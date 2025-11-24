TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter que ces montants représentent des estimations et qu'ils s'appuient sur des renseignements prospectifs; par conséquent, ils sont appelés à changer.

Ces montants estimatifs incluent uniquement les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces montants estimatifs n'incluent pas les montants des distributions en espèces régulières, lesquelles sont annoncées séparément.

Nous annoncerons les montants des distributions annuelles réinvesties ainsi que les montants des distributions mensuelles en espèces le 18 décembre 2025 ou vers cette date. La date ex-dividende des distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.

Nom du Fonds/FNB Fidelity Symbole boursier Valeur

liquidative (VL)

par part au

16 octobre 2025 ($) CUSIP ISIN Gain en

capital

annuel

estimatif

par part au

16 octobre 2025 ($) Gain en

capital annuel

estimatif par

part en % de

la VL au

16 octobre 2025 FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 34,6495 31608M102 CA31608M1023 - - FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 39,6049 31645M107 CA31645M1077 1,97457 4,98567 % FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 33,4455 315740100 CA3157401009 1,24708 3,72869 % FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 49,2994 31644M108 CA31644M1086 2,38199 4,83168 % FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 32,3665 31623D103 CA31623D1033 - - FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 22,8924 31644F103 CA31644F1036 - - FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 25,9218 31608N100 CA31608N1006 - - FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 21,9604 31623G106 CA31623G1063 - - FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 14,4317 31609T106 CA31609T1066 - - FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 15,2290 31623K107 CA31623K1075 0,41181 2,70412 % FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 21,6953 31624P105 CA31624P1053 - - FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 27,5627 31613F100 CA31613F1009 - - FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 25,7851 315945105 CA3159451051 0,12848 0,49827 % FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 10,1485 31581F108 CA31581F1080 0,00200 0,01971 % Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 11,8451 31642L664 CA31642L6641 - - Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/ FCAB.U 25,2826 315944108 CA3159441086 - -

Nom du Fonds/FNB Fidelity Symbole boursier Valeur

liquidative (VL) par part au

12 septembre 2025 ($) CUSIP ISIN Gain en

capital

annuel

estimatif

par part au

12 septembre 2025 ($) Gain en

capital annuel

estimatif par

part en % de

la VL au

12 septembre 2025 FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL 40,5652 31608H103 CA31608H1038 0,84796 2,09036 % FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité FCUL/ FCUL.U 53,0500 31647B109 CA31647B1094 0,74938 1,41259 % FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ 44,0553 31610C100 CA31610C1005 0,44488 1,00982 % FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ/ FCUQ.U 68,2326 31647C107 CA31647C1077 1,32361 1,93985 % FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH 61,4160 31648J101 CA31648J1012 0,71670 1,16696 % FNB Fidelity Valeur Canada FCCV 18,0487 31609U103 CA31609U1030 0,17458 0,96727 % FNB Fidelity Valeur Amérique FCUV/ FCUV.U 21,5391 31647E103 CA31647E1034 1,16969 5,43054 % FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 19,9286 31646E104 CA31646E1043 0,66031 3,31338 % FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur FCIP 10,3380 315814103 CA3158141034 0,05621 0,54372 % Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB* FMPI 25,3138 31620V775 CA31620V7759 0,50517 1,99563 %

* La valeur liquidative par part de la série FNB du Portefeuille Fidelity Revenu mondial est établie au 31 octobre 2025, en raison de sa date de lancement.

Nom du Fonds/FNB Fidelity Symbole boursier Valeur

liquidative (VL)

par part au

31 octobre 2025 ($) CUSIP ISIN Gain en

capital

annuel

estimatif

par part au

31 octobre 2025 ($) Gain en

capital annuel

estimatif par

part en % de

la VL au

31 octobre 2025 FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité FCIL 33,5638 31624M102 CA31624M1023 0,84218 2,50919 % FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité FCIQ/ FCIQ.U 45,0725 31623X109 CA31623X1096 1,22332 2,71412 % FNB Fidelity Valeur internationale FCIV 43,5657 31622Y108 CA31622Y1088 1,98299 4,55172 % FNB Fidelity Développement durable mondial FCSW 58,2509 31642F105 CA31642F1053 3,48270 5,97879 % FNB Fidelity Momentum Canada FCCM 17,1197 31609W109 CA31609W1095 0,35116 2,05120 % FNB Fidelity Momentum Amérique FCMO/ FCMO.U 19,6489 31649P106 CA31649P1062 0,47384 2,41153 % FNB Fidelity Momentum international FCIM 16,6024 31623V103 CA31623V1031 0,55958 3,37048 % FNB Fidelity Simplifié - Équilibre FBAL 14,4768 315818104 CA3158181048 0,27945 1,93033 % FNB Fidelity Simplifié - Croissance FGRO 17,0872 31581P106 CA31581P1062 0,43341 2,53646 % FNB Fidelity Avantage BitcoinMD FBTC/ FBTC.U 50,7464 31580V104 CA31580V1040 - - FNB Fidelity Simplifié - Conservateur FCNS 12,3042 31581E101 CA31581E1016 0,15304 1,24380 % FNB Fidelity Simplifié - Actions FEQT 16,5320 31581D103 CA31581D1033 0,44738 2,70615 % FNB Fidelity Avantage EtherMC FETH/ FETH.U 72,5549 31580Y702 CA31580Y7028 - - FNB Fidelity Innovations mondialesMC FINN/ FINN.U 24,2374 316241108 CA3162411084 1,15087 4,74832 % FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes FCCA 14,6623 315813105 CA3158131050 0,20250 1,38109 % FNB Fidelity Toutes Actions internationales FCIN 13,5886 31581R102 CA31581R1029 0,44012 3,23889 % FNB Fidelity Toutes Actions américaines FCAM 14,5754 315812107 CA3158121077 0,28076 1,92626 % Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB FCLC 13,4603 31606J788 CA31606J7886 1,25928 9,35551 % Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB FCGS/ FCGS.U 15,4712 31624Q822 CA31624Q8222 0,58133 3,75750 % Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB FCGC 13,2430 31620X730 CA31620X7302 1,12875 8,52337 % Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB FCLS 13,4235 31610F822 CA31610F8221 - - Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB FLSA/FLSA.U 12,3146 31624U823 CA31624U8234 - - Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB FGLS 7,4724 31623A828 CA31623A8288 - - Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB FMNA 10,1946 31623B701 CA31623B7016 - - Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB FGEP/FGEP.U 12,6711 316215102 CA3162151029 0,93593 7,38634 % Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB FGEB 11,8506 316220102 CA3162201022 0,54395 4,59006 % Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB FAUS/FAUS.U 26,4229 31580B108 CA31580B1085 - - Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB FGSM 10,2139 31624T107 CA31624T1075 - - Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB FMAE 10,0548 31624K106 CA31624K1066 0,00241 0,02397 % Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB FMPB 25,4680 31618L599 CA31618L5999 1,18732 4,66201 % Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB FMPG 25,6364 31618N785 CA31618N7852 1,43814 5,60976 %

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions de gains en capital de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 334 milliards de dollars (au 21 novembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]