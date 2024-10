BURFORD, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture au détail canadienne la plus vendue, a dévoilé sa couleur de l'année 2025, Flore de minuit (TR25-3-3), une teinte rouge-violet éclatante qui captive avec sa profondeur magique et mystérieuse.

Flore de minuit est un rouge-violet intense et spectaculaire qui crée la sensation d'un jardin envoûtant au crépuscule, invoquant une ambiance mystérieuse.

Flore de minuit 1 (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) Flore de minuit 2 (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited) Logo de BeautiTone (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Flore de minuit témoigne du profond changement vers l'imagination que nous observons dans la couleur et le design, qui est façonné par une liberté de créativité », a déclaré Kristen Gear, conceptrice principale et spécialiste de couleurs, Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Les Canadiens peuvent utiliser nos couleurs tendance de 2025 pour créer des espaces audacieux et percutants. »

La pièce maîtresse des Tendances de couleur 2025 de BeautiTone, Flore de minuit, est l'une des sept magnifiques teintes ainsi que quatre autres tons neutres de la nouvelle palette, dont Quiétude, un vert-bleu profond qui évoque des sentiments de calme et de tranquillité; Fleuraison, un rose terreux doux qui équilibre les tons plus profonds de la palette; et À la dérive, un bleu à ton moyen parfaitement équilibré rappelant un océan calme ou un ciel dégagé.

« La palette tendance de cette année présente des couleurs inspirées de moments de beauté éphémères du monde naturel », a déclaré Gear. « Alliant recherche et imagination à parts égales, la collection Tendances de couleur 2025 de BeautiTone combine ce que nous voyons dans la mode, le design et la culture avec des couleurs qui fonctionnent bien ensemble et qui ne manqueront pas de susciter l'enthousiasme des Canadiens pour peindre. »

La palette de couleurs de 2025 s'harmonise avec une série de tendances émergentes, y compris « le ton sur ton » dans laquelle non seulement les murs, mais aussi les plafonds et les meubles sont peints ou sélectionnés dans la même couleur, créant ainsi un espace monochrome. Cette technique est souvent utilisée pour mettre en évidence les caractéristiques architecturales en permettant à la couleur de circuler sans interruption sur toutes les surfaces.

La couleur de l'année et les palettes des tendances de couleurs de 2025 de BeautiTone sont disponibles en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. Flore de minuit et d'autres couleurs sont disponibles dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. BeautiTone distribue une gamme complète de produits de marque privée, y compris les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits nettoyants. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1 entièrement canadienne fabriquée au Canada et vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware, partout au pays. BeautiTone comprend les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et les produits spéciaux. Les fabricants BeautiTone produisent des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des créateurs de mode, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le site homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

