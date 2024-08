Les paiements mobiles sans contact par Débit Interac ont augmenté de 27 % au cours de la première moitié de 2024, par rapport à la même période en 2023.

TORONTO, le 19 août 2024 /CNW/ - Comment souhaitez-vous payer? Sept adultes canadiens de la génération Z sur dix (69 %) ont adopté le portefeuille mobile et six sur dix (63 %) préfèrent laisser leur portefeuille physique à la maison pour les courts déplacements, dévoile un récent sondage commandé par Interac Corp. (Interac ). L'utilisation des portefeuilles mobiles par la génération Z dépasse celles de toutes les autres générations, y compris les millénariaux (60 %), la génération X (44 %), les baby-boomers (27 %) et la génération silencieuse (10 %).

Les données sur les transactions Interac révèlent que les préférences numériques de la génération Z ont entraîné une augmentation de 27 % des paiements mobiles sans contact par Débit Interac MD au cours de la première moitié de 2024, par rapport à la même période en 2023. Près des deux tiers des utilisateurs de portefeuilles mobiles de la génération Z (63 %) ont ajouté leur carte de Débit Interac dans leur téléphone, tandis que trois sur dix (31 %) ont pris les mesures nécessaires pour faire du débit leur mode de paiement par défaut. Puisque six membres de la génération Z sur dix (63 %) perçoivent les transactions mobiles comme plus rapides que les paiements par carte physique, cela devient très facile de payer en mode automatique. Par conséquent, le choix de la carte par défaut revêt une grande importance.

« Le choix d'un mode de paiement par défaut, même s'il peut sembler anodin, peut influencer considérablement les habitudes de dépenses des Canadiens et Canadiennes », déclare Glenn Wolff, chef de groupe et du service à la clientèle chez Interac. « Lorsque les consommateurs utilisent leur téléphone pour payer, il est facile d'oublier de sélectionner une carte spécifique dans leur portefeuille numérique. Cela peut entraîner l'utilisation d'un mode de paiement par défaut qui pourrait les inciter à s'endetter davantage. La situation est différente avec les portefeuilles physiques traditionnels, où les consommateurs devaient choisir consciemment la carte qu'ils souhaitaient utiliser à chaque fois. »

Dans ce contexte, deux tiers des membres de la génération Z (62 %) veulent être plus soucieux de leurs dépenses et plus de la moitié d'entre eux (57 %) souhaitent avoir la possibilité d'utiliser la carte de débit pour payer en magasin ou en ligne. Leurs opinions sont indéniablement influencées par le contexte économique plus large, où huit membres de la génération Z sur dix (79 %) déclarent que le coût de la vie est trop élevé et près de six sur dix (59 %) ressentent le besoin de gérer leur argent de manière plus intelligente.

Le désir de contrôle de la génération Z est renforcé par l'arrivée de la rentrée scolaire, période traditionnellement associée à des dépenses plus importantes. Par exemple, l'an dernier, les magasins de vêtements pour la famille ont enregistré près du double de transactions mobiles par Débit Interac en septembre et octobre comparativement à janvier et février. Plus de la moitié (54 %) des membres de la génération Z estiment qu'il est nécessaire d'adopter de nouvelles habitudes financières pour garder le contrôle de leurs finances, et 56 % d'entre eux prévoient introduire de nouvelles habitudes dès le mois de septembre prochain.

« Alors que les dépenses augmentent généralement à l'approche de la rentrée scolaire, les jeunes Canadiens et Canadiennes cherchent à faire fructifier leur argent. La génération Z, qui est l'une des générations les plus touchées par les pressions liées au coût de la vie, perçoit Débit Interac comme une solution intelligente pour mieux contrôler ses dépenses numériques », ajoute M. Wolff.

À propos du sondage

Hill & Knowlton a mené un sondage auprès d'un panel en ligne Léger Opinion composé de 1 500 Canadiens et Canadiennes, entre le 11 et 16 juillet 2024.Le sondage était d'une durée de moins de 10 minutes. Les données ont été pondérées par âge, sexe et région, conformément aux données du recensement de 2021. La génération Z est définie comme étant composée des Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 27 ans, les millénariaux de 28 à 43 ans, la génération X de 44 à 59 ans, les baby-boomers de 60 à 78 ans et la génération silencieuse de 79 ans et plus. La marge d'erreur associée à un échantillon aléatoire de n=1 500 serait de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada.

Interac et Débit Interac sont des marques de commerce d'Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.

Contact Média : Interac Corp., 416-869-2017, [email protected]