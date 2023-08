OTTAWA, ON, le 4 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet de l'AMC sur la santé, qui aura lieu les 17 et 18 août prochains, l'Association médicale canadienne (AMC) et des spécialistes émérites en matière de santé et de politiques publiques discuteront de solutions audacieuses pour rebâtir les systèmes de santé du Canada.

Au programme : des séances sur les nouveaux accords canadiens en matière de santé, la lutte contre la désinformation en matière de soins de santé, le développement de modèles de prestation de soins en équipes, la santé des Autochtones, des solutions pour alléger le fardeau administratif, l'équilibre entre soins de santé privés et publics, et bien plus encore.

Le Sommet recevra notamment les conférenciers, conférencières, et panélistes suivants :

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Le Dr Alika Lafontaine, la Dre Kathleen Ross et la Dre Katharine Smart

Timothy Caulfield, professeur de droit et de politique de la santé et auteur à succès

La Dre Bonnie Henry, médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

La Dre Melissa Lem, présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement

Shachi Kurl, présidente de l'Institut Angus Reid

L'honorable Catherine McKenna, ancienne ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

Pour consulter le programme complet et la liste des conférenciers et conférencières, visitez le site Web de l'AMC : Programme | Sommet de l'AMC sur la santé 2023.

« Les professionnels de la santé, les responsables des orientations politiques et les membres du public ont besoin de leadership pour trouver les meilleures façons de sortir de la crise actuelle dans le système des soins de santé, affirme le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. Nous commençons à voir des investissements considérables dans les systèmes de santé, mais aussi une collaboration plus étroite entre les provinces et les territoires en vue d'améliorer la santé de la population canadienne. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de concrétiser ces engagements. L'AMC est fière de rassembler des spécialistes de divers domaines afin de susciter une discussion sur les solutions audacieuses qui s'imposent pour bâtir un avenir meilleur pour la santé. »

L'AMC invite toute personne intéressée à participer au Sommet de l'AMC sur la santé. Le programme complet, la liste des conférenciers et conférencières ainsi que les modalités d'inscription sont disponibles en ligne.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

