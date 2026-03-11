89 % des équipes RH font état d'une augmentation de leurs charges de travail à mesure que les candidatures adaptées par l'IA se multiplient.

64 % des recruteurs affirment que les CV améliorés par l'IA rendent la vérification des compétences plus difficile.

TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle transforme le processus d'embauche, les entreprises ont de plus en plus de mal à identifier les talents qualifiés, et cela leur prend également beaucoup plus de temps. Un sondage mené par Robert Half, cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents, a révélé que 61 % des responsables des RH canadiens affirment que l'examen des candidatures générées par l'IA a ralenti le processus d'embauche.

L'IA complique l'embauche

Selon l'étude, 64 % des recruteurs affirment que l'augmentation du nombre et les problèmes d'authenticité des CV générés par l'IA créent des défis importants pour leur organisation. Dans de nombreux cas, les outils d'IA générative inventent ou embellissent l'historique professionnel et les compétences, ce qui fait en sorte qu'il est plus difficile pour les employeurs de distinguer l'expérience authentique du contenu généré par l'IA.

Les services des ressources humaines sont les plus affectés, et près de 9 responsables des RH sur 10 signalent une charge de travail plus importante. Pour valider les candidats, de nombreuses organisations ont ajouté des étapes qui peuvent allonger davantage les délais d'embauche, notamment :

Consacrer plus de temps à l'examen des candidatures (43 %)

Augmenter le nombre d'entrevues par candidat (42 %)

Mettre à jour les descriptions de poste pour décourager les réponses génériques (39 %)

« L'IA influence presque tous les aspects du processus d'embauche, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half Canada. « Parallèlement, l'augmentation du nombre de candidatures non vérifiées ou automatisées complique la tâche des employeurs qui souhaitent passer efficacement en revue les candidatures et vérifier l'authenticité des candidats. »

Comment les entreprises peuvent-elles démêler le vrai du faux avec l'essor de l'IA?

Alors que les organisations cherchent des moyens de maintenir la rapidité et la précision de l'embauche, de nombreux recruteurs se tournent vers des partenaires externes. Soixante-trois pour cent affirment avoir recours à des entreprises de recrutement et de placement de personnel pour obtenir du soutien en matière d'embauche afin de relever les défis liés à l'IA en particulier, et 86 % déclarent que ces partenaires ont été efficaces pour relever ces défis, principalement en :

Utilisant des outils avancés pour vérifier les dossiers des candidats

Réalisant des évaluations ciblées des compétences

Fournissant rapidement des talents spécialisés et préévalués pour les postes hautement prioritaires

De plus, les entreprises de recrutement et placement de personnel comme Robert Half fournissent des talents aux compétences et à l'expérience éprouvées, sur la base de données exclusives relatives au rendement des candidats lors de missions antérieures. Cela permet aux employeurs d'avoir encore plus confiance dans la qualité des candidats.

Mme Vasilopoulos ajoute : « Cette étude confirme que la technologie fonctionne mieux lorsqu'elle est associée au jugement humain, qui reste essentiel pour évaluer les talents et prendre des décisions d'embauche opportunes et pertinentes. »

Foire aux questions :

Pourquoi l'IA rallonge-t-elle le processus d'embauche pour les employeurs?

Les CV générés par l'IA et l'augmentation du nombre de candidats rendue possible par l'IA créent davantage de travail pour les recruteurs. Les équipes d'embauche passent plus de temps à vérifier les compétences, à évaluer l'authenticité et à évaluer les candidats non qualifiés.

Les CV générés par l'IA sont-ils toujours inexacts ou trompeurs?

Les candidatures générées par l'IA ne sont pas toutes inexactes ou trompeuses. De nombreux candidats utilisent l'IA de façon responsable pour clarifier ou améliorer ou la grammaire. Le défi pour les employeurs réside dans le nombre de candidatures non vérifiées et la difficulté à distinguer les expériences authentiques du contenu fabriqué par l'IA.

Comment les entreprises de recrutement et de placement de personnel peuvent-elles aider les employeurs à relever les défis liés à l'embauche axée sur l'IA?

Les entreprises de recrutement et placement de personnel peuvent aider à simplifier l'évaluation des candidats, à réduire les risques liés à l'embauche et à vérifier l'authenticité des candidats grâce à des données exclusives sur le rendement et de processus de validation des candidats.

Au sujet de l'étude

Les données de cette étude proviennent d'un sondage réalisé par Robert Half et mené par un cabinet de recherche indépendant en avril 2025. Le sondage contient les réponses de 1 500 recruteurs partout au Canada dans les domaines professionnels des finances et de la comptabilité, de la technologie et de l'informatique, du marketing, de la création, des services juridiques, de soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des RH.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

