Neuf Canadiens sur dix disent que le soutien aux entreprises locales est important pour eux.

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le soutien de l'achat local connaît une croissance fulgurante. Selon un sondage d'Interac Corp. (Interac), près de huit Canadiens sur dix (79 %) considèrent désormais qu'il est plus crucial de favoriser les entreprises locales qu'il y a un an. Plus des deux tiers (68 %) des Canadiens sondés pensent que leurs décisions financières personnelles ont un effet direct sur leur communauté locale. Plus de la moitié (53 %) des répondants sont prêts à payer 5 $ de plus pour acheter un produit local. Un tiers d'entre eux (33 %) accepteraient même de payer 10 $ de plus.

« Compte tenu du climat économique actuel et des menaces tarifaires en pleine évolution, les Canadiens réévaluent leurs dépenses », déclare Debbie Gamble, chef de groupe et chef de la stratégie et du marketing d'Interac. « Nos résultats de sondage confirment que les Canadiens utilisent leur pouvoir d'achat de manière très réfléchie, en choisissant de soutenir les entreprises locales même s'ils peuvent devoir dépenser plus pour le faire. Cette tendance s'est manifestée malgré les pressions de longue date liées au coût de la vie et démontre un engagement fort envers les communautés locales. »

Ce récent changement témoigne d'un courant croissant en faveur de l'achat de produits canadiens, puisque près de trois sur quatre Canadiens (73 %) pensent maintenant qu'il est préférable d'investir leur argent dans des produits fabriqués localement ou nationalement. Les principaux facteurs qui incitent les consommateurs à opter pour des produits canadiens sont le soutien à l'économie locale (79 %), la confiance dans les normes de qualité du pays (56 %) et le sentiment patriotique ou de fierté nationale (55 %).

La clarté de l'origine des produits demeure un obstacle

Même si les consommateurs veulent acheter des produits canadiens et magasiner près de chez eux, plusieurs ont de la difficulté à identifier les produits fabriqués au Canada. Selon le sondage, sept Canadiens sur dix (71 %) sondés sont à la recherche de produits fabriqués au Canada. Cependant, quatre sur dix (40 %) d'entre eux ont de la difficulté à identifier l'origine des produits avant de les acheter, ce qui souligne la nécessité d'un étiquetage plus clair et d'une plus grande transparence au point de vente.

Pour encourager les Canadiens à faire des achats dans les magasins locaux et soutenir les petites entreprises, Interac a appuyé la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) afin d'accroître la visibilité des détaillants indépendants et de leurs produits locaux. Cette initiative a fourni aux petites entreprises des outils et des ressources pour mettre en valeur les produits fabriqués au Canada de manière plus efficace, aidant ainsi les consommateurs à faire des choix éclairés qui leur permettent de continuer à dépenser dans leurs collectivités.

Dan Kelly, président de la FCEI, souligne l'importance cruciale des dépenses de consommation pour soutenir les entreprises locales. « Les initiatives et l'énergie du mouvement d'achat local qui se sont présentées partout au pays ont été fantastiques. La meilleure façon de soutenir les entreprises canadiennes est d'appuyer les petites entreprises locales dans votre collectivité et de rechercher des produits fabriqués au Canada, dans la mesure du possible », a déclaré M. Kelly. « Soixante-six cents de chaque dollar dépensé localement, reste local. Cela profite à l'entreprise, à ses employés et à toute la collectivité. »

Voici d'autres résultats du sondage Interac :

Huit Canadiens sur dix (80 %) sont susceptibles de choisir des produits fabriqués au Canada plutôt que des produits importés.

plutôt que des produits importés. Lorsqu'on leur demande quelles entreprises devraient être favorisées, la majorité des Canadiens (82 %) citent en premier lieu les PME de leur région, tandis qu'un quart d'entre eux (24 %) mettent en avant les grandes entreprises internationales.

Les trois quarts des Canadiens (soit 76 % d'entre eux) pensent que les commerces de proximité sont plus précieux pour leur communauté que les magasins en ligne.

À propos du sondage Interac

Hill & Knowlton, une entreprise du Groupe Burson, a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 1 500 Canadiens entre le 6 et le 9 février 2025, auprès d'un échantillonnage représentatif de 1 500 Canadiens. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe et de la région. La marge d'erreur associée à un échantillon de n=1 500, sélectionné aléatoirement, est de ± 3 %, 19 fois sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de l'argent en mouvement. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada.

Alors que les Canadiens font face à une période d'incertitude, Interac s'engage à aider à renforcer les économies locales du pays. Depuis plus de 40 ans, nous investissons dans des technologies numériques éprouvées, aidant ainsi les entreprises locales à s'adapter, à innover et à prospérer. En collaboration avec des organismes tels que la FCEI, Interac poursuivra son engagement envers les petites et moyennes entreprises (PMEs), favorisant leur succès d'un bout à l'autre du pays.

