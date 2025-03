75 % des victimes de fraude au pays disent qu'apprendre à mieux gérer leurs émotions aurait pu les protéger

TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - La fraude est une menace non seulement financière, mais aussi personnelle. Selon un récent sondage d'Interac Corp. (Interac), 70 % des Canadiens victimes de fraude admettent que le stress augmente leur vulnérabilité. Les résultats montrent également qu'une meilleure gestion des émotions peut contribuer à prévenir les tentatives de fraude. De nombreuses victimes ont déclaré se sentir plus anxieuses (82 %), inquiètes (78 %) et stressées (77 %) que d'habitude avant de devenir victimes d'une fraude et que ces sentiments ont influencé leurs décisions. Cela met en évidence une vulnérabilité critique : lorsque nos émotions sont vives, notre jugement est obscurci, ce qui nous rend plus vulnérables aux arnaques.

Reconnaissant le lien entre l'intensification des émotions et la fraude, Interac a lancé une initiative pour le Mois de la prévention de la fraude afin d'aider les Canadiens à se protéger contre les arnaques en leur fournissant des conseils et des ressources. Cette initiative est rendue possible par la collaboration entre Interac et l'équipe d'experts les Pros inébranlables, composée de spécialistes de professions à forte pression. Ils ont partagé leurs stratégies concrètes pour rester calmes et garder les idées claires face aux émotions que les Canadiens ressentent lorsqu'ils font face à des tentatives de fraude.

« Les fraudeurs s'appuient sur des tendances humaines fondamentales, notamment sur l'influence du stress qui nous incite à privilégier des solutions rapides et évidentes », souligne Norman Farb, professeur agrégé de psychologie à l'Université de Toronto. « Ce qui rend ces tactiques si efficaces, c'est leur capacité à tirer parti d'une menace pour créer un sentiment d'urgence ou de peur; le stress qui en résulte accélère le jugement et entrave notre exploration et notre apprentissage. En développant notre sensibilité émotionnelle et en adoptant une approche curieuse et exploratrice face à une menace imprévue, on peut atténuer la nécessité de réagir impulsivement et la transformer en un désir d'approfondir sa compréhension de la situation. Les fraudeurs comptent sur notre désir d'aider ou de protéger autrui. Nous pouvons contrer leurs manœuvres en nous convainquant qu'une réponse réfléchie et éclairée est plus susceptible d'être efficace qu'une solution rapide, même si elle semble pratique. »

Soixante-quinze pour cent des victimes de fraude au Canada conviennent qu'il est crucial de bien gérer ses émotions dans ces situations. Or, plusieurs d'entre elles ont de la difficulté à le faire. Cela montre que des outils faciles d'accès et pratiques de gestion des émotions sont essentiels pour lutter contre la fraude.

« Au cœur de la prospérité numérique se trouvent les millions de Canadiens qui se sentent en sécurité dans leur utilisation de la technologie dans un monde de plus en plus connecté », déclare Mark Hines, Chef de produit, Fraude. « Interac est résolument engagé à préserver et à informer les consommateurs sur les risques de fraude en abordant les facteurs émotionnels qui les rendent vulnérables. Les fraudeurs cherchent à tirer parti des émotions des Canadiens. Heureusement, Interac leur offre des moyens plus efficaces de se protéger contre les escroqueries. »

Se protéger contre la fraude ne doit pas être compliqué. Au-delà de la sensibilisation émotionnelle, le sondage a également mis en évidence des mesures préventives simples qui peuvent considérablement réduire le risque de fraude. Parmi ces mesures, prendre le temps de réfléchir avant de s'engager, surtout quand il est question d'envoyer de l'argent, est une stratégie clé mentionnée par 62 % des personnes interrogées. Il est également recommandé de consulter un ami ou un membre de sa famille en qui on a confiance, ou encore de faire confiance à son intuition. Adopter des mesures simples peut constituer une protection efficace contre les arnaques. Ces mesures permettent aux gens de retrouver leur calme et d'évaluer la situation de manière plus objective. En adoptant ces habitudes quotidiennes, les individus peuvent renforcer leur capacité à faire face à la fraude.

Cette année, pour mieux faire comprendre aux Canadiens le lien entre leur état émotionnel et la fraude, Interac a développé une séance d'exercices interactifs pour aider les Canadiens à mieux comment leurs émotions peuvent avoir un impact sur leurs réactions face à la fraude. Les Pros Inébranlables, des experts en la matière, partagent leurs conseils et leur expérience pour aider les participants à gérer leurs émotions lors d'une tentative de fraude. Les participants bénéficieront également de conseils pratiques, tels que respirer profondément et compter jusqu'à dix, et de prendre du recul pour identifier les émotions qu'ils ressentent.

Ce quiz est une preuve additionnelle de l'engagement d'Interac à protéger les Canadiens contre la fraude et à leur fournir les connaissances et les outils nécessaires pour rester en sécurité. Les Canadiens peuvent consulter les ressources éducatives sur la fraude d'Interac, qui contiennent des renseignements utiles ainsi que des conseils pratiques pour les consommateurs.

Découvrez comment garder le contrôle face à la fraude : https://www.interac.ca/fr/contenu/vie/garder-le-controle-face-a-la-fraude/

