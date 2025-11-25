Environ 2 400 conseillers et conseillères du Canada ont été sondés

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Selon une étude de Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) menée en partenariat avec Ipsos sur les jeunes du Canada, 60 % des 15 à 17 ans estiment important d'apprendre à investir leur argent.

Bien que ce résultat soit une excellente nouvelle, l'étude montre toutefois que pour 59 % des personnes de ce groupe d'âge, investir suscite des émotions négatives.

Le nombre élevé de jeunes qui ressentent de la nervosité, de la confusion ou une crainte à l'idée d'investir souligne l'importance d'amorcer tôt l'éducation en la matière. Le fait d'avoir accès à des ressources dès l'adolescence permet l'acquisition des connaissances nécessaires pour comprendre les avantages, les coûts et les risques associés à l'investissement.

Inspirée d'une idée gagnante dans le cadre d'un concours étudiant, la série Parlons finances de Fidelity consacrée à la culture en investissement vise à encourager le développement des connaissances sur le sujet et le bien-être financier chez les jeunes. Cette série éducative et gratuite destinée aux élèves du secondaire comprend une bibliothèque de 50 vidéos en anglais et en français, ainsi que des plans de leçon pour les éducateurs et éducatrices. D'ici la fin de l'année, Fidelity y ajoutera de nouvelles vidéos portant sur des sujets tels que la gestion des dettes, l'établissement d'un budget, la gestion du crédit et plus encore. La série Parlons finances est disponible sur fidelity.ca et sur YouTube .

Dans un récent sondage en ligne mené auprès de 2 383 conseillers et conseillères en placements, 2 209 (92 %) ont déclaré être en faveur de l'intégration de la culture financière, y compris des notions d'investissement, dans le curriculum des écoles secondaires de l'Ontario et à l'échelle du Canada.

« La valeur que peuvent offrir les conseillers et conseillères en placements aux jeunes Canadiens et Canadiennes en début de carrière qui veulent investir immense. Tout comme le personnel enseignant, les conseillers et conseillères jouent un rôle important auprès des jeunes en les aidant à mieux comprendre l'argent et la façon d'atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Linda Passarelli, vice-présidente, Gestion des talents chez Fidelity Investments Canada.

« En tant que partenaire de longue date des conseillers et conseillères en placements, nous appuyons également les efforts visant à accroître la culture financière et les connaissances en investissement, qui peuvent réellement aider les jeunes à devenir autonomes et à développer de saines habitudes liées à l'investissement et à l'argent. »

« C'est pourquoi nous avons créé la série Parlons finances, et alors que nous terminons le Mois de la littératie financière et que nous réfléchissons à l'année à venir, nous encourageons les décideurs et les décideuses à trouver des façons de favoriser la culture financière des élèves du secondaire de partout au pays. »

Pourquoi la culture financière est-elle importante?

Un tiers des jeunes du Canada estime que moins de 1 000 $ suffisent pour commencer à investir.

49 % des 18 à 34 ans croient qu'il faut commencer à investir entre 18 et 24 ans. La réponse moyenne pour l'ensemble des participants et participantes était « 18 ans », 29 % croyant qu'il faut commencer encore plus tôt. 83 % des adolescents et adolescentes estiment qu'il faut commencer à investir entre 18 et 24 ans. La réponse moyenne pour l'ensemble de ce groupe de participants et participantes était « 20 ans ».

L'écart entre les connaissances persiste : 25 % s'identifient comme des débutants, 29 % comme des novices, 39 % comme des intermédiaires et seulement 8 % comme des experts.

Les priorités en matière d'investissement pour les jeunes adultes (18 à 34 ans) demeurent les mêmes : épargne-retraite (36 %), achat d'une maison/hypothèque (35 %) et épargne en cas d'urgence (34 %).

Le potentiel de la culture en investissement

Dans le cadre d'une webémission spéciale de Fidelity (voir la rediffusion en anglais sur YouTube), Rob Carrick, chroniqueur en finances personnelles pendant 27 ans pour The Globe and Mail ayant récemment pris sa retraite, s'est joint à nous pour une discussion sur l'importance de la culture en investissement. M. Carrick nous partage entre autres son point de vue sur l'éducation en la matière et sur les conseils financiers. L'épisode comprend également un panel de discussion composé de membres clés du secteur de la bienfaisance, où sont abordés les défis auxquels est confrontée la jeunesse canadienne.

Panélistes :

Liz Mulholland, chef de la direction, Prospérité Canada

Kim Charteris, présidente et chef de la direction, Junior Achievement Central Ontario

Mahdi Hussein, directeur général, Eastview Neighbourhood Community Centre, BGC Canada

Claire Barron, directrice, Formation et perfectionnement, Park Street Education

