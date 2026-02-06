Un appui financier à un rendez-vous annuel qui célèbre la culture et l'inclusion en ce Mois de l'histoire des Noirs

WHITEHORSE, YT, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les festivals mettent en valeur la culture, célèbrent la diversité, rassemblent les gens et renforcent les économies locales.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, a eu le plaisir d'annoncer un appui financier de 65 000 $ à la Teenage Life and Young Adults International Society (TELIYA) afin de l'aider à présenter le Festival de musique africaine du Yukon de cette année. En février de chaque année, pendant le Mois de l'histoire des Noirs, ce festival unique rassemble des artistes, des jeunes et des membres de la communauté, qui célèbrent au moyen de la musique, de la danse et d'activités éducatives.

Le secrétaire parlementaire Hanley a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Le festival a également accueilli l'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international), au nom du ministre Miller.

Mieux connue sous le nom de TELIYA, la société recevra 40 000 $ dans le cadre du volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, qui l'aideront à organiser un éventail d'activités éducatives et culturelles pendant le Festival. Le financement sera affecté à des présentations et expositions qui mettront en valeur les contributions des Canadiennes et Canadiens noirs à l'histoire et à la culture du Yukon, ainsi qu'à des ateliers sur l'artisanat traditionnel animés par des artistes de divers pays africains. Le financement servira également à offrir des ateliers éducatifs visant à promouvoir la diversité, l'inclusion et la lutte contre le racisme dans des écoles de la région de Whitehorse.

TELIYA recevra également 25 000 $ dans le cadre du volet Soutien au développement du Fonds du Canada pour la présentation des arts. L'aide permettra d'appuyer la tenue de spectacles de musique et de danse qui mettront en valeur les traditions culturelles de la Guinée, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le Festival mettra en vedette des artistes de partout au Canada et du monde entier, notamment le Yukon, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, l'Ontario, l'Angleterre et les États-Unis.

Le Festival de musique africaine du Yukon est fier de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs en présentant des prestations, des ateliers et des activités éducatives, qui visent à promouvoir les arts interculturels ainsi qu'à nourrir le dialogue et à jeter des ponts entre les communautés du Canada.

« Nous sommes fiers de soutenir les organismes qui favorisent l'inclusion et mettent en valeur l'excellence des personnes noires. Cette année, à l'occasion du 30e anniversaire du Mois de l'histoire des Noirs au Canada, nous sommes fiers d'appuyer des rencontres comme le Festival de musique africaine du Yukon, qui soulignent l'apport des Canadiennes et Canadiens noirs et rassemblent les communautés locales au moyen de la culture, de la musique et d'expériences. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Festival de musique africaine du Yukon est une façon extraordinaire de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs et la Semaine du développement international. En soutenant une telle initiative, nous renforçons l'inclusion au pays et favorisons l'équité, les échanges culturels et le partenariat mondial, qui sont au cœur du développement international. »

- L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)

« Le Festival de musique africaine du Yukon est tout un rendez-vous pour notre territoire. Il met en valeur le talent et la créativité d'artistes de divers horizons. Les Yukonnaises et Yukonnais sont fiers de célébrer le riche patrimoine culturel de leurs communautés. Je suis heureux de voir à quel point ce festival favorise la mobilisation, l'apprentissage et les liens sociaux. TELIYA contribue à bâtir un Yukon plus inclusif pour les générations à venir. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Le Festival de musique africaine du Yukon est le plus grand rendez-vous culturel d'Afrique du Nord au Canada. De plus, il est reconnu pour sa programmation variée et son public très engagé. Nous sommes heureux de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs au moyen de la musique sur scène, de la danse, de l'artisanat et de la gastronomie ainsi que des présentations dans les écoles et des ateliers communautaires qui mettent en valeur la culture, l'histoire et les divertissements africains. Nous espérons que tout le monde découvrira et célébrera notre culture diversifiée en participant à notre 13e rassemblement annuel dynamique, et en gardera des souvenirs inoubliables. J'invite tout le monde à se joindre à la fête! »

- Leonard Boniface, président de la TELIYA et organisateur du Festival de musique africaine du Yukon

Depuis 2010, la Teenage Life and Young Adults International Society (TELIYA) propose des activités éducatives et culturelles qui permettent aux gens, notamment les jeunes et les jeunes adultes, de contribuer au tissu social, tant sur la scène locale qu'internationale.

Le 13e Festival de musique africaine du Yukon aura lieu les 6 et 7 février au centre de loisirs du mont McIntyre de Whitehorse. Parmi les artistes que l'on pourra voir, mentionnons Lorraine Klaasen et Alpha Yaya Diallo, lauréats d'un prix Juno.

Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de 2026 est : « Le Mois de l'histoire des Noirs a 30 ans : honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires ». Il célèbre trois décennies de Mois de l'histoire des Noirs au Canada et rend hommage à l'héritage durable des Canadiennes et Canadiens noirs, dont l'esprit d'initiative, la créativité, l'innovation et la résilience ont façonné notre passé et façonnent notre avenir.

Le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018. Les Nations Unies ont proclamé une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine le 17 décembre 2024, afin de renouveler l'appel à la reconnaissance, à la justice et à l'épanouissement des personnes d'ascendance africaine. Le gouvernement du Canada a salué l'adoption de cette deuxième proclamation.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts soutient les organismes qui présentent des festivals artistiques ou des séries de spectacles de calibre professionnel, ainsi que les organismes qui financent des diffuseurs artistiques. Le volet Soutien au développement appuie les diffuseurs artistiques et les organismes qui appuient les diffuseurs en émergence qui ciblent les communautés ou les disciplines artistiques mal desservies.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie les activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, encouragent les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, ou célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté.

