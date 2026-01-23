TORONTO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Robert Half, cabinet-conseil international en affaires et en solutions de gestion des talents, y compris sa filiale, Protiviti®, a été nommée par Fortune® comme l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2026. Cela fait 29 années consécutives que Robert Half fait partie d'un groupe d'élite d'entreprises qui ont été reconnues parmi les entreprises les plus admirées du palmarès Fortune. Il s'agit de la seule entreprise de son industrie à obtenir cette distinction.

Le classement des entreprises les plus admirées au monde est l'un des plus prestigieux, car il s'appuie sur un sondage mené auprès d'environ 15 000 cadres supérieurs, directeurs et analystes qui évaluent les entreprises en fonction de neuf critères, de l'innovation à la capacité d'attirer et de maintenir des talents en poste. Le classement comprend les 1 000 entreprises américaines les plus importantes, selon leurs revenus, ainsi que les entreprises à l'extérieur des États-Unis qui figurent dans la base de données du palmarès Fortune Global 500® et dont les revenus sont de 10 milliards de dollars ou plus.

« Être reconnus une fois de plus comme l'une des entreprises les plus admirées au monde est un honneur et un hommage à nos employés, dont l'engagement envers l'excellence fait de nous le chef de file de notre industrie », a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. « Cette distinction témoigne également de la confiance que notre clientèle et les candidats nous accordent et de notre souci continu d'offrir des solutions et des services exceptionnels à l'échelle mondiale. »

Robert Half se fonde sur ses valeurs fondamentales -- l'intégrité, l'inclusion, l'innovation et l'engagement envers le succès -- qui sont la pierre angulaire de tout ce que l'entreprise fait pour offrir une expérience exceptionnelle à ses employés, à ses clients, ses candidats et ses communautés. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les nombreux programmes et initiatives de l'organisation dans le rapport 2024 sur la responsabilité sociale d'entreprise, Diriger avec intégrité.

