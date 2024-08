MONTRÉAL, le 29 août 2024 /CNW/ - Vidéotron maintient son avance considérable sur la concurrence quant à la qualité du service qu'elle offre à sa clientèle, selon un sondage conduit par Léger. L'étude réalisée entre le 5 et le 15 août dernier auprès de 1000 répondants révèle que Vidéotron a été citée presque deux fois plus souvent que sa plus proche concurrente comme étant l'entreprise de télécommunications offrant la meilleure qualité de service client au Québec en 2024; un résultat semblable à celui du même sondage réalisé l'an dernier.

« En boutique, en visite à domicile, par téléphone, ou encore par le biais de nos nombreuses plateformes numériques, toutes nos équipes ont redoublé d'efforts pour s'assurer que notre clientèle bénéficie d'un service de premier ordre, quelle que soit la manière dont elle entre en contact avec nous. Je lève mon chapeau à toutes celles et à tous ceux qui, chaque jour, font la différence et font de Vidéotron la grande favorite des Québécoises et des Québécois en termes d'expérience », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Rappelons également que Vidéotron a été élue entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécoises et des Québécois à 18 reprises depuis 2006, selon l'étude Réputation de Léger. Elle a aussi brillamment performé dans le plus récent rapport semestriel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), affichant une baisse de 11,4 % des signalement tandis que le volume des plaintes répertoriées dans l'ensemble de l'industrie des télécommunications a, lui, connu une forte hausse de 43 % en 2023-2024.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenu le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur Twitter

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron ltée

Renseignements : [email protected]