OTTAWA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) félicite Mark Carney et le Parti libéral du Canada pour leur victoire électorale.

L'important taux participation témoigne de la gravité de la situation et de la nécessité de trouver des solutions, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de santé pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Bien que les enjeux soient nombreux et concurrents, la santé est clairement l'un des plus importants : la santé de notre économie passe avant tout par la santé de notre population.

Les solutions que nous avons présentées ont été entendues. Nous accueuillons favorablement l'engagement des libéraux à former davantage de médecins, à éliminer les obstacles à la mobilité des médecins, à soutenir notre système de santé public et à accélérer l'entrée au Canada des médecins formés aux États-Unis.

À présent, le vrai travail commence, et l'AMC est prête à collaborer avec le gouvernement et les parlementaires pour mettre en œuvre des solutions concrètes.

Comptez sur nous pour continuer à défendre notre système de santé et les solutions qui s'imposent de toute urgence.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

