Le duo choisi partira à l'aventure d'un océan à l'autre en explorant les histoires de la ville natale de Home Hardware

ST. JACOBS, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited est heureuse d'annoncer le lancement de « À la recherche des pros du road trip canadien », un appel de casting national visant à trouver un duo canadien dynamique prêt à partir en voyage à travers le pays pour découvrir les trésors cachés du Canada, les héros locaux et les magasins Home indépendants qui ont contribué à leur construction.

Visuel de road trip (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Home Hardware est à la recherche de deux globe-trotteurs extravertis passionnés des réseaux sociaux qui prendront le volant et parcourront le pays en tant que représentants officiels des pros du road trip canadien.

« Nous sommes fiers d'avoir une présence dans des centaines de communautés partout au Canada, et nous sommes heureux de célébrer cet esprit local grâce à cette aventure unique à travers le pays », a déclaré Melanie Beatty, directrice, Marketing omnicanal, Home Hardware Stores Limited. « Ce road trip est une véritable histoire; il met en valeur les gens, les lieux et les passions qui rendent nos communautés si spéciales, et nous avons extrêmement hâte de rencontrer le duo qui donnera vie à cette aventure. »

À la recherche des pros du road trip canadien recherche :

Une équipe composée de deux résidents canadiens ayant dépassé l'âge de la majorité dans leur province ou territoire

Un fier esprit canadien avec un sens de l'aventure (chemise à carreaux facultative, mais encouragée)

Une assurance derrière le volant et devant la caméra

Des points supplémentaires pour une présence et une expérience avérées sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram

Pour postuler, les candidats doivent soumettre une vidéo d'audition de 60 secondes où ils se présentent et expliquent pourquoi ils forment le duo parfait pour le rôle. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2025. Nous communiquerons avec les finalistes sélectionnés après la date limite de soumission des candidatures.

« C'est bien plus qu'un road trip, c'est une célébration des communautés canadiennes et des marchands locaux qui font que l'on se sent comme à la maison chez Home », a déclaré Beatty.

Pour connaître tous les détails du concours, les critères d'admissibilité et pour postuler, visitez le site ultimateroadtrippers.ca/fr.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Fondée il y a 60 ans à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware Stores Limited est un détaillant fièrement canadien et le plus important détaillant de rénovation domiciliaire détenu et exploité par des marchands du pays avec plus de 1 000 magasins exploités sous les bannières Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Le réseau de marchands Home Hardware améliore la vie à la maison en offrant des expériences de vente au détail supérieures en matière de rénovation domiciliaire grâce à des conseils utiles et à une compréhension approfondie des communautés qu'ils desservent. Home Hardware Stores Limited est désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et est reconnue comme l'un des employeurs de choix au Canada. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

