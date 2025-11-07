TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - À compter du 9 janvier 2026, le niveau de risque de certains fonds sera modifié conformément au tableau ci-dessous. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs et aux stratégies de placement de ces fonds. Les changements sont conformes aux exigences réglementaires et à la méthode de classification du risque des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Fonds Niveau de risque

actuel Niveau de risque

en vigueur le 9 janvier 2026 Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs - Devises neutresMC Moyen Moyen à élevé Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutresMC Moyen Moyen à élevé Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC Moyen à élevé Élevé Fiducie de placement Fidelity Innovations mondialesMC Moyen à élevé Élevé * Tel qu'annoncé précédemment le 3 octobre 2025.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 341 milliards de dollars (au 31 octobre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et de conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

