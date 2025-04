OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Alors que de très nombreux Canadiens et Canadiennes s'inquiètent pour leur emploi, leurs épargnes ou leur logement en raison des politiques de l'administration Trump, ils ne devraient pas devoir également se préoccuper de l'accès aux soins de santé. L'AMC presse les chefs politiques de préciser, durant les débats de cette semaine, comment ils vont façonner les soins de santé au Canada s'ils sont élus.

Rien ne définit mieux le Canada que notre système de santé universel. Bien qu'il ne tienne pas sa promesse d'un accès équitable et rapide aux soins pour le moment, les chefs de parti doivent s'engager à se battre pour lui et à préciser leur plan d'action pour rebâtir ce qui nous unit en tant que Canadiens et Canadiennes. De plus, un récent sondage d'Abacus Data soulève que 64% des Canadiens veulent que la santé et l'accès aux soins soient abordés durant les débats.

« L'accès aux soins demeure une priorité absolue pour la patientèle et les médecins, et une vision du Canada qui ne met pas les soins de santé au centre de son avenir présente des lacunes », dit la Dre Joss Reimer, présidente de l'AMC. « Un leadership fédéral est essentiel pour trouver des solutions durables en matière de soins de santé. Cela consiste notamment à renforcer notre système afin d'offrir des soins de santé accessibles et équitables à l'ensemble de la population. »

L'Association médicale canadienne (AMC) presse les dirigeants de présenter clairement leur vision pour un secteur de la santé efficace, et la façon dont ils vont tenir leur engagement quand ils formeront le gouvernement. Des solutions existent et peuvent être mises en œuvre dès maintenant :

Adopter les soins en équipe pour permettre aux médecins de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux et améliorer l'accès aux soins pour la patientèle.

Permettre aux médecins de travailler dans différentes provinces et différents territoires et de mieux répondre aux besoins de la patientèle.

Faciliter l'accès à l'information pour que les médecins puissent relayer celle-ci à la patientèle et à leurs collègues.

Se débarrasser de la paperasserie inutile et simplifier les autres tâches administratives avec de nouvelles technologies comme l'IA.

Reconnaître le droit des Premières Nations, des Inuits et des Métis de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé.

Soutenir la lutte contre la mésinformation sur la santé qui peut nuire et qui nuit à la population canadienne.

La liste exhaustive des solutions de l'AMC pour le système de santé figure ici.

