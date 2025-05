Sommet Climat 2025 - Montréal s'engage pour la biodiversité et la qualité des milieux de vie : objectif zéro perte nette d'ici 2030

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce aujourd'hui son engagement ambitieux pour la protection de la biodiversité et l'amélioration de ses milieux de vie avec l'implantation du principe de zéro artificialisation nette d'ici 2030. Cette mesure vise à compenser les impacts des aménagements qui réduisent les espaces abritant la biodiversité. Deux leviers permettront de lutter contre la perte de biodiversité, la densité et l'augmentation des espaces verts.

Protection de la biodiversité

Une analyse des surfaces végétales et minérales réalisée en 2016 a révélé que l'agglomération de Montréal comprenait 38 % de surfaces végétales et perméables et 62 % de surfaces minérales et imperméables. L'imperméabilisation des sols altère fortement les micro-organismes et la faune des sols, contribuant à la destruction des espèces qui vivent sur ces territoires. En adoptant ce principe, la Ville souhaite maintenir et préserver la biodiversité actuelle sur le territoire. La préservation des espaces végétalisés prendra la forme de valorisation, remise en bon état et restauration des espaces naturels ou agricoles, ainsi que la création de corridors verts ou écologiques. En densifiant la ville et en luttant contre l'étalement urbain, Montréal entend protéger les sols pour protéger la biodiversité.

Pour accroître la place de la nature en ville, des dispositions favorables au verdissement et à la protection des milieux naturels sont prévues au Plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal. L'acquisition des terrains par la Ville est le moyen privilégié pour protéger les milieux naturels et étendre les grands parcs. Des efforts importants sont également déployés pour redonner un accès aux berges de l'île.

Conséquences de l'artificialisation des sols

L'artificialisation des sols amplifie les risques d'inondations, la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, les pollutions et la réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir. En ville, la végétalisation est le meilleur moyen de rafraîchir l'air ambiant. Le remplacement des surfaces végétales par des surfaces pavées renforce les îlots de chaleur en zone urbaine.

« La biodiversité joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé de nos communautés, et on doit toujours la prendre en considération dans n'importe quel aménagement. Avec la cible de zéro perte nette de biodiversité sur l'île de Montréal d'ici 2030, on se dote de moyens concrets pour protéger la biodiversité existante sur le long terme. Cette cible nous permet de bâtir efficacement et durablement l'avenir de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

