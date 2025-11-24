Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour les FNB Fidelity et la série FNB des fonds communs de placement Fidelity English
Nouvelles fournies parFidelity Investments Canada ULC
24 nov, 2025, 18:30 ET
TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles estimatives de gains en capital de 2025 qui seront réinvesties pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter que ces montants représentent des estimations et qu'ils s'appuient sur des renseignements prospectifs; par conséquent, ils sont appelés à changer.
Ces montants estimatifs incluent uniquement les distributions annuelles de gains en capital, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces montants estimatifs n'incluent pas les montants des distributions en espèces régulières, lesquelles sont annoncées séparément.
Nous annoncerons les montants des distributions annuelles réinvesties ainsi que les montants des distributions mensuelles en espèces le 18 décembre 2025 ou vers cette date. La date ex-dividende des distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 29 décembre 2025. Les distributions seront versées le 31 décembre 2025.
Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026.
|
Nom du Fonds/FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Valeur
|
CUSIP
|
ISIN
|
Gain en
|
Gain en
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
34,6495
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
39,6049
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
1,97457
|
4,98567 %
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres
|
FCUH
|
33,4455
|
315740100
|
CA3157401009
|
1,24708
|
3,72869 %
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux
|
FCRR/
FCRR.U
|
49,2994
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
2,38199
|
4,83168 %
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés
|
FCID
|
32,3665
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
-
|
-
|
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
|
FCCB
|
22,8924
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme
|
FCSB
|
25,9218
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
|
FCGB/
FCGB.U
|
21,9604
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé
|
FCMI
|
14,4317
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
|
FCGI
|
15,2290
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
0,41181
|
2,70412 %
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité
|
FCIG/
FCIG.U
|
21,6953
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
27,5627
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Obligations américaines de base
|
FCUB/
FCUB.U
|
25,7851
|
315945105
|
CA3159451051
|
0,12848
|
0,49827 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
10,1485
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
0,00200
|
0,01971 %
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB
|
FTHI
|
11,8451
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB
|
FCAB/
FCAB.U
|
25,2826
|
315944108
|
CA3159441086
|
-
|
-
|
Nom du Fonds/FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Valeur
par part au
|
CUSIP
|
ISIN
|
Gain en
|
Gain en
|
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité
|
FCCL
|
40,5652
|
31608H103
|
CA31608H1038
|
0,84796
|
2,09036 %
|
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité
|
FCUL/
FCUL.U
|
53,0500
|
31647B109
|
CA31647B1094
|
0,74938
|
1,41259 %
|
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité
|
FCCQ
|
44,0553
|
31610C100
|
CA31610C1005
|
0,44488
|
1,00982 %
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité
|
FCUQ/
FCUQ.U
|
68,2326
|
31647C107
|
CA31647C1077
|
1,32361
|
1,93985 %
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres
|
FCQH
|
61,4160
|
31648J101
|
CA31648J1012
|
0,71670
|
1,16696 %
|
FNB Fidelity Valeur Canada
|
FCCV
|
18,0487
|
31609U103
|
CA31609U1030
|
0,17458
|
0,96727 %
|
FNB Fidelity Valeur Amérique
|
FCUV/
FCUV.U
|
21,5391
|
31647E103
|
CA31647E1034
|
1,16969
|
5,43054 %
|
FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres
|
FCVH
|
19,9286
|
31646E104
|
CA31646E1043
|
0,66031
|
3,31338 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur
|
FCIP
|
10,3380
|
315814103
|
CA3158141034
|
0,05621
|
0,54372 %
|
Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB*
|
FMPI
|
25,3138
|
31620V775
|
CA31620V7759
|
0,50517
|
1,99563 %
* La valeur liquidative par part de la série FNB du Portefeuille Fidelity Revenu mondial est établie au 31 octobre 2025, en raison de sa date de lancement.
|
Nom du Fonds/FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Valeur
|
CUSIP
|
ISIN
|
Gain en
|
Gain en
|
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité
|
FCIL
|
33,5638
|
31624M102
|
CA31624M1023
|
0,84218
|
2,50919 %
|
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité
|
FCIQ/
FCIQ.U
|
45,0725
|
31623X109
|
CA31623X1096
|
1,22332
|
2,71412 %
|
FNB Fidelity Valeur internationale
|
FCIV
|
43,5657
|
31622Y108
|
CA31622Y1088
|
1,98299
|
4,55172 %
|
FNB Fidelity Développement durable mondial
|
FCSW
|
58,2509
|
31642F105
|
CA31642F1053
|
3,48270
|
5,97879 %
|
FNB Fidelity Momentum Canada
|
FCCM
|
17,1197
|
31609W109
|
CA31609W1095
|
0,35116
|
2,05120 %
|
FNB Fidelity Momentum Amérique
|
FCMO/
FCMO.U
|
19,6489
|
31649P106
|
CA31649P1062
|
0,47384
|
2,41153 %
|
FNB Fidelity Momentum international
|
FCIM
|
16,6024
|
31623V103
|
CA31623V1031
|
0,55958
|
3,37048 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre
|
FBAL
|
14,4768
|
315818104
|
CA3158181048
|
0,27945
|
1,93033 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Croissance
|
FGRO
|
17,0872
|
31581P106
|
CA31581P1062
|
0,43341
|
2,53646 %
|
FNB Fidelity Avantage BitcoinMD
|
FBTC/
FBTC.U
|
50,7464
|
31580V104
|
CA31580V1040
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur
|
FCNS
|
12,3042
|
31581E101
|
CA31581E1016
|
0,15304
|
1,24380 %
|
FNB Fidelity Simplifié - Actions
|
FEQT
|
16,5320
|
31581D103
|
CA31581D1033
|
0,44738
|
2,70615 %
|
FNB Fidelity Avantage EtherMC
|
FETH/
FETH.U
|
72,5549
|
31580Y702
|
CA31580Y7028
|
-
|
-
|
FNB Fidelity Innovations mondialesMC
|
FINN/
FINN.U
|
24,2374
|
316241108
|
CA3162411084
|
1,15087
|
4,74832 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes
|
FCCA
|
14,6623
|
315813105
|
CA3158131050
|
0,20250
|
1,38109 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions internationales
|
FCIN
|
13,5886
|
31581R102
|
CA31581R1029
|
0,44012
|
3,23889 %
|
FNB Fidelity Toutes Actions américaines
|
FCAM
|
14,5754
|
315812107
|
CA3158121077
|
0,28076
|
1,92626 %
|
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB
|
FCLC
|
13,4603
|
31606J788
|
CA31606J7886
|
1,25928
|
9,35551 %
|
Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB
|
FCGS/
FCGS.U
|
15,4712
|
31624Q822
|
CA31624Q8222
|
0,58133
|
3,75750 %
|
Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB
|
FCGC
|
13,2430
|
31620X730
|
CA31620X7302
|
1,12875
|
8,52337 %
|
Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB
|
FCLS
|
13,4235
|
31610F822
|
CA31610F8221
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FLSA/FLSA.U
|
12,3146
|
31624U823
|
CA31624U8234
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FGLS
|
7,4724
|
31623A828
|
CA31623A8288
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB
|
FMNA
|
10,1946
|
31623B701
|
CA31623B7016
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB
|
FGEP/FGEP.U
|
12,6711
|
316215102
|
CA3162151029
|
0,93593
|
7,38634 %
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB
|
FGEB
|
11,8506
|
316220102
|
CA3162201022
|
0,54395
|
4,59006 %
|
Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB
|
FAUS/FAUS.U
|
26,4229
|
31580B108
|
CA31580B1085
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB
|
FGSM
|
10,2139
|
31624T107
|
CA31624T1075
|
-
|
-
|
Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB
|
FMAE
|
10,0548
|
31624K106
|
CA31624K1066
|
0,00241
|
0,02397 %
|
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB
|
FMPB
|
25,4680
|
31618L599
|
CA31618L5999
|
1,18732
|
4,66201 %
|
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB
|
FMPG
|
25,6364
|
31618N785
|
CA31618N7852
|
1,43814
|
5,60976 %
Renseignements prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions de gains en capital de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 334 milliards de dollars (au 21 novembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
SOURCE Fidelity Investments Canada ULC
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]
