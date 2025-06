ST. JACOBS, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - En réponse à une lacune actuelle dans la disponibilité des produits agricoles au Canada, Home Hardware Stores Limited se mobilise pour soutenir les communautés agricoles à travers le pays.

Home Hardware renforce son soutien aux agriculteurs canadiens (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les fermiers dans les communautés d'un océan à l'autre, Home Hardware Stores Limited a pour mission de faciliter l'accès à des produits tels que les aliments pour le bétail, les équipements, les outils et les fournitures essentielles. Home offre actuellement une variété d'articles disponibles dans la catégorie agricole et lancera un nombre important de produits supplémentaires dans l'assortiment, assurant que les fermiers canadiens aient un accès fiable aux ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Home lance un catalogue d'assortiment agricole le 19 juin 2025 afin de mettre en vedette les produits agricoles existants, ainsi que les nouveaux articles ajoutés à la gamme. Home a travaillé d'arrache-pied pour trouver les meilleurs articles agricoles du pays : aliments pour le bétail, tapis pour étables, clôtures, auges, seaux, fil de soudage, vêtements d'agriculture et plus encore. En plus de cela, l'équipe du commerce électronique de Home a ajouté une page des fournitures agricoles sur le site Web pour s'assurer que les produits sont accessibles aux fermiers canadiens qui magasinent en ligne.

« Nos équipes ont travaillé avec des marchands Home et des fournisseurs ruraux afin de cerner les lacunes actuelles du marché », a déclaré Scott Bennett, directeur, Stratégie et exécution de marchandisage, Home Hardware Stores Limited. « L'élargissement de l'assortiment agricole complète les autres produits que nous proposons dans nos magasins Home, y compris les articles ménagers, les outils électriques, les fournitures de soudage et plus encore. Notre objectif est de s'assurer que les Canadiens ont accès aux outils dont ils ont besoin pour appuyer leurs communautés à long terme. »

Grâce à une sélection élargie de produits et à un engagement plus profond avec les communautés agricoles locales, Home offre un service d'expert, des conseils et des produits de qualité, renforçant son engagement en vue de servir les clients d'un océan à l'autre.

