Cette baisse de confiance souligne le besoin urgent de ressources adaptées

TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les nouveaux arrivants éprouvent des difficultés avec leur confiance financière. Un sondage récemment mené par Interac Corp. (Interac) révèle que le fait de commencer une nouvelle vie au Canada peut entraîner une baisse importante de la confiance financière des nouveaux arrivants. Si une majorité (61 %) des nouveaux arrivants se sentaient confiants en leurs finances à leur arrivée, ce sentiment s'estompait (31 %) une fois confrontés aux réalités économiques du pays.

Le sondage Interac souligne que les nouveaux arrivants sont plus particulièrement vulnérables aux obstacles financiers. Plus de huit nouveaux arrivants sur dix (85 %) déclarent qu'au moins un de ces obstacles a une incidence sur leur sécurité financière, comparativement à plus de la moitié (58 %) de la population adulte canadienne sondée. Cette disparité met en lumière l'importance d'offrir un soutien et des ressources ciblés pour aider les nouveaux arrivants à renforcer leur confiance financière et à naviguer avec succès dans le système financier canadien.

Ajoutant à la complexité de la situation, les connaissances et les pratiques financières acquises dans leur pays d'origine ne sont pas toujours transposables au contexte canadien.

« Les nouveaux arrivants réclament un soutien personnalisé, avec 54 % d'entre eux qui estiment que les ressources financières devraient être conçues par de nouveaux arrivants », a déclaré Lauren Mostowyk, cheffe du marketing et des communications intégrés chez Interac. « C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur des systèmes de soutien complets grâce à nos partenariats avec Crédit Canada et ACCES Emploi. Ces collaborations leur permettent de bénéficier de mentorat par des nouveaux arrivants expérimentés et d'un accès gratuit à une gamme de ressources personnalisées, afin de les aider à bâtir une base financière solide. »

Des outils pratiques tels que des cours en ligne couvrant les bases du système bancaire canadien (81 %) et des applications de gestion budgétaire (77 %) sont très recherchés par les répondants au sondage. Pour répondre à ce besoin, Interac a parrainé l'application Butterfly de Crédit Canada, offrant aux nouveaux arrivants un accès gratuit aux ressources de l'application. Cette ressource multilingue souhaite permettre aux nouveaux arrivants de prendre leurs finances en main, allant des bases pour établir un budget à la gestion du coût de la vie, en passant par la conversion de devises en temps réel. Créée par des nouveaux arrivants, pour de nouveaux arrivants, l'application Butterfly donne aux nouveaux Canadiens et Canadiennes les connaissances et la confiance nécessaires pour assurer sa réussite financière au pays.

Au-delà des ressources pratiques, le mentorat joue un rôle essentiel dans l'intégration des nouveaux arrivants, se révélant beaucoup plus répandu chez les nouveaux arrivants (51 % des répondants avaient un mentor) que dans la population canadienne en général (31 %). Pour les nouveaux arrivants, les mentors sont reconnus pour offrir un soutien précieux pour surmonter les barrières linguistiques (89 %), comprendre la monnaie canadienne (86 %) et éviter les fraudes financières (83 %). Le mentorat par des personnes ayant elles-mêmes vécu le processus d'immigration est essentiel, comme un tiers des nouveaux arrivants estiment que les ressources financières actuelles ne correspondent pas à leur réalité, et plus de la moitié constatent que leurs besoins évoluent avec le temps. ACCES Emploi est un organisme qui se consacre au mentorat personnalisé et collabore avec Interac depuis plus de cinq ans pour élargir la portée de ses programmes et rejoindre un plus grand nombre de nouveaux arrivants.

« ACCES Emploi est une ressource clé pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer au marché du travail canadien et à retrouver confiance en leurs finances. Nous donnons aux nouveaux arrivants les moyens de surmonter les obstacles liés à l'emploi, de bâtir de solides réseaux professionnels et de réussir leur carrière au Canada de façon durable. Notre partenariat avec Interac a joué un rôle déterminant dans l'expansion de nos programmes et services destinés aux nouveaux arrivants en recherche d'emploi, notamment en les mettant en contact avec des mentors expérimentés », a déclaré Allison Pond, présidente et cheffe de la direction chez ACCES Emploi.

À propos du sondage Interac

Un sondage national en ligne a été réalisé par Discover auprès de 1 459 répondants âgés de 18 ans et plus. L'échantillon était composé d'un échantillon de base de 1 000 adultes canadiens (représentatif de la population adulte canadienne selon les données du dernier recensement de Statistique Canada), auquel s'ajoutaient des suréchantillons permettant de constituer des totaux des sous-groupes de 500 nouveaux arrivants/nouveaux canadiens (définis comme ceux qui ont immigré au Canada après l'âge de 18 ans et qui vivent au Canada depuis moins de 10 ans). Le sondage a été réalisé en anglais et en français du 10 octobre au 23 octobre 2024.

