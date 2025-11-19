Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity English

Fidelity Investments Canada ULC

19 nov, 2025, 17:30 ET

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de novembre 2025 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Pour les FNB Fidelity, les porteurs de parts inscrits au registre au 26 novembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 28 novembre 2025, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence
 des versements

Bourse

FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés

FCCD

0,05242

31608M102

CA31608M1023

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FCUD/

FCUD.U

0,01976

31645M107

CA31645M1077

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres

FCUH

0,01597

315740100

CA3157401009

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FCRR/
FCRR.U

0,05437

31644M108

CA31644M1086

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FCID

0,03796

31623D103

CA31623D1033

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique

FCCB

0,06019

31644F103

CA31644F1036

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

FCSB

0,07397

31608N100

CA31608N1006

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

0,07563

31623G106

CA31623G1063

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

FCMI

0,02600

31609T106

CA31609T1066

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

0,02493

31623K107

CA31623K1075

Mensuelle

Bourse de Toronto

Nom du FNB Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence 
des versements

Bourse

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

0,07342

31624P105

CA31624P1053

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

0,20090

31613F100

CA31613F1009

Mensuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Obligations américaines de base

FCUB/

FCUB.U

0,07792

315945105

CA3159451051

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe

FFIX

0,03012

31581F108

CA31581F1080

Mensuelle

Cboe Canada

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 28 novembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 2 décembre 2025, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity

Symbole
boursier

Distribution
en espèces
par part ($ CA)

CUSIP

ISIN

Fréquence
des versements

Bourse

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB

FTHI

0,01681

31642L664

CA31642L6641

Mensuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB

FCAB/
FCAB.U

0,11250

315944108

CA3159441086

Mensuelle

Bourse de Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 338 milliards de dollars (au 18 novembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

