WINNIPEG, MB, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère du courtier en valeurs mobilières le mieux coté* du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire secondaire de près de 400 millions de dollars canadiens en actions ordinaires de Kelso & Company (« Kelso »), société de capital-investissement américaine de premier plan reconnue pour son engagement à l'égard de l'actionnariat des employés.

À la conclusion de la transaction, Kelso acquerra une participation minoritaire de 25 % dans Wellington-Altus dans une transaction de capital-actions ordinaires, ce qui confirme une valeur d'entreprise de plus de 1,5 milliard de dollars canadiens. La transaction marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Wellington-Altus, car elle valide son modèle d'affaires et positionne l'entreprise pour poursuivre son expansion à long terme.

Cette transaction donne aux actionnaires canadiens actuels la possibilité d'encaisser une partie de leurs actions, tout en veillant à ce que Wellington-Altus demeure la propriété majoritaire de Canadiens et à ce que ses conseillers et ses employés forment son plus grand groupe d'actionnaires. Une majorité écrasante d'actionnaires de la société ont convenu par écrit d'appuyer la transaction.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kelso comme nouveau partenaire stratégique, a déclaré Shaun Hauser, fondateur et chef de la direction de Wellington-Altus. « L'histoire de Kelso en tant que pionnière de l'actionnariat des employés et son expérience considérable sur le marché des services-conseils en gestion de patrimoine en font un partenaire idéal alors que nous continuons d'être en tête de l'évolution de la gestion de patrimoine au Canada. En outre, cette transaction permet à nos conseillers et à nos employés - notre plus grand groupe d'actionnaires - de réaliser une valeur additionnelle de leurs placements. En même temps, Wellington-Altus demeure très bien capitalisée, sans dette nette et avec de fortes perspectives de croissance. »

« L'alignement et le partenariat sont au cœur de notre approche d'investissement depuis plus de 45 ans, » a déclaré Bill Frayer, associé chez Kelso. « Wellington-Altus se distingue par sa plateforme novatrice, sa culture entrepreneuriale et sa solide équipe de direction, ce qui en fait la société de choix pour les conseillers indépendants au Canada. C'est avec plaisir que nous nous associerons à M. Hauser et à son équipe pour soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise. »

L'investisseur actuel, Cynosure Group, qui a déjà investi plus de 100 millions de dollars canadiens dans Wellington-Altus, continue de soutenir fortement la croissance de la société et ne cherche pas à obtenir de liquidités pour le moment.

Ardea Partners LP a agi à titre de conseillère financière exclusive de Wellington-Altus. Goldman Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseillère financière pour Kelso.

INFOR Financial Group (« INFOR ») a fourni au conseil d'administration son avis verbal selon lequel, en date du 16 octobre 2025, sous réserve des hypothèses, limites et restrictions énoncées dans leurs opinions respectives, la contrepartie à recevoir par les actionnaires ordinaires de Wellington-Altus est financièrement équitable.

L'investissement est assujetti à l'approbation des actionnaires de Wellington-Altus, à l'approbation des autorités de réglementation canadiennes et aux autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être conclue au début de 2026. Plus de précisions sur ce nouveau chapitre de l'histoire de Wellington-Altus seront envoyées aux actionnaires au cours des prochaines semaines.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc., société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 40 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

À propos de Kelso

Kelso est une société nord-américaine de capital-investissement sur le marché intermédiaire fondée sur les principes de partenariat et d'alignement des intérêts défendus par Louis Kelso, inventeur du régime d'actionnariat des salariés. L'histoire unique de Kelso s'articule autour d'un engagement profond à aligner les intérêts des associés, des équipes de gestion, des partenaires stratégiques et des commanditaires de la société. La société a fait d'importants investissements dans le secteur des services financiers et dans l'industrie de la gestion de patrimoine, notamment des investissements actifs dans les conseillers en placement inscrits de premier plan Savant Wealth Management et Pathstone. Depuis 1980, Kelso a mobilisé plus de 17 milliards de dollars en engagements en capital dans 11 fonds et a effectué plus de 140 investissements. Pour en savoir plus, visitez www.kelso.com .

* Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.

