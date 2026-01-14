Le Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture explorera les possibilités et les impacts de l'IA pour les industries culturelles et créatives du Canada.

GATINEAU, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) a un effet transformateur sur les secteurs culturels et créatifs du Canada. Elle modifie les modèles d'affaires et fragilise la sécurité d'emploi, tout en offrant de nouvelles possibilités qui stimulent l'innovation. En tant que chef de file mondial du domaine de l'IA, le Canada est déterminé à discuter de ces enjeux et à prendre des mesures pour donner au secteur culturel du Canada les moyens de tirer pleinement parti des possibilités qu'elle offre. À cette fin, le Centre des arts de Banff et le gouvernement du Canada organiseront ensemble le Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture les 16 et 17 mars 2026 à Banff (Alberta).

Ce sommet réunira des dirigeants des milieux culturel, technologique et universitaire, du gouvernement et de la société civile aux fins suivantes :

Explorer les liens entre l'IA et la culture, et leurs répercussions politiques; Réunir le secteur culturel et l'écosystème canadien de la recherche et des entreprises en intelligence artificielle; Démontrer que le secteur culturel peut adopter des solutions canadiennes responsables en matière d'IA; Explorer les besoins du secteur culturel en matière de personnel, de compétences et de formation dans le domaine de l'IA.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à promouvoir un secteur culturel dynamique et souverain, soutenu par des politiques fédérales en matière d'IA qui appuient l'innovation et protègent la créativité et l'identité canadiennes.

Citations

« L'intelligence artificielle transforme profondément la façon dont nous créons, diffusons et consommons la culture. Le Canada a besoin d'une démarche nationale en matière d'intelligence artificielle et de culture qui appuie l'utilisation responsable et productive de l'IA, encourage l'innovation et la concurrence, protège la créativité humaine et garantit la souveraineté culturelle et économique. Le Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture marque une étape clé dans ce travail indispensable porté par une démarche responsable et centrée sur l'humain. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« C'est un moment charnière pour l'IA au Canada. Alors que de nouvelles possibilités émergent au cœur du secteur culturel, nous continuons à mettre l'accent sur l'adoption sécuritaire et responsable de l'IA. Ce sommet nous fera avancer en stimulant la croissance de notre économie culturelle tout en protégeant la créativité et l'identité du Canada. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le Centre des arts de Banff est fier d'accueillir cette importante rencontre organisée avec le gouvernement du Canada. En tant qu'établissement situé dans un milieu naturel idyllique et dédié à la résolution créative de problèmes dans les domaines des arts et de la direction artistique, nous offrons un cadre idéal à la réflexion approfondie que ce travail exige. J'ai bien hâte de découvrir les idées et les projets qui ressortiront des discours, des tables rondes et des séances interactives du Sommet. J'ai bon espoir que nous pourrons tracer la voie à suivre pour adopter les nouvelles technologies tout en soutenant les artistes du Canada pour les générations à venir. »

- Chris Lorway, président-directeur général, Centre des arts de Banff

Les faits en bref

Fondé en 1933, le Centre des arts de Banff est un établissement d'enseignement supérieur axé sur la formation en arts et en direction artistique. Il est un chef de file mondial dans les domaines des arts, de la culture et de la prise de décisions créatives dans des dizaines de disciplines, des beaux-arts aux pratiques traditionnelles autochtones. Le Centre vise à encourager les artistes à exploiter leur potentiel créatif et à partager leur art, ainsi qu'à bâtir un avenir innovant et inspirant en passant par la formation, la présentation des œuvres et le rayonnement auprès du public.

Le gouvernement du Canada a récemment mené un sprint national de 30 jours pour guider l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale en matière d'IA. Ce sprint comprenait les recommandations du Groupe de travail sur la stratégie en matière d'IA ainsi qu'une consultation publique ayant permis de recueillir plus de 11 000 commentaires. En 2026, le gouvernement lancera une nouvelle stratégie en matière d'IA afin de maintenir l'avantage du Canada dans ce domaine, de libérer tout le potentiel de croissance économique de l'IA et de favoriser son adoption.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]