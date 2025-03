OTTAWA, ON, le 28 mars 2025 /CNW/ - Plus de 1 000 médecins, éminents spécialistes du domaine de la santé, patients et patientes du Canada se sont réunis à Ottawa et en ligne à l'occasion du Sommet de l'Association médicale canadienne (AMC) sur la santé - le plus important rassemblement national dans le domaine des soins de santé - afin d'exposer les solutions aux problèmes du système de santé et de discuter du travail à mener dans le cadre des élections fédérales.

Les Canadiens et Canadiennes sont très préoccupés par les menaces de l'administration Trump; ils ne devraient pas en plus avoir à se demander s'ils pourront recevoir les soins nécessaires en cas de besoin. « Il n'y a rien de plus canadien que notre souci de prendre soin les uns des autres », affirme la Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC. « Une campagne électorale est le moment idéal pour la classe politique d'adopter une position ferme en faveur de notre système de santé public et de montrer qu'elle est prête à aller au front pour ce qui compte vraiment pour la population canadienne. »

La productivité canadienne étant au cœur de la campagne électorale, les participants et participantes au Sommet sur la santé ont également souligné l'importance, pour la productivité globale du Canada, d'un système de soins de santé efficace. Les investissements dans des solutions novatrices et la flexibilisation du système ne peuvent en effet que mener à des résultats positifs pour tout le monde : population en santé et économie prospère vont de pair. Voici quelques exemples de solutions concrètes :

Miser sur des équipes de soins pour aider les médecins à se concentrer sur ce qu'ils font le mieux et améliorer l'accès aux soins pour les patients et patientes.

Permettre aux médecins de travailler dans d'autres provinces et territoires afin de mieux répondre aux besoins de la population.

Simplifier la communication des renseignements entre les médecins ainsi qu'aux patients et patientes.

Éliminer les tâches administratives inutiles et simplifier la gestion de la paperasse à l'aide de nouvelles technologies comme l'IA.

Reconnaître le droit des Premières Nations, des Inuits et des Métis à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé.

Accélérer le processus permettant l'exercice en sol canadien des médecins formés dans d'autres pays.

Soutenir la lutte contre la hausse des fausses informations liées à la santé, qui nuisent ou peuvent nuire à la population.

Les dernières semaines nous ont montré que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont capables de collaborer. La santé ne fait pas exception. Il est temps que nos dirigeants et dirigeantes unissent leurs forces pour mettre en œuvre une stratégie qui modifiera la trajectoire de notre système de santé une fois pour toutes. La communauté médicale du pays s'attend à ce que toutes les personnes candidates aux élections s'engagent fermement à mettre en place des solutions concrètes pour améliorer les soins de santé. Le changement commence maintenant, et l'AMC va au front pour la population canadienne.

