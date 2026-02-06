Du 6 au 22 février, Équipe Canada représentera fièrement le pays aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

MILAN, le 6 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, le monde entier se réunit pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre encourageront les athlètes d'exception qui représentent fièrement leur pays.

Menée par les porte-drapeaux Mikaël Kingsbury et Marielle Thompson, Équipe Canada arrive en Italie après des années de travail acharné, de sacrifices et de détermination. Les athlètes du pays ont démontré leur résilience, leur discipline et leur profond engagement envers l'excellence. Ce sont des qualités qui nous inspirent toutes et tous.

Le sport a toujours été un élément rassembleur puissant au Canada. Il nous unit, renforce nos communautés et nourrit notre sentiment d'appartenance. Les athlètes olympiques perpétueront cette tradition d'excellence sportive qui suscite la fierté des Canadiennes et des Canadiens et incite les jeunes à rêver grand.

Aux remarquables athlètes du Canada qui participent aux Jeux, je tiens à vous dire que c'est votre moment. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez mérité votre place sur la scène mondiale. Pendant que vous participerez aux compétitions, sachez que plus de 41 millions de Canadiennes et Canadiens seront à vos côtés à chaque étape.

Je tiens à remercier le Comité olympique canadien, son personnel de mission et tous les membres des organismes nationaux de sport participants, dont l'initiative et le soutien ont contribué à la préparation d'Équipe Canada à ces jeux.

Maintenant que les Jeux olympiques sont lancés, je souhaite mes meilleurs vœux à tous les membres d'Équipe Canada. Participez aux compétitions en toute confiance, savourez-en chaque instant et sachez que votre pays vous appuie.

J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à écrire un message pour encourager les athlètes canadiens. Soutenons-les haut et fort!

Allez, Canada! »

