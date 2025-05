Sommet Climat 2025 - Montréal souhaite 11 000 points d'accès à la recharge électrique d'ici 2030

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un ambitieux objectif visant à ajouter 11 000 points d'accès public à la recharge électrique de véhicules sur le territoire de l'agglomération de Montréal d'ici 2030. Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan climat de la Ville et vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dont le transport est responsable à 30 %, tout en facilitant l'accès à la recharge pour les véhicules électriques.

« Considérant que 30 % des émissions de GES sont causées par le transport à Montréal, nous souhaitons faciliter le choix de la population vers la mobilité active et les véhicules électriques. Avec une meilleure offre de bornes électriques, on veut rendre ces options de mobilité plus accessibles et soutenir la transition vers une mobilité durable. Nous sommes fiers d'accélérer la mise en place des infrastructures qui faciliteront l'adoption des véhicules électriques par les Montréalaises et les Montréalais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Investissements et déploiement

Montréal déploiera de nouveaux leviers pour bonifier l'offre de solutions de recharge sur son territoire :

l'installation de bornes de recharge publiques municipales additionnelles;

le financement d'un programme d'aide aux entreprises et institutions montréalaises afin d'électrifier leur parc de véhicules légers et lourds;

l'électrification de stations Bixi.

Un renforcement de la collaboration avec le secteur privé

L'atteinte de la cible de 11 000 points d'accès à la recharge sera possible par un déploiement sur tout le territoire de l'agglomération, incluant les villes liées. Les bornes de recharge se retrouveront autant en bordure de rue, dans les stationnements accessibles au public et sur des terrains privés accessibles au public. Montréal misera sur des incitatifs et des collaborations pour une plus grande participation du privé dans l'offre de solutions de recharge publiques, par exemple via des stationnements d'entreprises montréalaises, telles que des stations de service et des épiceries, au bénéfice de leurs employés, de leur clientèle et du public.

