Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour les FNB Fidelity et la série FNB des fonds communs de placement Fidelity English

Fidelity Investments Canada ULC

24 nov, 2025, 18:30 ET

TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter que ces montants représentent des estimations et qu'ils s'appuient sur des renseignements prospectifs; par conséquent, ils sont appelés à changer.

Ces montants estimatifs incluent uniquement les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces montants estimatifs n'incluent pas les montants des distributions en espèces régulières, lesquelles sont annoncées séparément.

Nous annoncerons les montants des distributions annuelles réinvesties ainsi que les montants des distributions mensuelles en espèces le 18 décembre 2025 ou vers cette date. La date ex-dividende des distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

Nom du Fonds/FNB Fidelity

Symbole boursier

Valeur
liquidative (VL)
par part au
16 octobre 2025 ($)

CUSIP

ISIN

Gain en
capital
annuel
estimatif
par part au
16 octobre 2025 ($)

Gain en
capital annuel
estimatif par
part en % de
la VL au
16 octobre 2025

FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés

FCCD

34,6495

31608M102

CA31608M1023

-

-

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FCUD/

FCUD.U

39,6049

31645M107

CA31645M1077

1,97457

4,98567 %

FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres

FCUH

33,4455

315740100

CA3157401009

1,24708

3,72869 %

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FCRR/

FCRR.U

 

49,2994

31644M108

CA31644M1086

2,38199

4,83168 %

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FCID

32,3665

31623D103

CA31623D1033

-

-

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique

FCCB

22,8924

31644F103

CA31644F1036

-

-

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes  à court terme

FCSB

25,9218

31608N100

CA31608N1006

-

-

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

21,9604

31623G106

CA31623G1063

-

-

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

FCMI

14,4317

31609T106

CA31609T1066

-

-

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

15,2290

31623K107

CA31623K1075

0,41181

2,70412 %

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

21,6953

31624P105

CA31624P1053

-

-

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

27,5627

31613F100

CA31613F1009

-

-

 

FNB Fidelity Obligations américaines de base

FCUB/

FCUB.U

25,7851

315945105

 

CA3159451051

 

0,12848

0,49827 %

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe

FFIX

10,1485

31581F108

 

CA31581F1080

 

0,00200

0,01971 %

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB

FTHI

11,8451

31642L664

CA31642L6641

-

-

 

Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB

FCAB/

FCAB.U

25,2826

315944108

CA3159441086

-

-
 

Nom du Fonds/FNB Fidelity

Symbole boursier

Valeur
liquidative (VL)

par part au
12 septembre 2025 ($)

CUSIP

ISIN

Gain en
capital
annuel
estimatif
par part au
12 septembre 2025 ($)

Gain en
capital annuel
estimatif par
part en % de
la VL au
12 septembre 2025

FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité

FCCL

40,5652

31608H103

CA31608H1038

0,84796

2,09036 %

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité

FCUL/

FCUL.U

53,0500

31647B109

CA31647B1094

0,74938

1,41259 %

FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité

FCCQ

44,0553

31610C100

CA31610C1005

0,44488

1,00982 %

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité

FCUQ/

FCUQ.U

68,2326

31647C107

CA31647C1077

1,32361

1,93985 %

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres

FCQH

61,4160

 

31648J101

CA31648J1012

0,71670

1,16696 %

FNB Fidelity Valeur Canada

FCCV

18,0487

31609U103

CA31609U1030

0,17458

0,96727 %

FNB Fidelity Valeur Amérique

FCUV/

FCUV.U 

21,5391

31647E103

CA31647E1034

1,16969

5,43054 %

FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres

FCVH

19,9286

31646E104

CA31646E1043

0,66031

3,31338 %

FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur

FCIP

10,3380

315814103

CA3158141034 

0,05621

0,54372 %

Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB*

FMPI 

25,3138

31620V775 

CA31620V7759 

0,50517

1,99563 %

* La valeur liquidative par part de la série FNB du Portefeuille Fidelity Revenu mondial est établie au 31 octobre 2025, en raison de sa date de lancement.

Nom du Fonds/FNB Fidelity

Symbole boursier

Valeur
liquidative (VL)
par part au
31 octobre 2025 ($)

CUSIP

ISIN

Gain en
capital
annuel
estimatif
par part au
31 octobre 2025 ($)

Gain en
capital annuel
estimatif par
part en % de
la VL au
31 octobre 2025

FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité

FCIL

33,5638

31624M102

CA31624M1023

0,84218

2,50919 %

FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité

FCIQ/

FCIQ.U

45,0725

31623X109

CA31623X1096

1,22332

2,71412 %

FNB Fidelity Valeur internationale

FCIV

43,5657

31622Y108

CA31622Y1088

1,98299

4,55172 %

FNB Fidelity Développement durable mondial

FCSW

58,2509

31642F105

CA31642F1053

3,48270

5,97879 %

FNB Fidelity Momentum Canada

FCCM

17,1197

31609W109

CA31609W1095

0,35116

2,05120 %

FNB Fidelity Momentum Amérique

FCMO/

FCMO.U

19,6489

31649P106

CA31649P1062

0,47384

2,41153 %

FNB Fidelity Momentum international

FCIM

16,6024

31623V103

CA31623V1031

0,55958

3,37048 %

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre

FBAL

14,4768

315818104

CA3158181048

0,27945

1,93033 %

FNB Fidelity Simplifié - Croissance

FGRO

17,0872

31581P106

CA31581P1062

0,43341

2,53646 %

FNB Fidelity Avantage BitcoinMD

FBTC/

FBTC.U

50,7464

31580V104

CA31580V1040

-

-

FNB Fidelity Simplifié - Conservateur

FCNS

12,3042

31581E101

CA31581E1016

0,15304

1,24380 %

FNB Fidelity Simplifié - Actions

FEQT

16,5320

31581D103

CA31581D1033

0,44738

2,70615 %

FNB Fidelity Avantage EtherMC

FETH/

FETH.U

72,5549

31580Y702

CA31580Y7028

-

-

FNB Fidelity Innovations mondialesMC

FINN/

FINN.U

24,2374

316241108

CA3162411084

1,15087

4,74832 %

FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes

FCCA

14,6623

315813105

CA3158131050

0,20250

1,38109 %

FNB Fidelity Toutes Actions internationales

FCIN

13,5886

31581R102

CA31581R1029

0,44012

3,23889 %

FNB Fidelity Toutes Actions américaines

FCAM

14,5754

315812107

CA3158121077

0,28076

1,92626 %

Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB

FCLC

13,4603

31606J788

CA31606J7886

1,25928

9,35551 %

Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB

FCGS/

FCGS.U

15,4712

31624Q822

CA31624Q8222

0,58133

3,75750 %

Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB

FCGC

13,2430

31620X730

CA31620X7302

1,12875

8,52337 %

Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB

FCLS

13,4235

31610F822

CA31610F8221

-

-

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB

FLSA/FLSA.U

12,3146

31624U823

CA31624U8234

-

-

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB

FGLS

7,4724

31623A828

CA31623A8288

-

-

Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB

FMNA

10,1946

31623B701

CA31623B7016

-

-

Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB

FGEP/FGEP.U

12,6711

316215102

CA3162151029

0,93593

7,38634 %

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB

FGEB

11,8506

316220102

CA3162201022

0,54395

4,59006 %

Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB

FAUS/FAUS.U

26,4229

31580B108

CA31580B1085

-

-

Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB

FGSM

10,2139

31624T107

CA31624T1075

-

-

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB

FMAE

10,0548

31624K106

CA31624K1066

0,00241

0,02397 %

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB

FMPB

25,4680

31618L599

CA31618L5999

1,18732

4,66201 %

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB

FMPG

25,6364

31618N785

CA31618N7852

1,43814

5,60976 %

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions de gains en capital de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 334 milliards de dollars (au 21 novembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

