing Recherche et analyse juridiques Service à la clientèle et gestion des relations Apprentissage et perfectionnement

« Alors que l'écart entre les compétences disponibles et les besoins opérationnels continue de se creuser, de nombreuses entreprises réagissent de façon proactive, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half, Canada. Les entreprises dépendent de plus en plus de l'expertise spécialisée pour obtenir des résultats, mais le paysage de l'embauche est devenu beaucoup plus complexe, en particulier avec l'adoption rapide de l'IA. La combinaison de l'embauche à temps plein et du soutien contractuel permet aux entreprises de répondre aux pénuries urgentes de compétences, de continuer à s'adapter et de maintenir l'élan des projets hautement prioritaires dans un marché du travail qui évolue plus rapidement que jamais. »

La demande de talents spécialisés est en hausse

Malgré les lacunes continues en matière de compétences, près de huit gestionnaires sur dix (79 %) ont confiance en leurs perspectives d'affaires pour le premier semestre de 2026. En plus des 55 % des responsables du recrutement qui prévoient d'ajouter des employés permanents, la moitié d'entre eux s'attendent également à faire appel à davantage de talents contractuels pour combler les lacunes immédiates en matière de compétences et maintenir une certaine souplesse au cours du premier semestre de l'année.



Premier semestre de 2024 Premier semestre de 2025 Premier semestre de 2026 Ajouter de nouveaux postes 54 % 46 % 55 %

L'IA générative rend l'embauche plus complexe

Bien que les plans d'embauche soient solides, le processus lui-même devient plus difficile. Cinquante-trois pour cent des gestionnaires affirment qu'il est devenu plus difficile de trouver des talents qualifiés au cours de la dernière année, l'IA contribuant au problème. Selon l'étude, 64 % déclarent également avoir de la difficulté à identifier les bons talents en raison de l'afflux de dossiers de candidatures générées par l'IA.

Comme les outils d'IA générative permettent aux candidats de produire des CV, des dossiers de candidatures et des échantillons de travail hautement peaufinés, les employeurs passent plus de temps à vérifier les qualifications et l'employabilité, ce qui ajoute des obstacles au processus d'embauche et augmente le risque de mauvaise compatibilité.

À propos de l'étude

L'étude a été mise au point par Robert Half et menée par une firme de sondage indépendante en avril 2025. Le sondage contient les réponses de 1 500 recruteurs dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing, de la création, du domaine juridique, du soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des RH partout au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et la plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

