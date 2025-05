ST. JACOBS, ON, le 8 mai 2025 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited, le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire appartenant aux marchands au Canada, a officiellement nommé Julie Pouliot à titre de présidente du conseil d'administration, à compter du 7 mai 2025. Julie succédera à Christine Hand, qui prend sa retraite après 22 ans de service dévoué au sein du conseil, dont 13 ans en tant que présidente.

Julie Pouliot, présidente du conseil d’administration de Home Hardware Stores Limited, Ian White, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited et Christine Hand, ancienne présidente du conseil d'administration de Home Hardware Stores Limited (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Nous avons la chance d'avoir une personne de l'expérience et de l'engagement de Julie comme présidente de notre conseil d'administration », a déclaré Ian White, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Sa connaissance approfondie de notre réseau de marchands (le fondement de notre entreprise) et sa solide expérience opérationnelle la positionnent bien pour assurer le leadership nécessaire dans l'élaboration de la prochaine étape de la croissance stratégique et du développement de Home Hardware. »

Julie Pouliot est une spécialiste chevronnée de l'industrie qui compte plus de 22 années dans le secteur du commerce de détail de la rénovation domiciliaire. Elle possède et exploite trois Centres de rénovation Home Hardware dans le nord de l'Ontario. Mme Pouliot a siégé au conseil d'administration de Home Hardware pendant 10 ans, à des postes comme présidente du comité de gouvernance et des mises en candidature et présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération.

« Je suis honorée que les membres du conseil d'administration m'aient accordé leur confiance pour diriger l'entreprise à un moment aussi déterminant de l'histoire de Home », a déclaré Julie Pouliot, présidente du conseil d'administration de Home Hardware Stores Limited. « En tant qu'entreprise bien canadienne reconnue pour son service à la clientèle exceptionnel et son engagement profond envers les communautés locales, je suis persuadée que le solide succès de Home Hardware se poursuivra alors que nous nous concentrons sur les besoins de nos marchands et clients d'un océan à l'autre. »

Alors que Julie Pouliot assume son nouveau rôle, le conseil d'administration et l'équipe de direction reconnaissent fièrement l'influence durable et le service dévoué de Christine Hand.

« Nous remercions sincèrement Christine Hand pour sa vision, sa sagesse et sa direction constante », a déclaré Ian White. « Home Hardware a énormément bénéficié de ses nombreuses contributions à l'entreprise, et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour sa retraite du conseil d'administration. »

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]